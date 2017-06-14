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США увязли по уши в Афгане: не желай другому зла, сам измажешься!

20:55. 14 июня 2017 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:

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Ситуация по Афганистану примерно разрешилась: Дональд Трамп дал добро военному ведомству на отправку авиации и артиллерии (пока без пехоты!) и наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями по изменению численности военного контингента США. Но вряд ли это изменит ситуацию: бороться с талибами нужно не массой, а с продуманной стратегией.

Раньше в Афганистане основной головной болью американцев были талибы, а теперь добавились еще и экстремисты из ИГИЛ. Мигрируют, подонки, с Ближнего Востока, осваивая новые территории да теракты между делом устраивая. И пока мирные жители гибнут, американцы занимаются показухой да с Москвой ругаются.

А ведь необходимость выработать план по Афганистану назрела давно. Как заявил директор Разведуправления Минобороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт, США и НАТО нуждаются в новой афганской стратегии. Пока забросят летчиков с артиллеристами, пехоту же оставят про запас.

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В Афганистане находится часть американского контингента, обучающего местные силы безопасности, плюс антитеррористические подразделения ВС США в количестве 8 400 человек. На их долю и выпадет задача нарастить интенсивность боевых операций. К чему это приведет, можно только гадать…

За то время, что американцы провели в Афганистане, ситуация лучше не стала. «Талибан» удерживает под контролем большую часть страны, а теперь еще и террористы ИГИЛ активизировались. Недавний майский теракт в Кабуле унес жизни 80 мирных жителей, еще 350 человек были ранены.

Еще раньше талибы атаковали афганскую военную часть под Мазари-Шарафом: убиты 17- военнослужащих, десятки раненых. Но, главное, как талибы позже сообщили, военных на базе убили их сослуживцы – сторонники движения «Талибан».

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Американцам пришлось столкнуться с двумя противоположными проектами в Афганистане: талибы называют свое движение национальным, а боевики ИГИЛ мечтают о создании наднационального проекта, чья цель трансграничное господство. Группировки находятся в состоянии войны между собой, что не способствует стабилизации ситуации в стране. Переговоры вести можно только с талибами, но и это весьма непросто.

Американским военным придется принять во внимание, что талибы считают себя законной властью в стране. Местное население, к тому же, недовольно действиями военных США, убивающих местных жителей «совершенно случайно», так, между делом или по ошибке. Значит, недопонимание с населением уже имеется. Добавим к этому транспортные проблемы.

В случае начала широкомасштабной военной операции придется решить вопрос доставки военных грузов. Раньше под рукой был киргизский аэропорт «Манас», были надежды и на международный аэропорт в Ульяновске. Но Штаты нас «достали», и Россия в 2015 году прикрыла соглашение о военном транзите США через свои территории. Теперь одна надежда на Пакистан. Тщетная надежда. Ребята в Исламабаде с характером плюс друзья талибов.

А теперь еще и сотрудничество Исламабада с Россией аукнется Пентагону. Образуется некое подобие военно-политического блока, в котором американцы явно будут лишними. И для чего тогда пыхтеть в Афганистане, чем похваляться? 

Американцы не способны отправить в эту страну для проведения крупномасштабной военной операции сотни тысяч военнослужащих, а «комариные укусы» талибам нипочем. Единственное разумное объяснение: заставить террористов активней вторгаться в среднеазиатские республики, провоцируя хаос и беспорядки. Исламский экстремизм – любимая «игрушка» Вашингтона. Может, это и есть афганская стратегия Пентагона?

Но и Россия не лыком шита: с талибами Москва поддерживает стабильный и конструктивные отношения, не желая вызвать рост напряженности в регионе. ИГИЛ же надо уничтожать, т.к. с террористами не договариваемся. Да и выгоден нам диалог с талибами: они, как и Россия, не желают видеть США в регионе. В этом наши желания совпадают. Мир невозможен, пока янки трутся рядом.

Метки: азия, армия сша, афганистан, война в афганистане, дональд трамп, ИГИЛ, талибан
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