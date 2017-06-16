Главная » Политика, Экономика

Евгений Тарло. Почему санкции – это навсегда, и как нам с ними бороться?

17:36. 16 июня 2017 Просмотров - 25 Один комментарий Опубликовал:

1

Входим в пике. В США пропагандисты победили. Трамп практически не имеет власти. Наши отечественные либерал-пропагандисты могут радоваться: "Ура! Санкции усилены." А чему радоваться?

Экономическое положение в России ухудшится. Отношения с Западом сократятся. Бездоказательные нападки и обвинения во вмешательстве в выборы в США приведут к блокированию действий НКО и иностранных агентов в России. Получается, что США работают на усиление антиамериканских настроений в РФ. Они большие. Им можно всё. Им нужен враг, которого они не считают сильным.

Что дальше? Усиление гонки вооружений. Локальные конфликты. Переориентировка России на восток, создание антиамериканских блоков и союзов.

Сможет ли Америка уничтожить Россию? Нет. Только вместе со всей Европой и с огромными рисками для себя. Может ли Америка нанести урон России? Да. С поправкой, что урон будет не столько стране, сколько её гражданам. Страна усилится, армия увеличится, государство станет мощнее. Людям будет тяжелее, меньше контактов с Западом, меньше демократии и свобод.

Помимо усиления санкций, которые, по всей видимости, на много лет (если нас признали виновными в проигрыше Клинтон, то каждый день будут возникать новые проблемы, в которых мы будем виноваты), возможны и более опасные для всего мира последствия. Военный урон России Запад может нанести эскалацией конфликта на Украине. В этой ситуации почти неизбежны упреждающие действия России. А это опять санкции, опять истерика и т.д.

 

Американцы давно решили свергнуть Путина. Не нравится он им. Методы очевидны: санкции, поддержка оппозиции, информационная война. К чему привели эти меры? К повышению рейтинга Путина, уменьшению американского влияния и усилению государства в общественной жизни.

Откажутся ли американцы от своей политики? Нет. Ситуация с Ираном, Кубой и многими другими странами показывает, что американцы не отказываются от своих решений, даже если они бессмысленны и неэффективны. Американцы самодостаточны, и им демонстрация силы важнее достижения локальных целей.

Так что в ближайшие лет 50 нам придётся жить (тем, кто будет жить) в условиях санкций – как это было с кубинцами и иранцами, например. Даже крохотная нищая Северная Корея не сломилась и не сдалась, однако санкции продолжаются.

Что может отменить санкции?

1. Большая война, которая изменит мир.

2. Большая катастрофа.

3. Экономическая целесообразность. Как только крупные американские компании решат, что им нужна Россия, санкции немедленно будут отменены. Но они так не решат. Наш рынок скукожился, а нефти и газа в мире полно и без нас.

 

Так что придётся не надеяться на милость американцев, а развивать свою экономику и свою политическую систему, чтобы у нас в стране было жить хорошо, потому что хорошо, а не потому что американцы разрешили.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110343/19107/-

Метки: политика, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Видеоответ Левашову Н.В.
Видеоответ Леванову Н.В. на его видео Николай Левашов Об оппонентахИсточник http://via-midgard.info/
Когда люди предпочитают верить, а не знать - наступает время шарлатанов...
...картинки его "чудо-растений"), поскольку это ничем не подтверждается;- несомненно шарлатан... было неординарных способностей, и в этом смысле, Левашов - обычный человек...народа. Владимир Орлов (Великий Новгород)Евгений Мельников (Челябинск)Владимир Довыденков (...
Черняев А. Ф. предсказал падение Челябинского метеорита в 2011г.
Фарит Канюкаев Тихая сенсация: 29 мая 2011г. А.Ф.Черняев предсказал взрыв в Челябинской обл. по типу тунгусского и предупредил губернатора, назвав сроки. Камни падают в небо. Черняев Анатолий Федорович. 12.03.2013 Черняев Анатолий ФёдоровичРодился в ...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
... по бюджету и налогам Евгением Федоровым внесла в Госдуму ..., участвует в каких-либо санкциях, под которые подпадает партнёр ...деле Россия не распоряжается. Почему же? Об этом рассуждает писатель, историк, ... паразита из квартиры раз и навсегда. И что видите? У...
Сталин против ФРС (Познавательное ТВ, Дмитрий Еньков)
... Бреттон-Вудской конференциями0:34:37 - почему Бреттон-Вудская конференция была устроена... мировую систему 0:46:46 - почему убили Сталина?0:48:28...
Либеральный вектор Путина [Полит-Экономика]
.... Все его действия говорят об этом. Как говорится, если что-то... и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть. Источник...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>