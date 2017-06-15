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Преподаватель о ЕГЭ и образовании

09:01. 15 июня 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Передачу «Умники и умницы» на нашем ТВ надо запретить. Люди смотрят эту передачу и думают, что наши дети ах! Как много знают, что у наших детей широкий кругозор. А я, видите ли, педагог. С детьми (самых разных возрастов) общаюсь по долгу службы и удивляюсь – где они набрали в передачу так много детей, обладающих такими знаниями и такой эрудицией?

Я что, в какой-то параллельной реальности живу?

Падение уровня образования и катастрофическое отсутствие кругозора у наших детей не связано с ЕГЭ, как сейчас очень любят говорить. У нас все просто – главное, найти виноватого. Нашли – ЕГЭ. А ЕГЭ – это ведь просто экзамен, проверка знаний. А вот получение этих знаний… Вот тут и начинаются проблемы. Их, этих проблем, несколько.

Первая – выпендреж и деньги (куда ж без них). Сейчас не модно быть просто школой. Гораздо круче быть лицеем или гимназией. Ну сами посудите – встречаются две мамы. И одна другой говорит: «У меня дочка учится в лицее, у нее английский с первого класса!» И вторая мама, у которой дочка в обычной школе, сразу ощущает комплекс неполноценности… И потом – на гимназию и лицей выделяется больше денег из бюджета. Но назвать лицеем или гимназией – этого мало. Надо же реально доказать, что твоя школа этого звания достойна! А как? Только форсированием обучения. То, что в обычной школе дети учат в третьем классе, в лицее учат уже в первом. Зато как круто на всяких совещаниях говорить: «У нас в лицее уже в первом классе дети на английском проходят времена!» Какие времена? Дети в таком возрасте еще не доросли до этого, они еще буквы не знают толком! Они по-русски еще не понимают, что такое настоящее и прошедшее время. Кстати – в этом еще одна проблема. Надо предметы в школе как-то синхронизировать. Чтобы сначала прошли времена на уроке русского языка, а потом уже на английском. Все-таки, русский язык для детей родной, им легче было бы понять эту сложную тему на русском.

Вторая причина падения уровня образования – учителя. Вы не поверите, но сейчас очень плохо с работой! Устроиться на работу тяжело. Если где-то открывается хорошая вакансия, то на нее стараются пристроить своего человека. И неважно, что этот человек достаточно часто профнепригоден. Неважно! Зато это дочка (или сын) директора, завуча или из администрации позвонили попросили взять на работу внучатую племянницу мэра. И такой человек будет работать. Он будет работать при любой погоде! Если надо будет провести сокращение, то уволят хорошего преподавателя, с большим опытом работы, но внучку мэра оставят! А работать внучка мэра не будет. А зачем? Она на работу устраивалась не для того, чтобы работать, а чтобы деньги получать. Таких преподавателей сейчас, к сожалению, много…

Третья причина отсутствия кругозора у детей – они перестали читать книги. Я (мне очень стыдно) только недавно обнаружила, что процентов 40 знаний люди получают из книг! А я еще удивлялась в свое время, когда читала книги Джейн Остен – там все ее героини придавали огромное значение чтению. Одна из них –Эмма – даже составляла списки книг для чтения, собираясь вместе с подругами девушки читали книги! А еще думала – зачем? Почему этому придается такое значение? А вот недавно поняла….

Наши дети сейчас не знают ничего. Даже самых простых слов. Приведу пример. Олег, 5 класс. «Олег, ты знаешь, что такое шакал?» «А, знаю! Шакал – это такая большая обезьяна!» А мультик про Маугли он не смотрел. Книгу тоже не читал. Дальше. Маша, 5 класс. «Гитлер это с усиками? Я путаю Гитлера и Ленина..» Еще. Артем, 4класс. «Слово «car», Артем,  произошло от слова «карета». Ты знаешь, что такое «карета»?» «Нет, не знаю.» «А мультик про Золушку смотрел?» Я уже не спрашиваю, читал ли книгу….. Понятно, что не читал.  «Нет, мультик не смотрел». Андрей, 8 класс. «Андрей, английская королева уже очень немолодая женщина.» «А зачем эти англичане таких бабушек в королевы выбирают?».

Дети, по крайне мере мои ученики, мало смотрят телевизор. Книг не читают вообще. Не сидят в компьютере, им родители не разрешают.  Что они делают? Вы не поверите – они делают уроки! Программа сейчас в школе практически по всем предметам такая, что дети сами, без помощи родителей не в состоянии сделать уроки ни по одному предмету. К тому же многие учителя не считают нужным объяснять тему, пускай родители или репетиторы дома объясняют. Если родители не могут объяснить, нанимают репетитора. Уже в 3-6 классах у некоторых детей по два репетитора. А еще дети занимаются спортом, ходят на плавание, футбол или хоккей. Вот – на книги, телевизор или компьютер у детей просто нет времени!

Дети учатся. Родители очень стараются дать детям хорошее образование. При полном отсутствии кругозора…

Источник: www.kramola.info

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