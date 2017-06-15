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Юность – это возмездие. В буржуазной России зреет бунт молодежи

04:02. 15 июня 2017 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

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Из нашей современной молодежи 25 лет старательно воспитывали "продвинутых потребителей", полагая, что это – гарантия от политизации. Но власть ошиблась. Идейный вакуум оказался заполнен другими силами. Свято место в душах и умах пусто не оказалось. Юным гражданам действительно надоела несменяемость некомпетентной политической элиты, и они не намерены это терпеть. Болотное поколение устало и рассеяно, но подросла новая смена. И такая преемственность протестных пополнений уже есть очень тревожный звонок.

Патриоты всегда с тревогой говорили, что молодёжи нужна идеология, и эта идеология должна быть страстной, искренней и ни в коем случае не буржуазной. Молодёжь ищет достатка, но она не принимает буржуазные ценности. Молодёжь ищет смысла жизни, борьбы за него и своего становления в этой борьбе. Ей надо дать цель жизни.

Но либеральная власть и либеральная идеология не могут дать молодёжи такую цель.

И молодёжь уходит в секс, наркотики и рок-н-ролл. Но не вся. Кто-то испытывает отвращение к такому укладу жизни. И когда этот уклад начинает испытывать сложности, вчерашние равнодушные покупатели ИКЕИ и "Магнита" превращаются во врагов.

Да, они не разбираются в международной обстановке и не умеют помещать свои действия в сложный международный контекст. Их этому не учили. Они видят лишь то, что перед носом – сытого Медведева и нагло жирующего Сечина. Мутного Усманова и хитрого Шувалова. Блатных детей чиновников на хлебных должностях. И их не убедить в том, что ради блага Родины всё надо оставить как есть – чтобы Госдеп не разрушил Россию. Они убеждены, что Россию как раз разрушает Медведев и Сечин. Каждый раз, когда они приезжают на бензоколонку заправлять свои машины и сталкиваются с новыми ценниками на бензин, ненависть к Сечину с его яхтами переполняет их души справедливым гневом.

 

И не ОМОНом надо теперь тушить этот пожар, а школьным учителем. Правильным телевидением. Заботой государства, а не его уходом отовсюду. Внешкольным воспитанием и заботой о детях. Непревращением медицины и образования из сферы долга и служения в сферу коммерческих платных услуг, где все участники получают нищенские зарплаты и завалены глупой отчётностью выше головы. И при этом качество "услуг" всё ниже и ниже.  

Можно сколько угодно поливать их позором и обзывать самыми плохими словами. Они от этого станут только ещё более отчуждёнными.

И этим не погасить начавшуюся волну отчуждения нового поколения от власти. Это приговор. Здравствуй племя молодое, незнакомое! Контрэлита возникла, она созревает, а потом созреет и сметёт элиту нынешнюю. Это всего лишь вопрос времени. Нынешние столкновения на митингах – лишь начальные университеты для тех, кто завтра окрепнет в своём неприятии существующего уклада. Это классика социологии, проверенная временем. Что бы при этом ни говорили охранители. Охранителям просто не верят.

Охранители считают протестующих дураками, пешками в руках Госдепа, а протестующие считают охранителей дураками, пешками в руках коррумпированной власти. И сколько ни двигай их навстречу друг другу, с места они не сойдут.

Конфликтный потенциал в обществе из-за провальной идеологической политики власти не только не рассеян – он окреп и крепнет с каждым новым политическим выходом. И никакая компрометация персонально Навального не изменит скепсиса народа к власти. Можно устать от Навального, но не устать от протеста. Причина протеста не в Навальном – и она не устранена. На место Навального придут другие, которые учтут его ошибки. Причина не в Навальном – а в том, что стержень системного фурункула не удалён и продолжение воспаления гарантировано.

Практика показывает, что прогнившая элита не способна на восстановление качества. Она потеряла доверие активной пассионарной массы – а инертная масса никогда не в состоянии служить стабилизатором в обществе. Иными словами, гуляющие обыватели и неформалы-реконструкторы всегда проигрывают площадь пассионарным нонконформистам. И даже если площадь окажется за ОМОНом, идейное пространство ОМОН не завоёвывает. Когда власть теряет уважение, её пропаганда теряет действенность.

 

Нужно немедленно менять все основы существующего в России строя, менять элиту, менять экономический курс. Попытки не реагировать, заметать мусор под ковёр, полагаться на ОМОН и полицию – это краткосрочная терапия. Даже самые сильнодействующие таблетки однажды вызывают привыкание и перестают действовать. И тогда приходится менять образ жизни, приводящий к постоянным болезням

Прежде всего нужно перестать сдерживать идеологию. Без неё души нашей молодёжи захватит враг. Посмотрите на Украину и убедитесь, что бывает, когда идеологию в стране определяет не власть, а её "партнёры" по внешней политике.

Альтернативы таким переменам просто нет – если не считать альтернативой украинский сценарий.

Но я верю, что при всей своей "простуде", Россия намного здоровее Украины и до летальной украинской стадии не дойдёт (тут украинцы сейчас очень обидятся, они, как истинные хронические алкоголики, не считают себя алкоголиками).

Но медлить нельзя.

 

 

Александр Халдей
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107563/19090/-

Метки: молодёжь, общество, политика
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