Александр Русин. Коммунизм как процесс: жил, жив и будет жить!
Коммунизм обычно воспринимается как некая конечная цель, итоговое состояние, к которому должно прийти общество. Состояние, в котором наступит всеобщее благополучие.
Но это утопическое понимание коммунизма.
Такое понимание очень заманчиво для обывателя, мечтающего при жизни увидеть рай на земле, пожить в раю, беззаботно и благостно, чтобы "все было – и ничего за это не было".
Но данное понимание коммунизма неправильное, с таким пониманием построить коммунизм в принципе невозможно. И пока оно будет доминировать – построение коммунизма не станет возможным никогда.
Подобное восприятие коммунизма как раз и стало одной из причин крушения СССР.
Брошенное в свое время обещание построить коммунизм к 1980-у году сыграло с советским обществом злую шутку – тот год наступил, а коммунизма в понимании обывателя не возникло. В результате люди разочаровались в советском проекте, почувствовали себя обманутыми, начали высмеивать обещания руководства и перестали относиться к советскому проекту всерьез. Это, конечно, не единственная причина провала советского проекта, но немаловажная.
И подобная проблема будет возникать всегда, если люди будут воспринимать коммунизм как конечную цель, при достижении которой наступит "рай на земле".
По мере приближения к цели в строительстве "земного рая" люди будут терять мотивацию к созиданию, это будет отдалять их от цели, они будут разочаровываться и терять веру в коммунизм.
Да и коммунизм в качестве "земного рая" на самом деле человеку не нужен.
Если общество окажется в состоянии всеобщего благополучия, оно потеряет цель дальнейшего существования, начнет разлагаться и самоуничтожаться.
Если человеку становится не с кем и не за что бороться, он лишается смысла жизни. И тогда либо находит себе нового врага, либо придумывает его, либо начинает бороться сам с собой, уничтожает то, что сам же создал, чтобы потом можно было строить заново.
Поэтому коммунизм в качестве долгосрочного созидательного проекта возможен лишь в том случае, если он будет не целью, а содержанием жизни.
Коммунизм должен восприниматься не как конечное состояние, а как бесконечный процесс преодоления внутренних пороков человека и общества, которые будут находиться всегда. Только в таком понимании коммунизм будет стабилен, результативен и наполнен смыслом.
Воспринимая коммунизм как процесс, человек будет видеть результат постоянно, а не ждать его наступления всю жизнь, постепенно разочаровываясь и опуская руки.
Только понимание коммунизма в качестве бесконечного созидательного процесса будет оказывать постоянное мобилизующее и нормирующее воздействие и на отдельного человека и на общество в целом.
Сегодня мир стал глобальным и по сути представляет собой одну большую коммуну, прочно связанную различными видами коммуникаций – финансовых, логистических, телекоммуникационных.
Поэтому коммунизм можно и нужно воспринимать еще и как процесс оптимизации, оздоровления, развития глобальной коммуны, которой является современный мир.
Именно такое понимание коммунизма – как бесконечного процесса оптимизации мировой коммуны, оздоровления общества, борьбы с пороками – будет правильным. Мобилизующим и привлекательным для современного человека и, что еще важнее – для человека будущего.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110401/19075/-
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Автор не до конца понимает, что такое коммунизм, иначе бы он не написал такого:”Если человеку становится не с кем и не за что бороться, он лишается смысла жизни. И тогда либо находит себе нового врага, либо придумывает его, либо начинает бороться сам с собой, уничтожает то, что сам же создал, чтобы потом можно было строить заново.” Это качества свойственны нынешнему(а не коммунистическому) психологическому типу человека. Таким образом рассуждая, он перевёл цель с конечной цели(коммунизм) на безконечную(построение коммунизма). Тем самым дав врагу главный аргумент – вы коммунизм ни когда не построите. Я же предлагаю не строить коммунизм, а строить государство, в котором будут созданы все условия для счастливой жизни всех его граждан. Что значит счастливая жизнь? Я писал не раз, здоровый образ жизни, интеллектуальный и духовный рост, любимая работа, любить и быть любимым, семья с уверенностью в завтрашнем дне. Строить зрелый социализм, от которого до коммунизма один шаг.