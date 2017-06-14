День России — день вопросов

что же мы празднуем 12 июня?

￼ Александр Нагорный

В очередной раз отшумел и отгремел "День России", объявленный государственным праздником.

По всем регионам страны прошли массовые торжества, которые сопровождались песнями, танцами, вечерними гуляниями, фейерверками и прочим. Всё это было аккуратно подготовлено и осуществлено муниципальными властями на местах, а в российской столице — мощным московским правительством под блистательным руководством мэра Собянина. И, конечно же, в центре внимания был Кремль и Верховный Главнокомандующий, президент России В.В. Путин, который ещё и вручал в этот день государственные премии бизнесменам-"флагманам индустрии", деятелям науки и культуры — в основном, "демократической" ориентации. Затем президент перед всей российской телевизионной аудиторией вручал в Кремле первые паспорта школьникам-отличникам из самых разных районов, а потом провёл для них впечатляющую экскурсию в свой кабинет.

Короче, праздник удался, всё было прекрасно: и краски, и запахи, и звуки, и салют, и начальство разных мастей и уровней, и множество людей, в дополнительный выходной заполнивших улицы и площади. Но за всем этим внешним ликованием таилась внутренняя тревога. И её вызывали не столько сторонники Навального, бывшие в явном меньшинстве и отловленные полицией, сколько явный экономический спад и социальная стагнация, уже пятый год длящиеся в нашей стране. А они тоже напрямую связаны с тем решением Верховного Совета Российской Федерации, которое провозгласило российский суверенитет и главенство российских законов над советскими. И уничтожение Советского Союза с развалом страны на 15 "новых независимых" государств, и утрата значительного пространства прав и свобод гражданами России по сравнению с гражданами СССР без провозглашения российского суверенитета тоже вряд ли могли состояться. Вот какой "праздник" отмечала наша страна 12 июня 2017 года.

Я в тот памятный день, будучи экспертом Комитета по международным отношениям Верховного Совета РСФСР, находился в здании парламента, а точнее — в помещении подкомитета по международным экономическим связям, который на тот момент возглавлял депутат-демократ Гуревич. И вот около часа дня туда ворвался ликующий депутат с криком: "Мы победили! Мы победили! Принят закон о суверенитете и фактической НЕЗАВИСИМОСТИ Российской Федерации!"

На мой сдержанный вопрос, понимает ли уважаемый избранник народа, куда ведёт это решение и какими политическими последствиями оно чревато, ответа не последовало. Вернее, ответом было само ликование, которым отличались практически все депутаты-демократы. Но для меня в тот момент удивительнее всего была позиция коммунистов, которые, имея, по крайней мере, блокирующий пакет в российском парламенте, никак не воспротивились этому сепаратистскому и антигосударственному на тот момент решению. После которого развал и расчленение страны пошло, как лавина.

Для Советского Союза, которым тогда и являлась "Большая Россия", это было политическим самоубийством. Тот день фактически знаменовал отложение от центра-ядра нашей государственности огромных кусков территорий и огромных слоёв населения. Мы потеряли в тот день до 20% своей территории и более 30% населения. И это ещё не всё. Именно из этого решения вытекает и нынешний захват Украины необандеровскими фашистами, и развал отечественной экономики, и коллапс силовых структур в "лихие девяностые", именно это решение стало истоком кровавых межэтнических и межконфессиональных конфликтов по всему "постсоветскому пространству", расцвета криминала, алкоголизма, наркомании, проституции, азартных игр на фоне деградации систем образования, здравоохранения, социального обеспечения и так далее. Всё это — десятки миллионов преждевременно ушедших из жизни людей и безвозвратно потерянного исторического времени. Мартиролог утрат и жертв можно продолжать почти бесконечно. Вот что приходит на ум при виде празднования Дня России, в котором так заинтересованы власти, желающие не устранить, но замазать жуткие социальные противоречия, мешающие развитию нашей страны куда больше, чем любые западные санкции.

И если Россия сегодня действительно претендует на то, чтобы стать великой мировой державой, она должна последовать старинной максиме: "Врачу, исцелися сам!" Иначе брёвна в наших глазах приведут к слепоте, а слепые поводыри слепых неминуемо свалятся в пропасть.

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