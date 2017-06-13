Марионетка 80-го уровня

Черногорский премьер-министр Душко Маркович заявил в интервью сайту «Политико», что он благодарен президенту США Дональду Трампу за то, что тот толкнул его на саммите НАТО в Брюсселе.На напоминание журналиста «Политико» о том, как Трамп бесцеремонно ...