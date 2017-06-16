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Простое советское счастье

18:32. 16 июня 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:



Ездили отдыхать на Черное море

30, 40 лет назад у нас не было компьютеров, планшетов и других электронных гаджетов. Современные дети спросят: «Как так? Чем же вы тогда занимались? Наверное, вам было очень скучно». Нет, у нас было самое веселое и классное детство.

Мальчишки и девчонки с утра до вечера гуляли и играли на улице, а когда мама звала домой, то мы с нетерпением ждали следующего дня, чтобы снова встретиться со своими друзьями. Была стрельба из рогаток или пистолетиков, была игра «Вышибалы», после которой ты мог прийти в синяках — у нас было все, что нам только нужно в детстве. Да и после детства не скучали.


Мы с радостью ездили на дачу…

… и встречались там со своими друзьями

Сливочный пломбир за 19 копеек был самым вкусным

Все мальчишки мечтали о педальной машинке

Все девочки хотели быть главными героинями в детских представлениях

За газировкой стояла целая очередь

Сделать фотографию было целым событием

С маленьким ростом позвонить по таксофону было не просто

Пионеры ходили в походы по маршруту боевой славы

Новогодние представления были сказочными

А детские коляски были самыми обычными

Мы всегда ездили наперегонки на великах

Белый фартучек и красный галстучек

Даже холодная зима не останавливала нас

Переходя дорогу, все держались друг за друга (кто за руки, а кто за юбки)

С наступлением весны мы начинали играть в кораблики

Укол был чем-то очень страшным

Футбол был самой популярной игрой…

… и ворота мы делали из подручных средств

У нас было самое лучшее детство

А в молодежных лагерях участвовали в «Дне Нептуна».

Крутили педали советских катамаранов.


И наслаждались прогулками в открытом море.

Спорт был в моде.

Любили путешествовать по стране.

И выбираться на пикник к ближайшему водоему.

Ходили в походы и участвовали в стройотрядах

Пели песни под гитару.

И возвращались домой с полным багажником грибов.

Так выглядел романтический ужин при свечах по-советски.

А так — счастливая молодая семья.

Помните, как гуляли дружным строем в детском саду?

И ездили в летние лагеря?

Простое человеческое счастье.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
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