Простое советское счастье

Ездили отдыхать на Черное море

30, 40 лет назад у нас не было компьютеров, планшетов и других электронных гаджетов. Современные дети спросят: «Как так? Чем же вы тогда занимались? Наверное, вам было очень скучно». Нет, у нас было самое веселое и классное детство.



Мальчишки и девчонки с утра до вечера гуляли и играли на улице, а когда мама звала домой, то мы с нетерпением ждали следующего дня, чтобы снова встретиться со своими друзьями. Была стрельба из рогаток или пистолетиков, была игра «Вышибалы», после которой ты мог прийти в синяках — у нас было все, что нам только нужно в детстве. Да и после детства не скучали.



Мы с радостью ездили на дачу…



… и встречались там со своими друзьями



Сливочный пломбир за 19 копеек был самым вкусным



Все мальчишки мечтали о педальной машинке



Все девочки хотели быть главными героинями в детских представлениях



За газировкой стояла целая очередь



Сделать фотографию было целым событием



С маленьким ростом позвонить по таксофону было не просто



Пионеры ходили в походы по маршруту боевой славы



Новогодние представления были сказочными



А детские коляски были самыми обычными



Мы всегда ездили наперегонки на великах



Белый фартучек и красный галстучек



Даже холодная зима не останавливала нас



Переходя дорогу, все держались друг за друга (кто за руки, а кто за юбки)



С наступлением весны мы начинали играть в кораблики



Укол был чем-то очень страшным



Футбол был самой популярной игрой…



… и ворота мы делали из подручных средств



У нас было самое лучшее детство



А в молодежных лагерях участвовали в «Дне Нептуна».



Крутили педали советских катамаранов.



И наслаждались прогулками в открытом море.



Спорт был в моде.



Любили путешествовать по стране.



И выбираться на пикник к ближайшему водоему.



Ходили в походы и участвовали в стройотрядах



Пели песни под гитару.



И возвращались домой с полным багажником грибов.



Так выглядел романтический ужин при свечах по-советски.



А так — счастливая молодая семья.



Помните, как гуляли дружным строем в детском саду?



И ездили в летние лагеря?



Простое человеческое счастье.

Источник: nashaplaneta.su