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Ватикан, масонство, оккультизм. Криптопослание Пушкина

15:40. 15 июня 2017 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:

Какой политический подтекст скрыт в произведениях прославленного русского поэта?

Масонство, оккультные метафоры, подоплека противостояния Запада и Востока, роль Ватикана в русской истории, политический анализ причин свержения власти – все это есть в произведениях Пушкина, но об этом многие годы предпочитали молчат большинство исследователей. Об этом и о приемах криптотекста, которые использовал Пушкин, рассказывает известный литературовед, профессор Борис Куркин.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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