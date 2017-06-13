Сначала мир стоит по стойке „Смирно”, затем президент России может дать команду „Вольно”
21:49. 13 июня 2017 Просмотров - 217 5 коммент. Опубликовал: brahman
Удивительно быстро и достаточно предсказуемо изменяются глобальные направления развития окружающего нас мира!
По историческим меркам совсем недавно в течение бесславного правления президента Д.А. Медведева Россия умудрилась сдать на разграбление американцам и французам Ливию, устами тогдашнего президента пойти по либеральному пути оголтелого государственного антисталинизма, на уровне Госдумы прогнуться перед поляками, признав несуществующую вину за Катынь…
Но с 2012-го года ситуация для России стала потихоньку выправляться. Чёткий маркер положения России в мире – это слова Путина. Который их на ветер не бросает, а действует по чекистскому принципу: не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь. Владимир Владимирович всегда сообразует свою речь с состоянием окружающей социальной, политической, глобальной среды. Такой своеобразный смысловой барометр.
По историческим меркам совсем недавно в течение бесславного правления президента Д.А. Медведева Россия умудрилась сдать на разграбление американцам и французам Ливию, устами тогдашнего президента пойти по либеральному пути оголтелого государственного антисталинизма, на уровне Госдумы прогнуться перед поляками, признав несуществующую вину за Катынь…
Но с 2012-го года ситуация для России стала потихоньку выправляться. Чёткий маркер положения России в мире – это слова Путина. Который их на ветер не бросает, а действует по чекистскому принципу: не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь. Владимир Владимирович всегда сообразует свою речь с состоянием окружающей социальной, политической, глобальной среды. Такой своеобразный смысловой барометр.
И очередной этап фиксации положения России в мире был зафиксирован на Петербургском экономическом форуме. Помните, ровно год назад Путина встретили быстро умолкнувшими, когда президент произнёс „спасибо большое” и „добрый день, уважаемые друзья”, аплодисментами.
Совсем иную картину мы видели в этом году.
Спонтанно так не шутят, тем более на подобном уровне. Своим „Вольно” наш президент попросту показал, какая сегодня расстановка сил в мире и какие тенденции развития на глобальном уровне берут верх.
Путинская команда, фактически – приказ, отданный управляющим десятками триллионов долларов, присутствовавших на форуме – это, отныне, историческая отметка, которая разделяет положение РФ как объекта глобальной политики и России, как её субъекта. Что, невольно, буквально под матричным воздействием незадолго до этого предсказал Дж. Керри. Когда незадолго до открытия форума посоветовал американским студентам налечь на изучение русского языка. И тут неважно, с какой целью бывший госсекретарь США это заявил. Важен факт.
Что же особо примечательного произошло в России и мире за прошедшую неделю, что подтвердило бы правоту путинского „Вольно”? Таких событий множество и мы в качестве иллюстрации выберем несколько из них.
Речь пойдёт исключительно о таких моментах, которые казались немыслимыми ещё даже с год назад. Перечислим лишь заголовки, которые говорят сами за себя.
- Ангела Меркель устроила США «немецкий бунт».
- Ливия: наследники Каддафи возвращаются чтобы возродить Джамахирию.
- Правительство признало треть государственных программ неэффективными, и будет их пересматривать.
- МИД России зафиксировал факты проникновения на заблокированные российские объекты в США.
- Кудрин заявил о неготовности Путина к реформам даже после «потерянного десятилетия».
- Российскому рынку труда больше всего нужны инженеры, считает глава Роструда.
- Путин назвал НАТО внешнеполитическим инструментом США, состоящим из вассалов.
- В Екатеринбурге ФСБ проверяет трактовку Торы на экстремизм.
- Ангела Меркель высказалась за создание единой экономической зоны от Лиссабона до Владивостока.
- Германия выведет бундесвер с турецкой авиабазы Инджирлик.
- Халифата не будет: Спонсоры терроризма переругались.
- Россия перестала платить дань в ПАСЕ.
- Массовый незачёт: за первый квартал 2017 года суд лишил лицензий больше вузов, чем за 2016 год.
- BBC: Кремль считает Британию малозначительной — и это обидно.
- МИД Германии про Украину: воруют все и всё, даже номера с машин, заражают ВИЧ-инфекцией.
- В России могут ввести институт «суверенной экспертизы» законов с целью невмешательства в дела страны.
- Он не террорист: на Украине судьи отказались судить ополченца ЛНР.
- Саммит в Астане: Индию и Пакистан приняли в ШОС.
- В Минобороны России открыто заявили: США действуют в сговоре с террористами ИГИЛ.
- Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве.
- Брюссельский суд снял все санкции с российских компаний.
- Английская разведка поддерживает террор.
- Бывшую ведущую BBC вместе с мужем посадили за педофилию.
- Инвестиционный директор «Роснано» задержан при попытке бегства за рубеж.
- В Германии отказались осудить «аннексию Крыма» и призвали «распустить НАТО, которое угрожает миру».
- Газета Daily Mail признала Крым российским.
- Дождались! Наконец то наши троллят англичанку.
Конечно, список событий не исчерпывающий. Но даже перечисленные, их количество и накал, амплитуда, позволяют правильно оценить происходящие в мире перемены. Которые на пользу как России, так и здоровой части народов других стран мира.
И никакие усилия, по определению А. С. Пушкина, «ПОДСТАВНЫХ лошадей просвещения», т.е. переводчиков, никакие „Вэлкомы” не смогут затушевать смысл сказанного российским президентом.
Сначала мир стоит по стойке „Смирно”, затем президент России может дать команду „Вольно”.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Будем посмотреть.
Это во внешней. Во внутренней смотрите сами, пока одни декларации и невыполнение указов.
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Если ставят минусы, значит правильно написал. Лишний раз убеждаюсь есть ещё народ не понимающий ситуацию в стране….
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С визгом, с гиканьем “а нам всё поипать!” Понеслась физда по кочками.
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Я жду когда ВВП начнёт отдавать те “Социальные кредиты”, которые он набрал:
- Отдали либералам образование и культуру, маленький такой компромисик (получили полную утрату иммунитета к политическим психопатам, мы мы сейчас на том же уровне что Россия в начале XX века и любой брехл…й м…к, типа Навального, может поставить её на уши);
- Поколение изуродовали не только духовно но и физически (я понимаю, в условиях рынка нельзя предписать соблюдать ГОСТы, но ведь, можно было создать гос-предприятие и задать стандарты цены и качества…)
- Таких пунктов много, и к середине века надо не оглядываясь на ВВП создавать вместо вонючего болота организованный Русский мiр (а не бегать по площадям, ни вслед за ВВП, ни против него).
- Если этого не сделать – увидим пушного полярного зверя, который не приходит, а настаёт.
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А какие такие “кредиты” набрал ВВП?.. Ты не это ли имеешь ввиду http://gifakt.ru/wp-content/uploads/2016/03/1nwmBtszb5I.jpg ?..
И как вы, водимые жыдами славяне, собираетесь создавать “организованный Русский мiр?! Хоть убей, не представляю!..