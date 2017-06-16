А была ли эпоха “античности”?

Любую информацию, как правило, необходимо проверять из других, независимых источников. Поэтому, когда я прочитал в одной из книг российского писателя Г.Сидорова о том, что Платон на самом деле был собирательным образом, под именем которого писали свои труды несколько даже не греческих авторов, а древнерусских волхвов-мудрецов, а история античности полностью сфальсифицирована, то я взял себе эту информацию на “заметку”, придерживая ее до того момента, когда найдутся подтверждения этой гипотезе из других источников.И оказалось, что подобного же мнения и не только в отношении Платона, но и других античных “древнегреческих мудрецов” придерживаются и некоторые другие исследователи. Вот например, что пишет об этом О.Мирошниченко в своей книге “Тайны русского алфавита”: “После полного забвения и уничтожения научных знаний в период Средневековья в Эпоху Возрождения был сделан мощный прорыв группой неизвестных авторов, скрывавшихся, как считают некоторые ученые, под псевдонимами Платон, Сократ, Аристотель, Тацит и многими другими.Как считают многие ученые (О.Гусев, П.Орешкин, Н.Морозов, В.Шемшук, А.Шапочникова), это были глубоко законспирированные потомки друидов-волхвов славянского происхождения, носителей древних знаний, которые под видом “античности” преподносили знания великой древней Русской цивилизации (Арктида, Гиперборея, Борея и примыкающие к Ледовитому океану земли Западной и Восточной Сибири).Изобретение книгопечатания в XV веке позволило друидам и дальше “продолжать свою игру”. Наша наука, наши историки скрывают тот факт, что нигде в мире, ни в одной библиотеке или хранилище, даже в Ватикане и в Америке, не сохранилось ни одного листка пергамента, клочка папируса, осколка каменной плиты, на которых бы были написаны хотя бы небольшие произведения-подлинники этих древних авторов.И это во-первых. А во-вторых, подумайте сами, на чем могли писать древние авторы V века до н.э.? Этруски писали на медных зеркалах (и это VII – XI века до н.э.), на надгробных плитах; крито-микенцы писали на глиняных табличках, египтяне – в основном на каменных фигурах, стелах, статуях (папирусы встречаются в мире в единичных случаях – это недолговечный материал, рассыпаются); наконец, славяне писали на деревянных “дощках” или на бересте (см. “Велесова книга”, которую, кстати, не признают наши великомудрые ученые, т.к. не сохранились-де подлинники). Здесь тоже нет оригиналов!! Вспомните долгую историю о признании “Слова о полку Игореве”, наконец, историю с рукописями “Тихого дона”, которые были найдены совсем недавно, и в течение всего этого времени не прекращались разговоры о “подделке” и плагиате. А тут – молчание. (Нет первоисточников – и как будто так надо!).Если допустить , что древние авторы писали, допустим, на пергаменте (это очень дорогостоящий материал типа замши (особой кожи), сделанной из бычьей или телячьей кожи), то сколько бы понадобилось быков и телят, если один только том “Зенд Авесты” был написан в IV веке до н.э был написан на 1500 бычьих шкурах (она была, кстати, уничтожена Александром Македонским во время похода в Персию!)! Сочинения Тацита к примеру имеют 9 томов, сочинения Платона – 4 тома и т.д. Получается: 1500 х 9 = 13500 бычьих шкур. Это невозможно.К тому же произведения Платона, Сократа и другие впервые появились на латинском языке только в конце XVI века (1596 г.), и нигде в мире нет оригинала на древнегреческом языке… Эту проблему детально исследовал наш ученый-энциклопедист Н.А.Морозов, а потом А.Т.Фоменко и П.П.Орешкин. Все это относится и к Пифагору. Как считает известный ученый, историк, публицист Олег Гусев, автор книг “Белый конь Апокалипсиса”, “Магия русского имени”, над разработкой и внедрением Пифагора трудилась большая по численности группа носителей древних знаний. Скорее всего, по мнению О.Гусева, именно они известны как ученики и последователи Пифагора – пифагорейцы”.Таким образом, во время фальсификации древнерусской и мировой истории, проводимой Ватиканом в предыдущие столетия, в эту фальсифицированную версию истории хранителями древнерусской традиции и знаний была заложена своего рода “мина замедленного действия”, рассчитанная на то, что мы – их далекие потомки сможем в будущем докопаться до истины и открыть для себя знания наших далеких предков, замаскированные под труды “античных авторов”.Ну а если настоящих античных авторов не было, то могла ли существовать и сама “античная эпоха” так, как ее рисует современная версия истории? Так, может быть, и сама “античная эпоха” была придумана только для того, чтобы списать на нее все достижения некогда великой цивилизации потомков легендарного арктического материка, точно также, как фальсификаторы истории списали громадную убыль населения Руси после насильственного крещения ее населения и возникшей в результате этого гражданской войны, известной нам как “междоусобица князей”, на мифическое “нашествие монголо-татар”?

Источник: nashaplaneta.su