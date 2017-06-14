Александр Русин. Другая конференция: как сделать окончательно Россию и ее народ

Параллельно с Конференцией разработчиков светлого будущего состоится другой форум, на котором темные силы будут обмениваться опытом и решать, как лучше использовать людей – в качестве живой силы, для доения или как-нибудь еще.

Откроет эту конференцию установочный доклад Путина "Люди как доверчивый скот" – о возможности бесконечно править, если позволить людям грешить, разлагаться, заниматься шопингом, воровать и при этом говорить, что они все делают правильно. Что лучше них нет никого в мире, они живут в самой прекрасной стране, которая станет еще лучше, если они будут грешить сильней... И льстить народу другими способами, объясняя все проблемы кознями врагов и недостатком кадров.

Далее прозвучат доклады участников.

Герман Греф: "Способы доения людей". О широких возможностях по извлечению прибыли из населения методом аппаратного доения с использованием цифровых технологий и широкого спектра финансовых инструментов для увеличения надоев. Докладчик расскажет, как сделать, чтобы люди самостоятельно приходили на вечернюю дойку.

Алексей Кудрин: "О пользе кровопития". Деньги – кровь экономики, большинство проблем которой успешно решается методом кровопускания с последующим распитием в кругу приближенных. Лечебный вампиризм, пиявки, разведение кровососущих. Бессмертие финансовой системы, основанной на вампиризме.

Татьяна Голикова: "Старикам здесь не место". О вреде пенсионеров для государственной статистики, неоправданных расходах на содержание бесполезной части популяции и способах сокращения ее.

Игорь Сечин и Алексей Миллер: "Люди не мешают". При правильной организации бизнеса население перестает быть помехой и способно даже оказать содействие при добыче и транспортировке полезных ископаемых за минимальное вознаграждение.

Дмитрий Медведев: "Люди в век цифровых технологий". Люди, слава Богу, становятся не нужны государству и постепенно выводятся из обращения, их успешно заменяют компьютеры, в изготовлении которых население России все равно не участвует.

Игорь Шувалов: "Doing Business!" Улучшение позиций России в международном бизнес-рейтинге непосредственно связано с падением уровня жизни населения. Абсолютизировать этих горемык не надо. Ну, есть они сегодня – завтра нет. Без них, висящих гирями на ногах большого бизнеса, он в стране только взлетит!

Дмитрий Киселев: "Чем кормить народ?" О том, как можно накормить всю страну дешевыми макаронными изделиями от производителя – центрального телеканала.

Владислав Сурков: "Морковка для ослов". О морковке в качестве катализатора, который не расходуется в процессе использования и служит целеуказателем для масс, если правильно подвешен.

Закроет конференцию совместный гала-молебен.

Организаторы и спонсоры мероприятия: Люцифер, Граф Дракула, Фонд Сколково, Союз Народных Православных Олигархов (нерезидентов).

После конференции состоится благотворительный аукцион по распродаже живых и мертвых душ.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110401/19054/-