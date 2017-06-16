Черное море стало бирюзовым

То, что вода приобрела иной оттенок, заметно из космоса. Изменения зафиксировал американский спутник

Самое синие в мире — Черное море - поменяло цвет. Местами стало гораздо светлее. Бирюзовые пятна и разводы видны по всему его периметру. Гуще всего они у берегов Румынии, Болгарии и Украины. Возле Крыма, на курортах Краснодарского края и на остальном черноморском побережье Кавказа - они чуть жиже. Но все равно имеются.

Изменение окраски зафиксировал спутник НАСА Aqua satellite. Конкретно снимок, на котором видны обширные разводы, был сделан 29 мая 2017 года с помощью спектрографа (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer - MODIS) on Nasa's Aqua satellite.

Вода у наших берегов сплошь стала бирюзовой.

Черное море цветет. Бирюзовый цвет его воде придают микроорганизмы - кокколитофориды - одноклеточные планктонные водоросли. В процессе жизнедеятельности они покрываются ажурной известковой оболочкой. Оболочка — белая, хорошо отражает солнечный свет. Обилие кокколитофорид и приводит к тому, что кажется будто бы в воду плеснули молока.

Кокколитофориды не ядовиты. Ими питается всякая — более крупная - морская живность. Но избыток этого планктона приводит к снижению концентрации кислорода в воде, что может оказаться губительным для этой самой живности. Да и с эстетической точки зрения изменение цвета не радует. Ведь Черное море славилось как раз своим неповторимым оттенком.

А концентрация кокколитофорид растет. По словам Нормана Кюринга (Norman Kuring), океанолога из НАСА ( Оcean scientiest at Nasa's Goddard Space Flight Centre), ныне этого планктона гораздо больше, чем в 2012 году. А в разгар лета его еще прибавится.