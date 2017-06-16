Простое советское счастье
Ездили отдыхать на Черное море
30, 40 лет назад у нас не было компьютеров, планшетов и других электронных гаджетов. Современные дети спросят: «Как так? Чем же вы тогда занимались? Наверное, вам было очень скучно». Нет, у нас было самое веселое и классное детство.
Мальчишки и девчонки с утра до вечера гуляли и играли на улице, а когда мама звала домой, то мы с нетерпением ждали следующего дня, чтобы снова встретиться со своими друзьями. Была стрельба из рогаток или пистолетиков, была игра «Вышибалы», после которой ты мог прийти в синяках — у нас было все, что нам только нужно в детстве. Да и после детства не скучали.
Мы с радостью ездили на дачу…
… и встречались там со своими друзьями
Сливочный пломбир за 19 копеек был самым вкусным
Все мальчишки мечтали о педальной машинке
Все девочки хотели быть главными героинями в детских представлениях
За газировкой стояла целая очередь
Сделать фотографию было целым событием
С маленьким ростом позвонить по таксофону было не просто
Пионеры ходили в походы по маршруту боевой славы
Новогодние представления были сказочными
А детские коляски были самыми обычными
Мы всегда ездили наперегонки на великах
Белый фартучек и красный галстучек
Даже холодная зима не останавливала нас
Переходя дорогу, все держались друг за друга (кто за руки, а кто за юбки)
С наступлением весны мы начинали играть в кораблики
Укол был чем-то очень страшным
Футбол был самой популярной игрой…
… и ворота мы делали из подручных средств
У нас было самое лучшее детство
А в молодежных лагерях участвовали в «Дне Нептуна».
Крутили педали советских катамаранов.
И наслаждались прогулками в открытом море.
Спорт был в моде.
Любили путешествовать по стране.
И выбираться на пикник к ближайшему водоему.
Ходили в походы и участвовали в стройотрядах
Пели песни под гитару.
И возвращались домой с полным багажником грибов.
Так выглядел романтический ужин при свечах по-советски.
А так — счастливая молодая семья.
Помните, как гуляли дружным строем в детском саду?
И ездили в летние лагеря?
Простое человеческое счастье.
Источник: nashaplaneta.su