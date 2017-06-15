Пособие для спекулянта 1912 года

Ознакомился с занимательным пособием для спекулянтов издания 1912 г. И некоторые наиболее занимательные отрывки не могу не процитировать дабы, с одной стороны, показать нашу историю чуть более выпукло, а, с другой, у видеть, что некоторые вопросы не потеряли своей актуальности и через 105 лет.

Во всяком случае, как идеология таких профспекулянтов, так и психология азартных биржевых игроков уж точно остались теми же. Люди есть люди. Начну с оценки кредитоспособности и финансовой устойчивости РИ. Напомню, это мнение биржевого спекулянта, а никакого не социалиста.

Биржа учреждение вполне интернациональное, a Россия с её необычайно-громадным государственным долгом, целиком — или почти целиком — помещенным за границей, в чужих, иностранных руках — больше, чем какая-либо другая страна связана с движением биржевых курсов и с состоянием денежного рынка не у себя дома, а в Париже, Берлине, Лондоне.

Оценка результатов орудования невидимой руки.

В современной промышленно-экономической жизни, особенно в России закон спроса и предложения, т. е., другими словами, результата свободной конкурренции, крайне стеснен в своем проявлении безконечными ограничениями, опутывающими русскую экономическую и вообще социально-политическую жизнь. Однако, сила его настолько велика и область отношений им регулируемая так обширна, что, вопреки всем этим ограничениям и стеснениям, он действует и у нас, приводя то к перепроизводству, то к недостатку тех или иных товаров.



Вот отрывок про психологию, которая и позволяет профспекулянтам и банкирам зарабатывать, как сейчас бы выразились, на “лохах”.

Однако, обычный тип биржевого спекулянта из публики — это лицо, располагающее более или менее крупной суммою денег, на которую он покупает бумагу, которая должна подняться, с целью продать ее в этот момент. Это намерение и смутное знание нескольких биржевых терминов — вот весь запас его сведений в тот моменте, когда он приступаете к биржевой игре; весь расчет, вся сложность биржевых комбинаций у него заменяется надеждой выиграть потому, что другие выиграли, «в два дня составили себе миллионное состояние».

Как, правило, такие надежды кончаются потерею капитала; если таких потерь много, то в печати и обществе начинаются лицемерные и очень дурного, далее низменного тона жалобы, призывы к «обузданию» биржи, требования законодательных, а то и просто административных запрещений, закрытие доступа на биржу и тому подобных ограничительных и запретительных распоряжений власти. Обычно такие жалобы, требования и обвинения биржи и банкиров исходят от проигравших, еще накануне мечтавших сделать миллионное состояние. Другие сочувствуют им, жалеют их, тоже кричать о соблазнах, о развращении. Ясно видно, что моральные основы всех таких спекулянтов также ничтожны, как их финансовый знания и также заслуживают сочувствия, как, например, заслуживаете его человек, напавший на другого в расчете справиться с ним, но убедившись в превосходстве его силы, начинающий звать на помощь и кричать, что его ограбили.

Дельный совет буратинам, надеющимся на разного рода инвестиционные фонды и доверительное управление.

Между тем эти игроки, ждущие повышения, купленных ими бумаг даже не подозревают того, что помещая их на текущий счет они тем самым уже понижают курсы, т. е. понижают их, как правило, так как в виде исключения данный банк можете быть заинтересован в повышении ценностей, находящихся в его руках в качестве депозита. Банкир, профессиональный спекулянт, вообще лицо постоянно и с толком заинтересованное биржей сосредоточивает все свое внимание на срочных сделках те бумаги, которые он получил в депозит служат ему лишь покрытием, обеспечивающим возможность предпринимать сделки более рискованным — и только. Между тем всякий положивший свои бумаги на счет он коль уверен, что отныне его интерес и интерес банкира неразрывно связаны и оба они ждут не дождутся подходящего момента повышения, чтобы продать.



И ещё раз про гнёт международного финансового капитала.



Русские государственные фонды эмигрировали на запад — одно из царствований, считавшееся за наиболее национальное — Александра III-го — характеризировалось полным подчинением финансо-денежных и государственных расчетов иностранным финансистам, наиболее крупные имена которых представлены евреями. Правда, из этого подчинения не только не вытекло какого-либо ущерба для русских национальных политических и экономических интересов, но, наоборот, за все прошлое столетие они не охранялись так тщательно как именно с момента сплачивания иностранных и русских рынков.



Как мы знаем из истории, через два года вся эта насыщенная спекульская жизнь прекратится на долгие годы.