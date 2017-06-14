Интервью
21:04. 14 июня 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На торрентах появились первые две серии фильма-интервью Оливера Стоуна о Путине.
Пока посмотрел первую часть (всего будет четыре).
По первым впечатлением, продукт предназначен скорее для внешнего употребления и преследует цель донесения до американцев нехитрого тезиса, что Путин это не "злой бог", как его рисуют CNN и Ко. Тут Стоун прямо скажем не лукавил, когда заявлял, что снимал свой фильм для того, чтобы предотвратить ухудшение взаимоотношений США и РФ. Для Кремля, это удобная возможность, продолжить апеллировать к теме гипотетической деэскалации при Трампе, так как фильм выходит в сложное для Белого Дома время, когда обвинения в связях с Кремлем, все чаще напоминают охоту на ведьм.
С другой стороны, если отбросить заигрывания с американской аудитории, вполне понятно, что Путин как и любой состоявшийся политик, задумывается и о своем месте в истории, отсюда и примечательные моменты связанные с рассуждениями о генезисе современной российской власти, которая вылилась в том числе заочную полемику с Горбачевым и как-бы попытками оправдаться за встраивание олигархии в современную систему власти. Каких-то особых откровений пока не увидел, все это уже ранее в том или ином виде озвучивалось. Возможно, после просмотра полного фильма, впечатление будет несколько иным.
http://gig-torrent.org/load/serialy/inte
Источник: colonelcassad.livejournal.com