О чём умалчивают в Ельцин-центре?

Свой вопрос я адресую известному русскому политику, депутату Верховного Совета – высшего парламентского органа России 1990-х годов, непосредственному участнику тех кровавых событий, едва не ставшему их жертвой, – Сергею Бабурину. Вот что он сказал:

Речь идёт о трагических событиях 21 сентября – 5 октября 1993 года. Многих до сих пор гложет один вопрос: почему? Ведь этого не то, что можно было избежать, – это могло вообще не начаться. Но кто-то упорно подогревал тот конфликт между ветвями власти . Кто же?

В октябре 1993 года в нашей стране произошло то, что потом стали называть по-разному: мятеж, путч, «чёрный Октябрь»… Много слов. Пустых и бессмысленных. А суть одна: осенью 1993 года в России произошёл кровавый государственный переворот, за который никто из виновных до сих пор не ответил даже морально.

- Было очевидно: Ельцину не нужен гражданский мир. Просто не нужен. По одной простой причине: он хотел власти. Абсолютной власти. А его окружение хотело свободы воровать столько, сколько ему хотелось. А хотелось им сильно. Парламент мешал. И его решили попросту устранить. Из Кремля тогда провокация шла за провокацией. Хамство за хамством. Уже в мае Ельцин открыто заявил, что собирается «разобраться» с Верховным Советом, и начинает по нему «артподготовку»…

На практике это означало потоки грязи по всем каналам телевидения, массовое промывание мозгов и выплеск такой чудовищной омерзительной пропаганды, что лично мне до сих пор тошно. Ни до, ни после я такого не видел. Освобождённые от цензуры советского образца СМИ , продажные политологи, прочие «свободомыслящие» граждане продемонстрировали образчик демошизоидной пропаганды, которую назвать «демократической» язык не поворачивается. Кстати, многие из этих ельцинских апологетов и сегодня строят из себя «совесть нации», являются членами Общественной палаты РФ, учат нас, как правильно жить и строить гражданское общество…

Ельцин побаивался армии. Тогда ещё побаивался. И не был уверен, что в решающий момент она выполнит приказ. Поэтому он: а) прежде всего решил опереться на внутренние войска; б) позвал наёмников из-за рубежа. Вот эти, вторые, самые интересные. Вам известно слово «Бейтар»? Поясню: «Бейтар» («Союз имени Иосифа Трумпельдора») – это сиониствующая полутеррористическая организация, созданная в 1923 году в Риге (основатель Зеев Жаботинский). На практике они занимаются политическим террором.

…По официальной версии первая стрельба началась возле Останкино примерно в семь часов вечера. На самом деле, как свидетельствуют участники этих событий, подвергшиеся беспощадной расправе со стороны преданных Ельцину сил, первый расстрел демонстрантов произошёл в 15.30 возле мэрии. По людям, собравшимся на митинг возле парадного входа Белого Дома, был открыт пулемётный огонь из окон лужковской управы и автоматный огонь от её крыльца.



Практически сразу после этого, в 15.45, по людям, собравшимся у 20-го подъезда Белого Дома, был открыт пулемётный огонь из окон гостиницы «Мир» (там находился штаб ГУВД и в/ч 3111). Было убито 7 человек. Вот те, кто отдал приказ стрелять в безоружных людей: командующий ВВ МВД генерал Куликов А.С. (впоследствии глава МВД и депутат Госдумы) и начальник ГУВД Москвы генерал Панкратов В.И.

Знаете, какое там было соотношение сил Останкино? Со стороны Макашова: 4000 невооружённых демонстрантов, 18 автоматчиков и один гранатомётчик (приданные для охраны колонны). Ну, плюс ещё сам Макашов тоже с автоматом.

Вопрос: что можно штурмовать такими силами?..

Зато как охранялся телецентр? Очевидцы свидетельствуют: 25 БТРов с эмблемами подразделения «Витязь» и от 500 до 700 автоматчиков дивизии имени Дзержинского. Плюс штатная охрана.

Мог ли боевой генерал Макашов отдать людям приказ на штурм при таком соотношении (как взахлёб врали проельцинские СМИ)?

Огонь был шквальным и перекрёстным. Изначально пулемёты и автоматы били из окон АСК-1 и АСК-3. Через пять минут после начала расстрела на площадь выехали БТРы «Витязя», перекрыв пути отхода, и начали расстреливать безоружных людей из крупнокалиберных башенных пулемётов. Убивали всех. Есть свидетели того, как лейтенант «Витязя» отдал приказ расстрелять в упор прибывшую бригаду скорой помощи. Погиб фельдшер Шлыков Павел Александрович, 1972 года рождения. Остальные получили различные ранения.

Теперь снова к официальным данным. По ним, на площади перед Останкино погибло около 40 человек. Вспомним для сравнения, в декабре 1989 года, во время революции в Румынии , войска Чаушеску точно так же открыли огонь из тех же самых БТРов по точно такой же толпе. Количество жертв тогда зашкалило за несколько сотен. Кто тут представляет, какие, с позволения сказать, «пули» вылетают из ствола БТРа? Такая «пулька» любую толпу прошивает насквозь. Так что официальные данные весьма и весьма сознательно занижены.

….В 5 часов утра 4 октября Ельцин выпустил указ № 1578. Согласно ему, генерал Куликов, только что назначенный комендантом Москвы , получал полномочия, не ограниченные ничем. Что это означало на практике? Сами догадайтесь. В городе фактически были отменены все законы. Внутренние войска получили право убивать. Убивать бесконтрольно и неограниченно. И они убивали… Убивали, убивали, убивали…

К шести часам утра остатки защитников парламента укрылись в здании Белого Дома.

Снайперы начали с того, что открыли огонь по частям, бывшим на стороне Ельцина . Зачем? А Ельцин, как было сказано выше, не доверял воякам. И вот их решили так простимулировать. Убить пару офицеров и свалить всё на «мятежников». Огонь вёлся с крыш домов, уже занятых силами ГУО, и (внимание!!!) с крыши американского посольства! На которой, по разным версиям, уже несколько часов стоял под парами вертолет – для спасения Ельцина: на случай провала его плана).

А вот теперь приведу главные официальные данные. Количество погибших 3-5 октября 1993 года. Судя по тому, что нам втюхивает телевидение, их было от 142 до 147 человек. Что ж, давайте прикинем, правда ли это. Около 7.30 утра начинается первый штурм здания. Соотношение сил таково: в Белом Доме находится около 10 000 человек. У них в наличии 62 автомата, несколько гранатомётов и бутылки с зажигательной смесью.

Против Белого Дома выставлено: со стороны министерства обороны: 185 единиц бронетехники, в т.ч. 80 БТРов, 10 танков (Т-72 и Т-80), 60 БМД, 20 БМП, 15 БРДМ; со стороны ВВ МВД: 61 единица бронетехники, в т.ч. 26 БТРов, 25 БМП-2 и 10 спецмашин.

Итого, по 4 единицы бронетехники на один автомат. И теперь уж точно установлено, что 4 октября проправительственными войсками было задействовано 102 снайперские винтовки. Кроме этого, на момент расстрела парламента вокруг его здания было сосредоточено до 20 000 солдат министерства обороны и внутренних войск.

Штурм начался без какого-либо объявления или предварительного предупреждения. Никаких предложений сдаться или вывести из здания женщин и детей не делалось. Огонь по зданию, с краткими остановками, вёлся около 10 часов с применением всех видов стрелкового оружия, артиллерии и вертолётов. И что самое глумливо-циничное, эта дикая кровавая вакханалия в прямом эфире транслировалась многими мировыми телеканалами, в том числе по России …

Так о каком штурме может идти речь? Можно ли вообще употреблять здесь слово «штурм»? Куда уместней употреблять слова «резня», «расправа», «бойня»… Массовое убийство собственных граждан. За время этого, с позволения сказать, «штурма» в здании парламента, по данным очевидцев и ряда независимых экспертов, было убито до полутора тысяч человек. По данным тех же источников, возле Останкино погибло до трёхсот человек.

Было ещё кое-что. Нечто столь позорное и омерзительное, что никогда не будет признано нынешними слугами народа. Не будет потому, что в этом случае некоторых из них не спасёт никакая амнистия.

Я говорю о бессудных расстрелах пленных соотечественников.

Свидетели этих расстрелов ещё живы и могут дать показания. В их числе: депутаты Верховного Совета С. Бабурин, И. Шашиашвили, О. Румянцев, С. Умалатова и другие; подполковник милиции М.В. Руцкой (брат Александра Руцкого). И другие, которым тогда чудом удалось выжить. По их свидетельствам, офицеры ВВ МВД , ГУО и бейтаровские наёмники обходили строй пленных и тех, кто имел на руках следы пороха, уводили в неизвестном направлении. Причём, несколько раз бейтаровцы вскоре возвращались и говорили, что люди погибли при попытке к бегству. Трупы складировались под горбатым мостом.

Существует целая куча медицинских заключений, говорящих о том, что люди были убиты в упор, выстрелом в затылок.

Есть данные о бойцах дивизии имени Дзержинского, перешедших на сторону Верховного Совета. Были данные и о более крупных военных формированиях, двинувшихся на помощь парламенту… Их всех больше нет. Во время «штурма» атакующие получили приказ людей в форме убивать на месте. Потом, когда по ТВ показали похороны бойцов-дзержинцев, погибших «в боях с мятежниками», участники обороны Белого Дома опознавали в гробах этих офицеров и солдат, которые на момент сложения оружия были живы и здоровы.



Вот имена некоторых: майор Грицюк С.А., рядовые Петров О.М. и Лобов Ю.В. Просьбы к компетентным органам уточнить обстоятельства их гибели остались без ответа. …Потом началась зачистка катакомб под зданием. Существуют показания людей, чудом оттуда вырвавшихся. Согласно им, почти всех, кто там был, расстреляли на месте. Часть подземелий затопили вместе с людьми. Сделано это было по приказу новоназначенного коменданта Белого Дома генерала Аркадия Баскаева. Трупы складировались в бункере бомбоубежища. Позже их выносили через проход на ветку метро.

По данным независимого расследования, проведённого в 94-95 годах, непосредственную, прямую ответственность за массовые убийства пленных несут:

- генерал ВВ МВД Романов (ОМОН и сводная рота ОМСДОН);

- генералы Рушайло и Панкратов, а также экс-мэр Москвы Лужков Ю.М. (подразделения РУОП ГУВД Москвы);

- генералы Коржаков и Барсуков (полк президентской охраны);

- полковник СВА Котенев (курировавший бейтаровских наёмников).

С результатом данного расследования читатель может ознакомиться в книге «Анафема». Автор Иван Иванов . Имя вымышленное. Насколько я знаю, под этим псевдонимом работало сразу несколько человек. Почитайте, люди! Я и десятой доли здесь не изложил того, что там написано.