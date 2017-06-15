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Порошенко исключил возможность прекращения силовой операции в Донбассе

03:49. 15 июня 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

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Президент Украины Петр Порошенко отверг возможность отмены режима силовой операции (АТО) в Донбассе.
 
"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной", - сказал Порошенко журналистам в среду, отвечая на вопрос о возможности отмены силовой операции и введения военного положения, сообщает пресс-служба президента Украины.
 
Также украинский президент заявил в среду, что по его поручению идет разработка проекта закона по реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер "по возврату оккупированных территорий Украины".
"По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины". Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", - констатировал Порошенко.
 
Президент также подчеркнул необходимость продолжения политики санкций в отношении России.
 
http://www.interfax.ru/world/566633
Метки: порошенко, Украина
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