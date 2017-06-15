Ватикан, масонство, оккультизм. Криптопослание Пушкина

Эта статья написана уже более двух лет назад, но она и сегодня актуальна. Поэтому вновь вытаскиваю её из своего архива на суд читателя. Видит Бог, не хотел я свою очередную статью опять писать про "богоизбранных"! Однако, увы, не получилось. Сегодняшняя ...