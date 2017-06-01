Русские инвесторы спасут Терезу Мэй: хочешь жить, уметь вертеться!

Геополитическая авантюра, затеянная британским экс-премьером Кэмероном, может стать билетом в один конец для Терезы Мэй со всем ее кабинетом. Соединенное Королевство, чья экономика раньше не вызывала сомнений у иностранных инвесторов, теряет свою привлекательность. Хотя надежда остается, в том числе и на Россию, если только политики в Лондоне прекратят накалять обстановку провокационными заявлениями.

Пока же партия британских консерватором во главе с Терезой Мэй надеется получить по итогам досрочных парламентских выборов «более крепкий мандат на Brexit». Также продолжаются переговоры с Демократической партией юнионистов (Северная Ирландия) с целью получить больше поддержки при принятии законов. Тут, правда, кроется угроза для стабильности правительства, которое может рухнуть в течение пары месяцев.

Но первые реакции на внутриполитические метания всегда исходят от рынка, реагирующего на итоги голосования. А тут все непросто: Британия готовится к выходу из состава Евросоюза. Мэй надеется, что страну ожидает «мягкий Brexit», но еще не уверена... Тем временем рейтинговое агентство Moody's готовит прогнозы, выделяя две силы, толкающие рынок в разные стороны.

В первом случае, ожидаются трудности во время переговоров по Brexit и увеличение фискальных рисков, что негативно отразится на кредитной характеристике Великобритании. Во втором случае, отмечается, что снижение доли Консервативной партии в парламенте увеличивает вероятность мягкой версии Brexit и компромиссы с ЕС.

Приходится иметь в виду и то, что позиции Мэй и ее кабмина весьма слабы, а смена премьер-министра во время переговоров по Brexit приведет к дестабилизации в стране. В последнем случае стоит поставить крест на большинстве иностранных инвесторов, не желающих потерять свои деньги. Да, снижение деловой уверенности станет проблемой британской экономике.

Вариант, который устроит инвесторов – это слабое правительство консерваторов и администрация лейбористов, которое поднимет налоги на корпоративную прибыль, зарплату руководства компаний, финансовые операции и национализирует ключевые секторы экономики, на фоне замедления темпов роста экономика и ослабления фунта.

Британский бизнес уже готовится к худшему, а популярность Кабмина и Мэй продолжает падать. На что рассчитывали избиратели? Британия машет ручкой Евросоюзу, сохраняя при этом все льготы и выгоды, плюс сокращает свои расходы. Терпеть же убытки и переживать трудности они не желают.

Конечно, в краткосрочной перспективе недорогой фунт и дешевые британские акции обеспечат некоторую стабильность, но «в долгосрочной перспективе прямым и портфельным инвесторам придется учитывать в своих расчетах более слабый фунт, а также менее благоприятный фискальный режим для капитала».

Ситуация в британской экономике довольно шаткая из-за политических неурядиц и проблемного Brexit. В прошлом году по инвестициям, как вы помните, лидировали американцы, китайцы и индусы. Лидером среди стран, открывших в Британии по состоянию на 2016 год наибольшее количество проектов, стали США с 570 новыми проектами, 2 и 3 места – Китай с 156 проектами и Индия с 140 проектами. В то же время, самыми богатыми британцами (по данным 2012 года) были русские и индусы.

К чему я вспомнила про русских? Так в связи с британской недвижимостью и банковскими накоплениями. Стоит ли напоминать о том, как русские бизнесмены и российские компании вкладывались в приобретение недвижимости? Да, это прямые финансовые влияния в экономику, живые деньги, о чем не стоит забывать, в первую очередь, британцам.

Кто еще станет покупать элитную недвижимость в Лондоне, влияя на местный рынок? Только в Англии и Уэльсе иностранные компании владеют недвижимостью стоимостью 122 млрд. фунтов стерлингов, и не забудьте про налоги, которые в Британии явно не маленькие.

Так, в 2015 году стали известны данные риэлтерского агентства Knight Frank о том, что пятая часть всех объектов лондонской недвижимости стоимостью более 5 млн. фунтов стерлингов скуплена русскими или русскоговорящими клиентами. Если в Лондоне перестанут визжать про «российскую агрессию» и пытаться в случае кризиса «прихватизировать» русские деньги на счетах в банках, то без инвестиций стране не останется.

Россия найдет, во что и с какой целью инвестировать в Великобритании. Евросоюзу тогда придется пересмотреть свое отношение к соглашению по БРЕКСИТ, чтобы не потерять хоть какие-то бонусы от взаимодействия с Лондоном на мировой арене. На Штаты ведь особо полагаться сейчас тоже не стоит. Так что, думай Мэй наперед, крепко думай, пока с кресла не полетела.