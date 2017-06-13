Сначала мир стоит по стойке „Смирно”, затем президент России может дать команду „Вольно”.

Удивительно быстро и достаточно предсказуемо изменяются глобальные направления развития окружающего нас мира!По историческим меркам совсем недавно в течение бесславного правления президента Д.А. Медведева Россия умудрилась сдать на разграбление американцам и французам Ливию, устами тогдашнего президента пойти по либеральному пути оголтелого государственного антисталинизма, на уровне Госдумы прогнуться перед поляками, признав несуществующую вину за Катынь…Но с 2012-го года ситуация для России стала потихоньку выправляться. Чёткий маркер положения России в мире – это слова Путина. Который их на ветер не бросает, а действует по чекистскому принципу:. Владимир Владимирович всегда сообразует свою речь с состоянием окружающей социальной, политической, глобальной среды. Такой своеобразный смысловой барометр.