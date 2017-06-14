День поминок по Советскому Союзу

Госпожа Собчак недавно написала письмо Президенту, в котором потребовала отгородить их жизнь, жизнь зажиточной части населения России от ее «отребья», от ее «нищебродов»

В Советском Союзе не было «нищебродов», они появились у нас после особенного дня в истории России, ее черного дня, 12 июня 1990 года, когда Россия стала независимой от Советского Союза, Великой Державы мира, а значит, и от самой себя

Мы никогда не были «нищебродами».

12 июня – особый день в истории России. Сейчас официально он считается Днем России. Почему Днем России, отчего Днем России – никто не знает. Раньше он назывался Днем Независимости России. И опять вопросы. Какой независимости? От чего или от кого независимости? Никто не знает. Ведь по Конституции СССР все республики и так были независимы и обладали правом самостоятельного выходя из Союза. Темный какой-то день! Темный и оттого непонятный день.

Как сказал один мужчина средних лет на вопрос корреспондента на улице Москвы – это «черный день России». Черный потому, что он узаконил развал и похороны Великой Страны Советов под названием СССР. И мы бы давно уже превратились в зауряднейшую колонию Запада и США, если бы не наша прежняя Родина, СССР, достижениями которого мы до сих пор еще пользуемся и за счет которых до сих пор живем.

Что мы потеряли, когда отреклись от прежней своей Родины, от СССР и что приобрели в этой новой для нас, так называемой, демократической России?

Что?! Давайте посмотрим!

Что дала в свое время Советская власть народам Российской империи и чего не было никогда у других народов мира? Во первых, чувство глубокого собственного достоинства. Ведь это была наша власть! А не власть тех, кто стоит над нами по социальной лестнице и кто меня за человека не считает! Поэтому слова Маяковского «Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!» мог с гордостью произнести любой гражданин страны независимо от своего местожительства и социального положения.

Кроме того, Советская Россия дала своим гражданам все, что надо и что необходимо для нормального развития человеческой личности в современном обществе. И что никогда не давало ни одно другое государство в мире за всю историю существования человечества. Именно в Советской России судьба каждого ее гражданина зависела только от него самого, а не от количества денег на его счетах. И государство активно помогало ему в реализации этих стремлениях

Так вот, я позволю себе напомнить бывшим гражданам Советского Союза, что в Советское время Советское государство помогала своим гражданам жить, поэтому каждый гражданин своей страны имел право на многие, многие социальные блага. Те самые блага, которые гражданам нынешней России даже и не снятся. Я напомню их. Вот они:

1.Право на восьмичасовой рабочий день. И на пятидневную рабочую неделю. Впервые в мире в истории человечества.

2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.

3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.

4.Право на работу. Причем, выпускники профессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития.

5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее.

6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детяслями, детсадами, пионерлагерями

7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.

8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

9. Право на бесплатное жилье.

10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны.

11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников.

12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу.

Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:

1.Право на трехлетний декретный отпуск с сохранением рабочего места и даже оплаты.

2. Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года.

3. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.

4. Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в помине. Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны, к семидесятым годам, в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства, Государства рабочих и крестьян.

Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает колоссальными достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.

2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.

3. По количеству зарегистрированный в год изобретений мы занимали тоже второе место после США, а к середине восьмидесятых стали даже первыми в мире. А этот показатель говорит о высоком техническом и технологическом уровне нашего промышленного производства. Этот уровень был вполне сопоставим с американским, с первой экономикой мира!

4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только сейчас начинают переходить Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальные страны мира.

Вспомните слова Американского президента Джона Кеннеди, сказавшего с горечью в шестидесятых годах о том, что русские выиграли у Американцев соревнование за Космос за школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно русский опыт образования.

5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.

6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки населения и самих спортсменов страны, на которую уже перешел Китай и начинают переходить целый ряд цивилизованных стран мира.

7. Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.

8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.

Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.

А что сейчас? А ничего сейчас. Сейчас мы опять вернулись к уровню дореволюционной России, России богатых и бедных, к России, живущей только для богатых и ради богатых. История, сделав столетний виток своего развития, опять возвращает нас к проблемам дореволюционной России, к событиям 1917 года. Получается, что мы опять пришли туда, откуда сто лет назад вышли Благодаря Великой Революции. И какие же будут выводы, какие итоги? Даже страшно подумать о них!

Опять Россия не для всех,

А для богатых и для бедных.

И жизнь несется без помех

Под звуки труб кроваво медных.

по материалам zavtra.ru