Главная » Мировоззрение, Политика

День России — день вопросов

13:48. 14 июня 2017 Просмотров - 85 2 коммент. Опубликовал:

1

 
что же мы празднуем 12 июня?

 

￼ Александр Нагорный
 
В очередной раз отшумел и отгремел "День России", объявленный государственным праздником.
 
По всем регионам страны прошли массовые торжества, которые сопровождались песнями, танцами, вечерними гуляниями, фейерверками и прочим. Всё это было аккуратно подготовлено и осуществлено муниципальными властями на местах, а в российской столице — мощным московским правительством под блистательным руководством мэра Собянина. И, конечно же, в центре внимания был Кремль и Верховный Главнокомандующий, президент России В.В. Путин, который ещё и вручал в этот день государственные премии бизнесменам-"флагманам индустрии", деятелям науки и культуры — в основном, "демократической" ориентации. Затем президент перед всей российской телевизионной аудиторией вручал в Кремле первые паспорта школьникам-отличникам из самых разных районов, а потом провёл для них впечатляющую экскурсию в свой кабинет.
 
Короче, праздник удался, всё было прекрасно: и краски, и запахи, и звуки, и салют, и начальство разных мастей и уровней, и множество людей, в дополнительный выходной заполнивших улицы и площади. Но за всем этим внешним ликованием таилась внутренняя тревога. И её вызывали не столько сторонники Навального, бывшие в явном меньшинстве и отловленные полицией, сколько явный экономический спад и социальная стагнация, уже пятый год длящиеся в нашей стране. А они тоже напрямую связаны с тем решением Верховного Совета Российской Федерации, которое провозгласило российский суверенитет и главенство российских законов над советскими. И уничтожение Советского Союза с развалом страны на 15 "новых независимых" государств, и утрата значительного пространства прав и свобод гражданами России по сравнению с гражданами СССР без провозглашения российского суверенитета тоже вряд ли могли состояться. Вот какой "праздник" отмечала наша страна 12 июня 2017 года.
 
Я в тот памятный день, будучи экспертом Комитета по международным отношениям Верховного Совета РСФСР, находился в здании парламента, а точнее — в помещении подкомитета по международным экономическим связям, который на тот момент возглавлял депутат-демократ Гуревич. И вот около часа дня туда ворвался ликующий депутат с криком: "Мы победили! Мы победили! Принят закон о суверенитете и фактической НЕЗАВИСИМОСТИ Российской Федерации!"
 
На мой сдержанный вопрос, понимает ли уважаемый избранник народа, куда ведёт это решение и какими политическими последствиями оно чревато, ответа не последовало. Вернее, ответом было само ликование, которым отличались практически все депутаты-демократы. Но для меня в тот момент удивительнее всего была позиция коммунистов, которые, имея, по крайней мере, блокирующий пакет в российском парламенте, никак не  воспротивились этому сепаратистскому и антигосударственному на тот момент решению. После которого развал и расчленение страны пошло, как лавина.
 
Для Советского Союза, которым тогда и являлась "Большая Россия", это было политическим самоубийством. Тот день фактически знаменовал отложение от центра-ядра нашей государственности огромных кусков территорий и огромных слоёв населения. Мы потеряли в тот день до 20% своей территории и более 30% населения. И это ещё не всё. Именно из этого решения вытекает и нынешний захват Украины необандеровскими фашистами, и развал отечественной экономики, и коллапс силовых структур в "лихие девяностые", именно это решение стало истоком кровавых межэтнических и межконфессиональных конфликтов по всему "постсоветскому пространству", расцвета криминала, алкоголизма, наркомании, проституции, азартных игр на фоне деградации систем образования, здравоохранения, социального обеспечения и так далее. Всё это — десятки миллионов преждевременно ушедших из жизни людей и безвозвратно потерянного исторического времени. Мартиролог утрат и жертв можно продолжать почти бесконечно. Вот что приходит на ум при виде празднования Дня России, в котором так заинтересованы власти, желающие не устранить, но замазать жуткие социальные противоречия, мешающие развитию нашей страны куда больше, чем любые западные санкции.
 
И если Россия сегодня действительно претендует на то, чтобы стать великой мировой державой, она должна последовать старинной максиме: "Врачу, исцелися сам!" Иначе брёвна в наших глазах приведут к слепоте, а слепые поводыри слепых неминуемо свалятся в пропасть.
 
http://zavtra.ru/blogs/den_rossii_den_voprosov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

Метки: день россии, мировоззрение
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...-то нейтрализовать зависший грозно над Россией вопрос: «Почему преступно бездействует Путин –..., а теперь  - почти каждый  день… А старательно  раскручиваемый  в последнее... нельзя было найти…). Заканчивался этот день великолепным «феерическим» гала-ужином ...
О 13-ти «цепях» России, и мой прогноз на ближайшие годы
...власти и любители каждый день говорить с телеэкрана одно...архиважный «еврейский вопрос» в истории России и в современной России, а ...с Толстым, который за день до речи Лукашенко старательно...но нет... На следующий день после сделки центральные российские ...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...размеров, что на сегодняшний день положение авиакомпании стало чрезмерно тяжелым...на инициативу России национализировать Центробанк. Уже на следующий день после ...банке Российской Федерации (Банке России). [6] Вопросы организации кредитно-финансовой системы...
Нефть, золото и доллар - победит ли Россия в глобальной смертельной игре?
... несколько наших долларов в день где угодно и с...участия в коррупции. И вопрос здесь не только в ... – Советник Президента США по вопросам национальной безопасности. Мы конечно не...обеспеченные природными ресурсами, гособлигации России. У России же, в результате ...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
...и других коренных народов России... И, конечно, напрашивается вопрос: В.Путин контролирует...его чиновников - узнаем почти каждый день. - Это потеря контроля или халатность...Путиным... Вначале поясню вопрос: является ли В.Путин патриотом России? - Конечно, ...
Новости России и Крыма. Сегодня 6 февраля 2015
... этим вопросом неразрывно связаны и вопросы уменьшения напряженности в отношениях между Россией и...году Общероссийский праздник «День отца» может появиться в России в 2016 году...года волгоградцы отмечают «отцовский день» 1 ноября. День отца, если будет принято...

2 коммент.»

  • 510 264
    Инсургент 14 июня 2017 в 14:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    День Независимости предполагает раннюю зависимость от чего либо, в масштабах государства, день независимости, фактически является освобождением от какого либо управления (единоличного, коллегиального, коллониального, иноземного, религиозного и т.д.). так вот, до образования РФ, данное территориальное образование входило в состав СССР где способом управления, опять же де факто (пену про КПСС в унитаз), являлось народное управление посредством выдвижения делегатов(не путать с депутатами). К чему это все, а к тому, что фактически независимость приобрела 5 колона тогдашнего СССР, с последующим внедрением своей модели управления. такая формулировка сего праздника мне кажется более объективна.

    Ответить
  • 27 3
    Виталий 14 июня 2017 в 14:50 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Предатели! 12 июня – ширма предателей!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>