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Марионетка 80-го уровня

20:22. 13 июня 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:


Черногорский премьер-министр Душко Маркович заявил в интервью сайту «Политико», что он благодарен президенту США Дональду Трампу за то, что тот толкнул его на саммите НАТО в Брюсселе.
На напоминание журналиста «Политико» о том, как Трамп бесцеремонно оттолкнул Марковича, пробираясь к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что в некоторой степени символично, так как жертвой стал лидер маленькой балканской страны, которая на свой страх и риск решила стать членом НАТО, вопреки давлению России, Маркович ответил, что он даже благодарен Трампу за этот толчок, так как, благодаря этому, весь мир узнал о Черногории.
«Я благодарен, так как этот инцидент сделал нас известными. Сделал Черногорию известной во всем мире», — заявил Маркович.
На вопрос о том, беспокоит ли его поведение России, черногорский премьер ответил, что поведение России недемократично.
«Их поведение не соответствует цивилизованным политическим стандартам, но они не помешают нам на нашем пути», — заявил Маркович.

http://ruserbia.com/politika/chernogorskij-premer-poblagodaril-trampa-za-poboi/ – цинк

PS. Порошенко предстоит серьезно напрячься, ибо по части лизоблюдства у него есть серьезный конкурент.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: балканы, черногория, юмор
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Марионетка 80-го уровня
Черногорский премьер-министр Душко Маркович заявил в интервью сайту «Политико», что он благодарен президенту США Дональду Трампу за то, что тот толкнул его на саммите НАТО в Брюсселе.На напоминание журналиста «Политико» о том, как Трамп бесцеремонно ...
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