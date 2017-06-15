Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Экономика

Пособие для спекулянта 1912 года

09:05. 15 июня 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

Ознакомился с занимательным пособием для спекулянтов издания 1912 г. И некоторые наиболее занимательные отрывки не могу не процитировать дабы, с одной стороны, показать нашу историю чуть более выпукло, а, с другой, у видеть, что некоторые вопросы не потеряли своей актуальности и через 105 лет.

Во всяком случае, как идеология таких профспекулянтов, так и психология азартных биржевых игроков уж точно остались теми же. Люди есть люди. Начну с оценки кредитоспособности и финансовой устойчивости РИ. Напомню, это мнение биржевого спекулянта, а никакого не социалиста.

Биржа учреждение вполне интернациональное, a Россия с её необычайно-громадным государственным долгом, целиком — или почти целиком — помещенным за границей, в чужих, иностранных руках — больше, чем какая-либо другая страна связана с движением биржевых курсов и с состоянием денежного рынка не у себя дома, а в Париже, Берлине, Лондоне.

Оценка результатов орудования невидимой руки.

В современной промышленно-экономической жизни, особенно в России закон спроса и предложения, т. е., другими словами, результата свободной конкурренции, крайне стеснен в своем проявлении безконечными ограничениями, опутывающими русскую экономическую и вообще социально-политическую жизнь. Однако, сила его настолько велика и область отношений им регулируемая так обширна, что, вопреки всем этим ограничениям и стеснениям, он действует и у нас, приводя то к перепроизводству, то к недостатку тех или иных товаров.


Вот отрывок про психологию, которая и позволяет профспекулянтам и банкирам зарабатывать, как сейчас бы выразились, на “лохах”.

Однако, обычный тип биржевого спекулянта из публики — это лицо, располагающее более или менее крупной суммою денег, на которую он покупает бумагу, которая должна подняться, с целью продать ее в этот момент. Это намерение и смутное знание нескольких биржевых терминов — вот весь запас его сведений в тот моменте, когда он приступаете к биржевой игре; весь расчет, вся сложность биржевых комбинаций у него заменяется надеждой выиграть потому, что другие выиграли, «в два дня составили себе миллионное состояние».
Как, правило, такие надежды кончаются потерею капитала; если таких потерь много, то в печати и обществе начинаются лицемерные и очень дурного, далее низменного тона жалобы, призывы к «обузданию» биржи, требования законодательных, а то и просто административных запрещений, закрытие доступа на биржу и тому подобных ограничительных и запретительных распоряжений власти. Обычно такие жалобы, требования и обвинения биржи и банкиров исходят от проигравших, еще накануне мечтавших сделать миллионное состояние. Другие сочувствуют им, жалеют их, тоже кричать о соблазнах, о развращении. Ясно видно, что моральные основы всех таких спекулянтов также ничтожны, как их финансовый знания и также заслуживают сочувствия, как, например, заслуживаете его человек, напавший на другого в расчете справиться с ним, но убедившись в превосходстве его силы, начинающий звать на помощь и кричать, что его ограбили.

Дельный совет буратинам, надеющимся на разного рода инвестиционные фонды и доверительное управление.

Между тем эти игроки, ждущие повышения, купленных ими бумаг даже не подозревают того, что помещая их на текущий счет они тем самым уже понижают курсы, т. е. понижают их, как правило, так как в виде исключения данный банк можете быть заинтересован в повышении ценностей, находящихся в его руках в качестве депозита. Банкир, профессиональный спекулянт, вообще лицо постоянно и с толком заинтересованное биржей сосредоточивает все свое внимание на срочных сделках те бумаги, которые он получил в депозит служат ему лишь покрытием, обеспечивающим возможность предпринимать сделки более рискованным — и только. Между тем всякий положивший свои бумаги на счет он коль уверен, что отныне его интерес и интерес банкира неразрывно связаны и оба они ждут не дождутся подходящего момента повышения, чтобы продать.


И ещё раз про гнёт международного финансового капитала.


Русские государственные фонды эмигрировали на запад — одно из царствований, считавшееся за наиболее национальное — Александра III-го — характеризировалось полным подчинением финансо-денежных и государственных расчетов иностранным финансистам, наиболее крупные имена которых представлены евреями. Правда, из этого подчинения не только не вытекло какого-либо ущерба для русских национальных политических и экономических интересов, но, наоборот, за все прошлое столетие они не охранялись так тщательно как именно с момента сплачивания иностранных и русских рынков.


Как мы знаем из истории, через два года вся эта насыщенная спекульская жизнь прекратится на долгие годы. 

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Современные деньги – пособие для начинающих
... С 1944 по 1976 годы действовала Бреттон-Вудская система...  возможности вернуться назад. Для обеспечения первого условия мировая...получения денег правительством США. Для пущей правильности в системе...бирже, там их покупают спекулянты и другие желающие «инвесторы...
Денежная реформа 1961 года. Всё ли было гладко?
...заработной платы, пенсии, стипендии и пособия, платёжные обязательства и договоры. ...выгоднее сплавить качественный товар рыночным спекулянтам, положить полученную выручку в ...в 1961-64 годах произошло 11 крупных народных выступлений. Для подавления восьми...
Новости Украины и Новороссии 31 декабря 2015
... к завершению 2015 год. Для всех нас этот год стал во многом ...пенсии и зарплаты, а также пособия и стипендии. Кроме того, ...несоблюдаемый график, и на барыг-спекулянтов и на неравномерные отключения (... Совета. «2015 – был для нас годом испытаний, но в то же...
Тайны сталинской экономики — 2
...реформы 1961 года, которую затеял Хрущев, оказались очень серьезными для экономики ...заработной платы, пенсии, стипендии и пособия, платёжные обязательства и договоры. ...выгоднее сплавить качественный товар рыночным спекулянтам, положить полученную выручку в ...
Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2016
... Украины приостановили выплату социальных пособий переселенцам из Донбасса Украинские ...никуда. «Используются спиннинги с флагами для визуального увеличения количества людей. Митингующих... спекулянт зарегистрировался как юридическое лицо в ЕС лишь в 2013 году...
Зачем провели денежную реформу 1961 г.
...заработной платы, пенсии, стипендии и пособия, платёжные обязательства и договоры. ...выгоднее сплавить качественный товар рыночным спекулянтам, положить полученную выручку в кассу...в 1961-64 годах произошло 11 крупных народных выступлений. Для подавления 8...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>