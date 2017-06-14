Александр Русин. Коммунизм как процесс: жил, жив и будет жить!

Коммунизм обычно воспринимается как некая конечная цель, итоговое состояние, к которому должно прийти общество. Состояние, в котором наступит всеобщее благополучие.

Но это утопическое понимание коммунизма.

Такое понимание очень заманчиво для обывателя, мечтающего при жизни увидеть рай на земле, пожить в раю, беззаботно и благостно, чтобы "все было – и ничего за это не было".

Но данное понимание коммунизма неправильное, с таким пониманием построить коммунизм в принципе невозможно. И пока оно будет доминировать – построение коммунизма не станет возможным никогда.

Подобное восприятие коммунизма как раз и стало одной из причин крушения СССР.

Брошенное в свое время обещание построить коммунизм к 1980-у году сыграло с советским обществом злую шутку – тот год наступил, а коммунизма в понимании обывателя не возникло. В результате люди разочаровались в советском проекте, почувствовали себя обманутыми, начали высмеивать обещания руководства и перестали относиться к советскому проекту всерьез. Это, конечно, не единственная причина провала советского проекта, но немаловажная.

И подобная проблема будет возникать всегда, если люди будут воспринимать коммунизм как конечную цель, при достижении которой наступит "рай на земле".

По мере приближения к цели в строительстве "земного рая" люди будут терять мотивацию к созиданию, это будет отдалять их от цели, они будут разочаровываться и терять веру в коммунизм.

Да и коммунизм в качестве "земного рая" на самом деле человеку не нужен.

Если общество окажется в состоянии всеобщего благополучия, оно потеряет цель дальнейшего существования, начнет разлагаться и самоуничтожаться.

Если человеку становится не с кем и не за что бороться, он лишается смысла жизни. И тогда либо находит себе нового врага, либо придумывает его, либо начинает бороться сам с собой, уничтожает то, что сам же создал, чтобы потом можно было строить заново.

Поэтому коммунизм в качестве долгосрочного созидательного проекта возможен лишь в том случае, если он будет не целью, а содержанием жизни.

Коммунизм должен восприниматься не как конечное состояние, а как бесконечный процесс преодоления внутренних пороков человека и общества, которые будут находиться всегда. Только в таком понимании коммунизм будет стабилен, результативен и наполнен смыслом.

Воспринимая коммунизм как процесс, человек будет видеть результат постоянно, а не ждать его наступления всю жизнь, постепенно разочаровываясь и опуская руки.

Только понимание коммунизма в качестве бесконечного созидательного процесса будет оказывать постоянное мобилизующее и нормирующее воздействие и на отдельного человека и на общество в целом.

Сегодня мир стал глобальным и по сути представляет собой одну большую коммуну, прочно связанную различными видами коммуникаций – финансовых, логистических, телекоммуникационных.

Поэтому коммунизм можно и нужно воспринимать еще и как процесс оптимизации, оздоровления, развития глобальной коммуны, которой является современный мир.

Именно такое понимание коммунизма – как бесконечного процесса оптимизации мировой коммуны, оздоровления общества, борьбы с пороками – будет правильным. Мобилизующим и привлекательным для современного человека и, что еще важнее – для человека будущего.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110401/19075/-