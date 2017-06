Разоблачается миф о расцвете науки и технологии при Гитлере

«It was like finding a lost storybook. Like a Dead Sea Scroll or something» (~ «это было как будто я откопал новгородскую берестяную грамоту») – так описывает свои ощущения современный сценарист, столкнувшийся сегодня с этой темой.



Создатель химического оружия и Циклона-Б, Хабер должен бы быть почитаем у нас за разработку метода синтеза аммиака из атмосферного азота (процесс Хабера-Боша) давшего человечеству дешевые азотные удобрения, увеличившие продуктивность сельского хозяйства в полтора раза.



Другая сторона великой работы – этот же метод дал необходимое сырье для производства взрывчатки, без которого Германия вынуждена бы была капитулировать уже весной 1915-го года.



Во время Отечественной войны тема изгнания Хабера из нацистской Германии активно использовалась в советской антифашистской пропаганде (речь П.Л.Капицы на митинге 26.08.1941>>, статья в Технике молодежи №1 1942>>)



Интересно что Капица совершенно не замечает некоторой некорректности в требовании благодарности от Германии за спасение от быстрого поражения в первой мировой войне. Процитируем несбывшееся в отношении Хабера пророчество из "Техники молодежи":

Так оборвалась внезапно жизнь великого ученого, затравленного нацистскими варварами. Весь мир с глубоким сочувствием воспринял трагизм его судьбы. Людоед Гитлер мог торжествовать.



Но фашистский сапог не растоптал великого химика. После того, как нацистские коричневые мерзавцы получат по заслугам от Красной Армии, когда о Гитлере останется только мрачное воспоминание, как о гнусном выродке, имя профессора Габера будет произоситься и в Германии наравне с именами знаменитых ученых-химиков, внесших свой вклад в великое дело прогресса и знания.

Увы, после войны вектор пропаганды сильно изменился. В неясное мрачное воспоминание превратился скорее неверный еврей Фриц Хабер чем "гнусный выродок" Гитлер. Сегодня не то что памятника на Красной площади – даже внятного упоминания имени Хабера в учебниках истории найти надо очень постараться…



Кстати, до половины атомов азота в наших телах получены через посредство процесса Хабера-Боша.



Вторая фамилия – это Carl Bosch, инженер-металлург руководивший преобразованием лабораторных опытов Хабера в полномасштабное промышленное производство. В 1925 г. он стал первым директором воссозданной IG Farben, в 1937-40 гг – президент общества Кайзера Вильгельма(т.е. на наши деньги немецкой академии наук.) В 1933 году пытался убедить Гитлера прекратить преследования евреев, утверждая что без них фмзмка и химия будут отброшены на сто лет назад. На что получил легендарно остроумный ответ что тогда Германия сто лет проживет без физики и химии…

Информация о самом существовании немецко-еврейского концерна IG Farben – крупнейшей корпорации Европы, станового хребта германской экономики в обеих мировых войнах – старательно вымарывается из современной версии истории двадцатого века. Впечатляющий образец прямой цензуры – вырезание упоминаний IG Farben из диалогов в фильме Хичкока "Notorious">>.

Единственный современный фильм упоминающий "IG Farben" – "список Шиндлера" (эпизод с взяткой бриллиантами). Сравним это с блистательным списком голливудских актеров воплощавших образ Гитлера >>

Процесс, формально называемый «денацификацией» с гораздо большей последовательностью работал против истории ДОгитлеровской Германии. Обвинитель от США на Нюрнбергском процессе заявил ни больше ни меньше чем:

«Эти преступники из IG Farben, а не нацистские фанатики, есть главные военные преступники. Если их преступления не будут вынесены на свет, а они сами не понесут наказания, они будут представлять будущему миру гораздо большую угрозу, чем Гитлер, если бы он остался жив»

IG Farben действительно играла главную роль в обеспечении способности Германии вести войну и, следовательно, задача завершения ее уничтожения (и в последующем демонизация и целенаправленное забвение) казалось было вполне легитимной необходимостью для установления послевоенного мира.



Проблема в том что IG Farben (равно как и германская наука в целом) кормила не только нацистов. Весь мир питался открытиями IG Farben в прямом и переносном смысле. На самом деле был уничтожен главный двигатель мирового научно-технического прогресса.

Достаточно трудно поверить сегодня что буквально за 20-30 послевоенных лет дегерманизация истории двадцатого века могла быть проведена столь эффективно. (Я сужу по себе – начальное впитывание пропагандистских штампов у меня происходило в семидесятых и о существовании IG Farben я вообще ничего не слышал, а о Веймарской Германии думал как о некоем нищем кратковременном образовании типа махновских республик).



Чтобы легче верилось что пропаганда способна стереть память о столь важных событиях столь быстро и успешно, уместно провести параллель с традиционной советской обидой – принижением западной пропагандой роли СССР во второй мировой войне. 40% молодых американцев полагали, что СССР воевал на стороне Германии – такая цифра озвучивалась в 70-е годы[3]>>.



И это при наличии полчищ советских журналюг и официальных лиц получавших зарплату за борьбу с этой несправедливостью. Представим что отечественной пропаганде было бы запрещено высказываться на эту тему – знал бы кто либо сейчас в Америке на чьей стороне воевал Советский Союз? Нечто подобное как раз и случилось с немецкой историей – заслуги Германии перед человечеством защищать после войны очевидно оказалось просто некому, благодаря чему они беспрепятственно перетекли на счета наций-победителей и, как это ни удивительно, нацистского режима

IG Farben отвечает за добрую половину научно-технических достижений, совершенных в Германии в первые 30-40 лет 20-го века. Причем, пожалуй, за наиболее практичную половину, имевшую и имеющую наибольшее влияние на течение истории и жизнь людей как в начале века так и в наше время.



Совет директоров IG Farben сравнивали ни больше ни меньше чем с богами (Rat Der Götter) подразумевая очевидную аналогию между деятельностью IG Farben и божественным сотворением мира. Об этом далее собственно и пойдет речь – действительно, по сумме достижений получается что это именно догитлеровская Германия и IG Farben создали современную технологическую цивилизацию, а вовсе не английские джентльмены, американские скотоводы и уж, тем более, не план ГОЭЛРО или гений фюрера.

Однако, прежде чем перейти к перечислению потрясающего списка открытий и изобретений IG Farben, рассмотрим подробнее кому и чем же он оказался так неудобен в послевоенном мироустройстве.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Не является секретом что после войны Германия подверглась, скажем так, приватизации своих заслуг нациями-победителями (как если сказать что вклад СССР в победу над Германией был приватизирован нашими союзниками данный глагол тоже выглядит вполне подходяще). Речь пойдет не о материальных ценностях, а о тотальном присвоении и замалчивании достижений масштаба «заслуг перед человечеством» – поэтому выберем такое несколько абстрактное понятие, более адекватного термина обозначающего подобную деятельность не нашлось.



Есть понятие «интеллектуальные репарации» [4]>>– патенты, технологии и специалисты захваченные в Германии (оцениваемые в 10 млрд долларов) что частично пересекается с текущей темой; но приватизация мне нравится больше.



Видимо из-за широкого значения – в современном смысле этого слова приватизировать можно всё что угодно и какими угодно способами. После первой мировой войны также проводились аналогичные действия. Патенты IG Farben были конфискованы. Франция под угрозой разрушения основных заводов IG Farben вытребовала на переговорах в дополнение к патентам также и обязательств в помощи в освоении того что сейчас называется ноухау.



Американская DuPont также не справилась с патентами и в 1921 году коварно вывезла со страшным скандалом четырех инженеров IG Farben соблазнив их гигантскими окладами по $25000 в год [5]>>. Ясно, что в 45-м году все происходило во много крат масштабней и циничней.



К сожалению, подавляющее большинство информации по тем событиям относятся к сфере авиа- и ракетных технологий. Что вполне согласуется с далее выдвигаемой основной идеей о жесткой дискриминации достижений догитлеровской Германии в сравнении с техническими успехами достигнутыми при нацистском режиме, которые сегодня становится общепринято не то что не скрывать а скорее благоговейно восхищаться.



По вывозу технологий IG Farben информации мало. Это объяснимо, вывоз химических заводов, к примеру, по производству зарина – тема очень интимная, сравнимая разве что с ядерными технологиями. Borkin [5] явно обходит эту тему стороной, впрочем упоминая (стр.105) интереснейшую публикацию 43-го года (Petroleum Times, Dec.23, 1943) лекции сотрудника Standard Oil, в которой успехи Советской Армии объясняются утечкой в СССР неких «технических достижений» IG Farben ставших известных США благодаря тесному сотрудничеству IG Farben c Рокфеллеровской Standard Oil. (Достаточно интересный взгляд на американскую помощь как наворованную в Германии)



Borkin утверждает, что публикация страшно напугала руководство IG, поскольку несла серьезную угрозу быть обвиненными в измене.Советские приобретения в авиакосмической отрасли сегодня более-менее описаны [7,8]. Но, естественно, при советской власти мало кто знал, что первые советские реактивные самолеты летали на трофейных немецких двигателях, что завод Хруничева в Филях в 20-х годах был заводом Юнкерса.



Ракету Фау-2 из военной истории трудно было стереть но всякая ее связь с успехами советского ракетостроения отрицалась. «Укрощение огня» с Кириллом Лавровым [9] можно наверно считать верным изложением советской версии о полной самобытности отечественного ракетостроения и заимствованности американской.



Современное описание процесса советского освоения германских ракетных технологий см здесь [8]>>. Оказывается, до 50-го года в секретном НИИ-88 на Селигере работал конструкторское бюро из более 150 вывезенных из Германии специалистов во главе с Гельмутом Греттрупом – сначала помогая воспроизводству на советской производственной базе фау-2 а затем и проводя разработку своих ракет конкурентно с Королевым.



Подозрения в изощренной селективности приватизации германских технологий ни в коей мере не относятся к советской практике. В 1947 г. Королев пишет для студентов МВТУ курс "Основы проектирования баллистических ракет дальнего действия" не обойдя вниманием историю немецких достижений.



Компетентные товарищи немедленно указали на ошибку – «курировавший Высшие инженерные курсы администратор, отводя глаза, попросил по возможности убрать из лекций упоминания о работах немцев» [8].



В 47-м году смысл цензурирования информации о немецких работах практически отсутствовал; понятно, что у нас преобладала тотальная приватизация – даже просто на всякий случай.



Участие в приватизации германских достижений наших союзников по антигитлеровской коалиции ни по стилю ни по масштабу мало отличалось от советского и, конечно, отнюдь не ограничивалось иммиграцией Вернера фон Брауна.



Объемы награбленного в Германии нашими союзниками, пожалуй, превосходит советскую наживу [10]>>Колоссальный объем технической документации собранной американцами в Германии в ходе операции Paperclip измерялся на вес и составлял более 1500 тонн, количество вывезенных специалистов оценивается в 1600 человек.



Мысль об определяющем влиянии на послевоенное мировое научно-техническое развитие знаний, награбленных в Германии довольно очевидна и не является сильно оригинальной (например [10]). Действительно, кажется практически все фундаментальные послевоенные чудеса техники полностью или в значительной степени происходят из этого источника.



Космос и реактивная авиация – без вопросов; компьютеры состоят из множества деталей, но полевой транзистор изобретен в Германии, магнитофонная пленка там же, первый комьютер с современной архитектурой создан в Германии в 38-м году (Конрад Цузе [11]>>).



Эра пластиков и полимеров также была открыта в Германии. Атомная бомба конечно как бы создана в США, но совсем не американцами; к тому же и главное научное открытие (деления урана – Otto Hahn, см.далее) запустившее Манхеттенский проект было сделано опять же в Германии.



Недавно оказалось что даже дебильное американское телевидение тоже родом из Германии [12]>>. Понятно, что приоритет Германии в большинстве из означенных тем сейчас приватизирован. Совсем уж анектодично – идеально в стиле «СССР – родина слонов» напомним сделанное в 2009 году американским президентом заявление, что США изобрели автомобиль [13]. По всему видно, что учился Обама в школе на отлично, и если он так говорит то именно этому и учили в американских школах.



Продолжая параллель между дегерманизацией и десоветизацией мировой истории, заметим что Обама засветился и по нашей теме с утверждением что Освенцим освобождал его двоюродный дядя[14].



Однако, возвращаясь к теме IG Farben, зададимся следующим очевидным вопросом – откуда же у самой нацистской Германии взялось столько технологических богатств. Объяснение, в котором сегодня мало кто сомневается – при нацистах якобы наступил расцвет науки и техники, под мудрым руководством Гитлера и Геринга все эти открытия и изобретения и были сделаны.



История IG Farben фатальным образом опровергает эту теорию, подтверждая выглядящую сегодня достаточно святотатственной идею, что все успехи нацистов на самом деле были всего лишь паразитированием на достижениях кайзеровской и Веймарской Германии.



Как главный двигатель научно-технического прогресса, концерн был фактически уничтожен нацистами еще задолго до того как первые бомбы упали на его заводы. Последнее великое открытие IG Farben датируется 1938-м годом (максимум 39-м – изобретения помельче – эпоксидки и метадона).



Всего за пять-шесть лет нацистского правления IG Farben деградировал в стандартную тупорылую госмонополию управляемую госбезопасностью и крепкими хозяйственниками. Даже хозяйственная деятельность давалась с трудом – гигантский завод в Освенциме строился с 40-го года но фактически так и не заработал [5].



В принципе существуют некоторые фантазии на тему секретных работ германских дьяволов-химиков (вспомним супербоевик 68-го года "Мертвый сезон”), но в них плохо верится — не только из-за отсутствия конкретной информации — действительно работы могли быть и оставаться секретными. Скорее по субъективному ощущению полной тупости исходящей от истории нацистского периода.



И дело не только в изгнании евреев и ста годах без физики и химии обещанных в этой связи Гитлером (см далее). Для меня более показательна биография пионера компьютеризации Конрада Цузе [11]



Это пожалуй единственный из великих изобретателей третьего рейха, кого действительно формально следует считать продуктом нацистского режима поскольку он и закончил образование и начал выполнение своих проектов уже при нацистах. Все остальные, включая фон Брауна, работали по специальности еще до прихода Гитлера к власти.



После создания Цузе своего первого компьютера (при поддержке только друзей и родителей), в 1939 году заботливый фашистский фатерлянд забирает его в пехоту. Его коллеги добивались отзыва из войск, предлагая военному ведомству некий проект "автоматической воздушной обороны”, но получили "сардонический” отказ с объяснением что Германия победит в войне быстрее, чем проект будет реализован [11].



Биография Цузе типична, нацисты инженеров и ученых ценили не слишком высоко. Американские поиски ценных специалистов для вывоза из Германии основывались на найденном в конце войны списке (Osenberg List [15]) на отзыв с фронта нескольких тысяч человек составленный в 43-м году германским командованием для запуска новых исследовательских работ по вооружениям оказавшихся необходимых для продолжения затянувшейся войны.



До Сталинградской катастрофы их умственные способности никому нужны не были. Вменяемость руководящей и направляющей роли нацистского руководства даже в разработке военной техники явно под вопросом. Кажется что разработкам давался ход только из-за явной необходимости (как с танком Тигр) или глупости (как фау-2 – главный проект того периода, с военной точки зрения бывшим пустой тратой сил [16]>>).



Миф о технологическом расцвете в нацистской Германии можно подразделить на несколько составляющих пропагандистских штампов: - Гитлер якобы совершил в Германии «экономическое чудо». Явно плод нацистской пропаганды. Подробнее опровергается, к примеру, здесь [17]>>.



На самом деле безработица в 36-м году все еще составляла 2.5 миллиона человек, позже – со статистикой безработицы очевидные мухлевания; утверждается также, что в 37-м году по сравнению с 27-м немцы стали меньше есть и даже пить пива. - Нацисты якобы создали армию и прежде всего авиацию. По всей видимости, первоисточником служит также нацистская пропаганда.



Действительная роль Веймарской Республики в строительстве новой армии описана здесь [18,19] Цитата отсюда [18]:

«1935 год был отмечен новой фазой в немецкой дезинформационно-пропагандистской политике. Начался новый виток обмана. Миф заключался в том, что люфтваффе появилась на свет из ничего, в результате одной воли фюрера и гения Геринга, немецкой промышленности и инженеров. Более чем 15 лет скрытных секретных приготовлений (разработка, прототипы, испытания, набор, обучение летчиков) были официально забыты»

Действительно, к созданию германской авиапромышленности нацисты вряд ли причастны; напомню что в избирательную кампанию 32 года Гитлер активно пользовался харизматичным новеньким Ju-52 для быстрых передвижений по стране, применяя его также как пропагандистскую демонстрацию арийской технологической мощи. Очевидно, построили этот Юнкерс без всякого участия Гитлера.

Крупповская империя тоже не Гитлером создавалась:

«из всех пушек, которые использовались в 1935–1945 годах, наиболее важные были полностью разработаны в 1933 году»

(цитата оттуда же)

Вполне креативная пропагандистская идея, весьма стимулирующая восхищение или по крайней мере интерес к невероятным нацистским технологиям, даже у людей считающих это глупостью. Не знаю кто автор, у нас мода на сказки про тибетских монахов, летающие тарелочки с антигравитационными двигателями и т.п. наверно началась с Индианы Джонса но сомневаюсь что все это придумал Спилберг.

Обратная сторона трех предыдущих пунктов, и, пожалуй самый устойчивый стереотип. Стандартно принято выпячивать гиперинфляцию 23-го года, 6.5 миллионов безработных в 32-м и, пожалуй, пивной путч Гитлера как единственно заслуживающие внимания события в этот период. (Сравните с явным стремлением свести историю деятельности IG Farben к производству Циклона-Б – см.далее)



Однако, как это ни покажется кому-то удивительно, никакой разрухи в Германии после первой мировой войны не было. Война велась на чужой территории, заводы и фабрики никуда не девались. Массовой эмиграции ученых и инженеров не наблюдалось. Даже Эйнштейн оставался жить и работать в Германии. Минимум с начала века Германия являлась бесспорным мировым научным центром.



Немецкий язык фактически язык международного общения в науке. Более того, после Рурской войны и получения по плану Дауэса американских кредитов в 24-25 году наступают «золотые годы Веймарской республики» принесших политическую и экономическую стабилизацию.

Таким образом этот пункт также чистая пропаганда, вероятнее всего также первоисточником имеющая нацистское происхождение.

В чем смысл современной тенденции приватизации заслуг догитлеровской Германии в пользу нацистского режима не очень ясно. Вспоминая опять параллель с советскими обидами – с приватизацией победы над Германией как раз все понятно: русские плохие поэтому, их вклад можно приватизировать.



Здесь же имеет место более сложная комбинация – заслуги Германии тотально приватизируются в пользу нацистов, и затем без всякого рвения,а скорее лишь по необходимости передаются далее в пользу победителей (что сделать очень легко поскольку нацисты плохие). То есть действительной целью этой политики представляется не воровство а целенаправление забвение заслуг Германии.

Мрачное объяснение, навеваемое Нюрнбергской цитатой в начале статьи, как представляется, состоит в том что главным врагом во второй мировой войне действительно являлся не нацизм, а также как и в первой мировой войне – германская технологическая революция на которой теперь паразитировал нацистский режим. И тот и другой и вместе и по отдельности были действительными врагами и несли угрозу.



Легитимной целью в этом случае была бы не только военная победа над нацистами но и уничтожение авторов и носителей этой технологической революции (главный из которых, конечно, IG Farben). IG Farben равно как и германская наука в целом действительно были успешно уничтожены, их современные останки являют собой лишь бледную тень былого величия.

Нельзя сказать что это было плохо или неправильно, скорее просто неизбежно. Возможность восстановления технологического лидерства Германии в послевоенном мире совершенно очевидно необходимо было исключить. Эта задача конечно не имеет отношения к «денацификации» но ее решение под этим ярлыком вряд ли стоит считать ужасной хитростью, для которой, конечно, и могло показаться целесообразным представить уничтожаемых лидеров технологий нацистами от самого рождения и умолчать об их деятельности на благо кого бы то ни было еще.

Все эти предположения, конечно, весьма относительны. В общем трудно даже сказать имели ли место аналогичные действия в отношении Ельцинской России, хотя это происходило совсем недавно. То есть, конечно, какие-то действия вписывающиеся в эту схему найти нетрудно, но было ли это частью непонятно насколько зловещего плана утверждать трудно.

Вне зависимости от того верна или нет эта «регрессорская» теория, описанная тенденция приватизации достижений Германии как в пользу союзников так и нацистского режима наверно и есть главная причина искажения истории IG Farben, но прежде чем перейти к списку великих деяний IG Farben, вычисление суммы по которому является главной темой работы, кратко упомянем еще несколько серьезных причин по которым память об IG Farben стирается из истории.



Эти пункты не являются предметом данного исследования и упоминаются в основном для дополнения заявленной выше цели объяснения причин вымарывания информации об IG Farben.

