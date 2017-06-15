Ватикан, масонство, оккультизм. Криптопослание Пушкина
Какой политический подтекст скрыт в произведениях прославленного русского поэта?
Масонство, оккультные метафоры, подоплека противостояния Запада и Востока, роль Ватикана в русской истории, политический анализ причин свержения власти – все это есть в произведениях Пушкина, но об этом многие годы предпочитали молчат большинство исследователей. Об этом и о приемах криптотекста, которые использовал Пушкин, рассказывает известный литературовед, профессор Борис Куркин.
=================================================================================
Рекомендуем:
Руслан и Людмила. Второй смысловой ряд поэмы А.С.Пушкина, Внутренний Предиктор СССР
Руслан и Людмила (поэма), Пушкин А.С.
Капитанская дочка, Пушкин А.С.
Пушкин. Полное собрание сочинений
Тайный Ларец Пушкина, Лобов В. М.
Медный Всадник – это вам не Медный Змий…, Внутренний Предиктор СССР
===============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai