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Черное море стало бирюзовым

18:50. 16 июня 2017 Просмотров - 247 Нет комментариев Опубликовал:
То, что вода приобрела иной оттенок, заметно из космоса. Изменения зафиксировал американский спутник
 
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Самое синие в мире — Черное море - поменяло цвет. Местами стало гораздо светлее. Бирюзовые пятна и разводы видны по всему его периметру. Гуще всего они у берегов Румынии, Болгарии и Украины. Возле Крыма, на курортах Краснодарского края и на остальном черноморском побережье Кавказа - они чуть жиже. Но все равно имеются.
 
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Изменение окраски зафиксировал спутник НАСА Aqua satellite. Конкретно снимок, на котором видны обширные разводы, был сделан 29 мая 2017 года с помощью спектрографа (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer - MODIS) on Nasa's Aqua satellite.
 
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Вода у наших берегов сплошь стала бирюзовой.
 
Черное море цветет. Бирюзовый цвет его воде придают микроорганизмы - кокколитофориды - одноклеточные планктонные водоросли. В процессе жизнедеятельности они покрываются ажурной известковой оболочкой. Оболочка — белая, хорошо отражает солнечный свет. Обилие кокколитофорид и приводит к тому, что кажется будто бы в воду плеснули молока.
 
Кокколитофориды не ядовиты. Ими питается всякая — более крупная - морская живность. Но избыток этого планктона приводит к снижению концентрации кислорода в воде, что может оказаться губительным для этой самой живности. Да и с эстетической точки зрения изменение цвета не радует. Ведь Черное море славилось как раз своим неповторимым оттенком.
 
А концентрация кокколитофорид растет. По словам Нормана Кюринга (Norman Kuring), океанолога из НАСА ( Оcean scientiest at Nasa's Goddard Space Flight Centre), ныне этого планктона гораздо больше, чем в 2012 году. А в разгар лета его еще прибавится.
 
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Так выглядит планктон, порытый известковой оболочкой.
 
Кокколитофориды производят известняк - карбонат кальция — из углекислого газа. В том числе и за счет фотосинтеза. Углекислого газа становится все больше и больше. Возможно, от этого планктон и начинает усиленно плодится, поглощая газ и атмосферы. Становятся толще и известковые оболочки микроскопических водорослей - ученые зафиксировали 40-процентный прирост за 200 лет.
 
По одной из гипотез, усиливая фотосинтез, наша планета пытается противостоять глобальному потеплению, виной которому углекислый газ, создающий парниковый эффект. Водоросли утилизируют газ, снижая его концентрацию.
 
В процессе противостояния участвует еще и растительность, расположенная на суше. В этом убедились американские ученые из Калифорнийского университета (University of California). Согласно их выводам, опубликованным в журнале Nature, за те же 200 лет - с тех пор как началась индустриализация - поглощение углекислоты растениями возросло на 30 процентов.
 
Увы, сетуют ученые, «рост фотосинтеза не настолько велик, чтобы компенсировать вред от сжигания ископаемого топлива».
 
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                           Самое синее в мире Черное море стало самым бирюзовым.

 

http://www.kazan.kp.ru/daily/26692/3716776/

Метки: NASA, снимки из космоса, черное море
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