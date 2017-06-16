Мэйвезер и МакГрегор получат за бой по 100 млн долларов

Знаменитый американский боксер-профессионал Флойд Мэйвезер-младший и ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор подтвердили, что проведут поединок по правилам бокса. За этот бой каждый из соперников получит 100 млн долларов независимо от результата.

Как уже сообщали Вести.Ru, Мэйвезер и МакГрегор накануне подтвердили, что контракт на поединок подписан, и он пройдет в Лас-Вегасе 26 августа. Как сообщает британское издание The Mirror, бой принесет организатором от 500 до 600 млн долларов, а каждый из участников получит рекордный гонорар в 100 млн "зеленых".

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2899253