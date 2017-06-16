Евгений Тарло. Почему санкции – это навсегда, и как нам с ними бороться?

Входим в пике. В США пропагандисты победили. Трамп практически не имеет власти. Наши отечественные либерал-пропагандисты могут радоваться: "Ура! Санкции усилены." А чему радоваться?

Экономическое положение в России ухудшится. Отношения с Западом сократятся. Бездоказательные нападки и обвинения во вмешательстве в выборы в США приведут к блокированию действий НКО и иностранных агентов в России. Получается, что США работают на усиление антиамериканских настроений в РФ. Они большие. Им можно всё. Им нужен враг, которого они не считают сильным.

Что дальше? Усиление гонки вооружений. Локальные конфликты. Переориентировка России на восток, создание антиамериканских блоков и союзов.

Сможет ли Америка уничтожить Россию? Нет. Только вместе со всей Европой и с огромными рисками для себя. Может ли Америка нанести урон России? Да. С поправкой, что урон будет не столько стране, сколько её гражданам. Страна усилится, армия увеличится, государство станет мощнее. Людям будет тяжелее, меньше контактов с Западом, меньше демократии и свобод.

Помимо усиления санкций, которые, по всей видимости, на много лет (если нас признали виновными в проигрыше Клинтон, то каждый день будут возникать новые проблемы, в которых мы будем виноваты), возможны и более опасные для всего мира последствия. Военный урон России Запад может нанести эскалацией конфликта на Украине. В этой ситуации почти неизбежны упреждающие действия России. А это опять санкции, опять истерика и т.д.

Американцы давно решили свергнуть Путина. Не нравится он им. Методы очевидны: санкции, поддержка оппозиции, информационная война. К чему привели эти меры? К повышению рейтинга Путина, уменьшению американского влияния и усилению государства в общественной жизни.

Откажутся ли американцы от своей политики? Нет. Ситуация с Ираном, Кубой и многими другими странами показывает, что американцы не отказываются от своих решений, даже если они бессмысленны и неэффективны. Американцы самодостаточны, и им демонстрация силы важнее достижения локальных целей.

Так что в ближайшие лет 50 нам придётся жить (тем, кто будет жить) в условиях санкций – как это было с кубинцами и иранцами, например. Даже крохотная нищая Северная Корея не сломилась и не сдалась, однако санкции продолжаются.

Что может отменить санкции?

1. Большая война, которая изменит мир.

2. Большая катастрофа.

3. Экономическая целесообразность. Как только крупные американские компании решат, что им нужна Россия, санкции немедленно будут отменены. Но они так не решат. Наш рынок скукожился, а нефти и газа в мире полно и без нас.

Так что придётся не надеяться на милость американцев, а развивать свою экономику и свою политическую систему, чтобы у нас в стране было жить хорошо, потому что хорошо, а не потому что американцы разрешили.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110343/19107/-