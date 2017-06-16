С Божьей помощью
23:37. 16 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко по заявлению Трампа об отказе от политики Обамы по нормализации отношений с Кубой и ужесточении политики в отношении Гаваны https://lenta.ru/news/2017/06/16/trumpcu
1. Попытка начать строить стену на границе с Мексикой обернулось отказом Мексики ее оплачивать.
2. Попытка дать сигнал Китаю через бомбардировку Шайрата, обернулась нарастанием китайской военной активности в южно-китайской море.
3. Попытка снова дать сигнал Китаю сбросом "большой бомбы" на Талибан обернулась новым мощным весенним наступлением Талибана и необходимостью срочно укреплять группировку США в Афганистане.
4. Попытки надавить на КНДР путем угрозы нападения обернулись массовыми запусками различных ракет Ким Чен Ыном, проблемами с размещением THAAD и легкой паникой среди союзников.
5. Попытки поставить на место Иран путем ударов по иранским "прокси" обернулись отрезанием американских сил действующих из Иордании от основной части Сирии.
6. Ну а теперь, настал через "принести свет свободы на Кубу". Волнуюсь за Гуантаномо.
По сути, за первые несколько месяцев, Трамп смог добиться лишь выхода из соглашения по климату и чуток попинать младших союзников по НАТО за отказ оплачивать собственную оборону. В остальном же, внешняя политика США выглядит какой-то невнятной цепочкой хаотичных метаний, в попытках доказать остальным, и прежде всего "возмутителям спокойствия" вроде Китая, России, Ирана, КНДР или Кубы, что США пока еще мировой гегемон и с ним надо считаться. Но выглядит это так, что появляется все больше сомнений в обоснованности этих претензий.
Источник: colonelcassad.livejournal.com