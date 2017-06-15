Ход рублём: почему Белоруссия изъяла российскую валюту из расчёта резервов

С 1 июля международные резервные активы Белоруссии будут рассчитываться по методике Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщили в среду в Национальном банке Белоруссии.

Нововведение означает, что из оборота будут изъяты определённые валюты — в том числе и российский рубль. В Нацбанке, впрочем, сразу уточнили, что активы, которые не учитываются в методике МВФ, останутся на балансе ведомства.

Опрошенные RT эксперты полагают, что такие перемены в финансовой политике Минска никак не отразятся на значениях российской валюты.

Состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем — величиной резервных активов по международным стандартам. Об этом Нацбанк Белоруссии сообщил в своём пресс-релизе.

Соответственно, правление Нацбанка отменяет с этой даты своё давнее постановление (от 29 июля 2004 года) о правилах расчёта международных резервных активов в национальном определении. Это означает частичный отказ от использования рубля.

По данным на 1 июня 2017 года, объём золотовалютных резервов (ЗВР) Национального банка Белоруссии оценивался в $5,239 млрд по стандарту МВФ и в $5,604 млрд по национальному стандарту. Получается, что переход на международную методику исчисления ЗВР приведёт к виртуальной потере $365 млн.

«Этот пресс-релиз породил шумиху в прессе, но он ровным счётом ничего не значит для специалистов. Потому что Нацбанк с 2004 года публикует показатели своих резервов, рассчитанные сразу по двум методикам: собственной, белорусской и разработанной МВФ, — рассказал RT Валентин Чекан, эксперт Межбанковского информационного центра.

— И те специалисты, которые работают с международными структурами, всегда использовали показатель по второй методике. Просто теперь он стал единственным официальным».

Отличия национальной методики учёта ЗВР от международной состояли в том, что первая учитывала в составе резервов кроме российского рубля (и других валют, которые МВФ не рассматривает в качестве резервных) ещё и доли драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.

В Нацбанке, впрочем, сразу уточнили, что активы, которые не учитываются в методике МВФ, останутся на балансе ведомства.

«Данные активы продолжают использоваться для выполнения соответствующих обязательств Национального банка и правительства и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов», — сказано в сообщении.

При необходимости «выпавшие» активы можно конвертировать в другую валюту и включить в состав ЗВР по методике МВФ. То есть они не исчезли, а превратились в своего рода подушку безопасности, пусть и небольшую.

Вектор на кредиты

Решение об использовании единого расчётного показателя по стандартам МВФ Нацбанк принял спустя два дня после того, как республику покинула очередная миссия МВФ — официальный Минск уже больше года ведёт с фондом переговоры о выделении кредитной линии в размере $3,5 млрд под 2,28% годовых на 10 лет.

Впрочем, пока заметных подвижек по данному вопросу не наблюдается. Причина в том, что МВФ требует проведения рыночных реформ: заморозки зарплат, рыночных тарифов на услуги ЖКХ (отказ от перекрёстного субсидирования), возобновления приватизации государственных предприятий.

Однако говорить, что Белоруссия планирует полностью отказаться от использования российской валюты было бы ошибкой. Минск, похоже, работает в обоих направлениях, стараясь нигде не потерять выгоду. Так, на недавнем форуме в Астане замминистра энергетики Белоруссии Вадим Закревский заявил, что Минск и Москва готовы перейти к расчётам за поставки нефти и газа именно в российских рублях.

Белорусское правительство давно этого добивалось, так как больше половины валютных поступлений в страну — это российские рубли. По словам Закревского, проект соответствующего соглашения уже готов и проходит согласование в Кремле. Точная дата перехода на расчёты в рублях пока не определена, но это вполне может произойти до конца нынешнего года.

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Золотовалютные резервы Белоруссии в международном определении на 1 июня 2017 года составили $5,239 млрд, увеличившись с начала года на $311,7 млн, то есть на 6,3%. В 2016 году золотовалютные резервы Белоруссии выросли на $751,4 млн (на 18%) и достигли $4,927 млрд на 1 января 2017 года.

Вадим Долинин