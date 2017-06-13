ДЕНЬ РОССИИ – 21 СЕНТЯБРЯ!

История России, запечатлённая в бронзе.

21 СЕНТЯБРЯ – Дата Рождества Богородицы, защитницы России (как бы многие из нас теперь к этому не относились, но не надо думать, что наши предки, почитавшие эту дату, были глупее, необразованнее, темнее нас).

21 СЕНТЯБРЯ – 1155 лет с того дня, когда в 862 году был призван жителями Новгорода на княжение варяжский конунг Рюрик вместе с братьями Синеусом и Трувором. Согласно «Повести временных лет» этот день считается днём начала Русского государства.

21 СЕНТЯБРЯ 1380 года Дмитрий Донской вывел свои войска на поле Куликово.

21 СЕНТЯБРЯ – 155 лет торжественному открытию в Новгороде памятника «Тысячелетие России». В 1862 году, в царствование императора Александра II, в этот день Россия отпраздновала 1000-летие Русского государства и он по всем историческим заветам стал считаться ДНЁМ РОССИИ.

Не может быть случайностью совпадение таких судьбоносных для России событий на одну дату – 21 сентября (н.с.). И не случайно дата Рождества покровительницы России –начертана на памятнике Тысячелетия России.

А не потому ли столь тяжкие испытания выпали за последние 100 лет на нашу страну и его многострадальные народы, что в угоду амбициозным желаниям нынешних правителей, мечтающих увековечить о себе сомнительную память и объявляющих дату своего вхождения во власть Днём России, мы пренебрегли Божественным заступничеством? Можно ли всерьёз сравнивать эти даты? Ведь за одним президентом придёт второй, пятый, десятый. Кто-то из них опять захочет перекроить историю «под себя».

Но есть эпохальные даты, которые для России должны быть священны и незыблемы. Ни один правитель не имеет морального права посягать на историю своей страны.

Разрушать «до основания», а затем…» мы научились и обогатились печальным опытом. Давайте попробуем научиться беречь память предков.

Картина Виллевальде «Открытие памятника Тысячелетие России»

М.О. Микешин

В памятнике работы талантливого архитектора Михаила Осиповича Микешина нет случайных персонажей. Все имеют своих реальных прототипов. По нему, словно по учебнику истории, можно узнать о тех людях, кто участвовал в становлении государства Российского в течение тысячелетия, кто жизнь свою посвятил служению Родине.

Скульптурная группа «Военные люди и герои». Фрагмент. Слева направо: князь Святослав, Мстислав Удалой, Даниил Галицкий, псковский князь Довмонт, Александр Невский, тверской князь Михаил, Дмитрий Донской, литовский князь Кейстут, Даниил Холмский, М. И. Воротынский, Д. В. Щеня, Марфа Борецкая, Ермак, М. В. Скопин-Шуйский, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Авраамий Палицын, Иван Сусанин, 3. Б. Хмельницкий, Б. П. Шереметев, М. М. Голицын, П. С. Салтыков.

Святослав Игоревич, великий князь киевский.

Александр Невский.



Кто с мечом к нам придет,

от меча и погибнет.

На том стояла и стоять

будет Русская земля!

Михаил Ярославич, великий князь тверской.

Марфа Борецкая

Ермак

Иван Сусанин.



«Злодей! — закричали враги, закипев, -

Умрешь под мечами!» — «Не страшен ваш гнев!

Кто русский по сердцу, тот бодро и смело

И радостно гибнет за правое дело!..»

К. Ф. Рылеев

. П.С. Салтыков.

А. В. Суворов.



Но кто сей рьяный великан,

Сей витязь полуночи?

Друзья, на спящий вражий стан

Вперил он страшны очи;

Его завидя в облаках,

Шумящим, смутным роем

На снежных Альпов высотах

Взлетели тени с воем;

Бледнеет галл, дрожит сармат

В шатрах от гневных взоров…

О горе! горе, супостат!

То грозный наш Суворов.

В. А. Жуковский

М. Б. Барклай де Толли и М. И. Кутузов.



В твоем гробу восторг живет!

Он русский глас нам издает;

Он нам твердит о той године,

Когда народной веры глас

Воззвал к святой твоей седине:

«Иди, спасай!» Ты встал и — спас…

А. С. Пушкин

Скульптурная группа «Военные люди и герои». Фрагмент. Слева направо: Д. Н. Сенявин, М. И. Платов, П. И. Багратион, И. И. Дибич, И. Ф. Паскевич, М. П. Лазарев, В. А. Корнилов, П. С. Нахимов.

Есть в русском офицере обаянье.

Увидишься — и ты готов за ним

На самое большое испытанье

Идти сквозь бурю, сквозь огонь и дым.

Он как отец — и нет для нас дороже

Людей на этом боевом пути.

Он потому нам дорог, что он может,

Ведя на смерть, от смерти увести.

Г. Н. Суворов

Скульптурная группа «Государственные люди». Фрагмент. Слева направо: Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Гедимин, Ольгерд, Витовт, Иван III, Сильвестр, Анастасия Романова, А. Ф. Адашев, патриарх Гермоген, М. Ф. Романов, патриарх Филарет, А. С. Матвеев, А. Л. Ордин-Нащокин, А. М. Романов, Петр I, Я. Ф. Долгорукий.

Сильвестр, Анастасия Романова и А. Ф. Адашев.

Артамон Матвеев, A. Л. Ордин-Нащокин, А. М. Романов

Петр I, Я. Ф. Долгорукий, И. И. Бецкой.



Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы напрягая,

Мужала с гением Петра.

А. С. Пушкин

Скульптурная группа «Государственные люди».Фрагмент. Слева направо: Екатерина II, А. А. Безбородко, Г. А. Потемкин, В. П. Кочубей, Александр I, М. М. Сперанский, М. С. Воронцов, Николай I.

Скульптурная группа «Писатели и художники». Фрагмент. Слева направо: М. В. Ломоносов, А. Ф. Кокоринов, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, Ф. Г. Волков.

М. В. Ломоносов.



О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих,

И видеть таковых желает,

Каких зовет от стран чужих,

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать.

М. В. Ломоносов

Г. Р. Державин.



Державин был таким поэтом, имя которого мы с гордостью можем поставить подле всех великих имен поэтов всех веков и народов, ибо он один был свободным и торжественным выражением своего великого народа и своего дивного времени.

В. Г. Белинский

Скульптурная группа «Писатели и художники». Слева направо: М. В. Ломоносов, А. Ф. Кокоринов, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, Ф. Г. Волков, Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедин, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, К. П. Брюллов, Д. С. Бортянский.

А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь.

Любовь и тайная свобода

Внушали сердцу гимн простой,

И неподкупный голос мой

Был эхо русского народа.

А. С. Пушкин

Н. М. Карамзин.



Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом.

А. С. Пушкин

И. А. Крылов



И. А. Крылов возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство. Невозможно дать большего простодушия рассказу, большей народности языку, большей осязаемости нравоучению. В каждом его стихе виден русский здравый ум.

А. А. Бестужев

Скульптурная группа «Просветители». Слева направо: Кирилл, Мефодий, киевская княгиня Ольга, Владимир Святославич, Авраамий Ростовский, Антоний п Феодосий Печерские, Кукша, летописец Нестор, митрополит Алексей, Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Стефан Пермский, митрополит Иона, Савватий и Зосима Соловецкие, Максим Грек, митрополит Макарий, Гурий и Варсонофий Казанские, В. К. Острожский, Петр Могила, патриарх Никон, Ф. М. Ртищев, Митрофап Воропежский, Феофан Прокопович, Дмитрий Ростовский, Тихон Задонский, Григорий Конисский, митрополит Платон, Иннокентий Херсонский.

Княгиня Ольга.

Нестор-летописец.

Максим Грек.

Использованы материалы сайта http://narodnoe-opolchenie.blogspot.ru/2016/06/blog-post_19.html?m=0

Источник: slavyanskaya-kultura.ru