Просим зачислить в штат: в Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США

Автор Александр Бовдунов

Большинство участников референдума в Пуэрто-Рико — 97% проголосовавших — высказались за то, чтобы территория изменила свой правовой статус и стала 51-м штатом США. Сейчас остров находится под управлением Вашингтона, но не входит в состав Соединённых Штатов. Впрочем, подобный плебисцит проводится уже не в первый раз, и вряд ли американские власти пойдут на такой шаг. Пуэрто-риканская экономика находится в глубоком кризисе, и США попросту невыгодно менять статус-кво.

Более 97% участников прошедшего референдума о статусе Пуэрто-Рико выступили за то, чтобы стать 51-м штатом США. Согласно предварительным результатам подсчёта голосов, почти 503 тыс. человек высказались за первый пункт в бюллетене. Около 8 тыс. проголосовавших (1,5%) выступили за проведение нового референдума, а примерно 7 тыс. человек (1,3%) — за сохранение текущего государственного статуса. При этом явка на референдуме была низкой: на участки пришли всего 23% граждан, имеющих право голоса.

Пуэрто-Рико попало под управление США в 1898 году по результатам американо-испанской войны. Сейчас карибский остров с населением более 3,5 млн человек обладает статусом «неинкорпорированной территории», то есть управляется властями Соединённых Штатов, но не считается их неотъемлемой частью. Хотя все пуэрториканцы по праву рождения являются гражданами США, в американском конгрессе остров представлен только одним депутатом, причём без права голоса. Не могут пуэрториканцы и участвовать в выборах американского президента.

Островитяне избирают губернатора и собственный конгресс, имеют свои суды, но автономия Пуэрто-Рико ограничена широкими полномочиями федеральных властей. На жителей острова не распространяется американский Билль о правах, не работает здесь и ряд социальных программ, действующих на территории США.

В то же время все законодательные акты, принятые американским конгрессом, имеют силу и на территории Пуэрто-Рико. Кроме того, ряд норм американского законодательства распространяется только на «неинкорпорированные территории». Так, действующий по сей день Акт Джонсона 1920 года запрещает перевозки любых грузов в Пуэрто-Рико и с острова на кораблях, следующих не под флагом США.

В результате, как отмечает политический активист и бывший член законодательного собрания штата Нью-Йорк Нельсон Дэвис, «чтобы не нарушить Акт Джонсона, все перевозчики должны перегружать грузы на американские корабли, а любое иностранное судно, входящее в порты Пуэрто-Рико, обязано выплачивать разнообразные сборы, бремя которых ложится в итоге на пуэрториканских потребителей».

«Это не бизнес. Это вымогательство, мафиозный рэкет», — заявил Дэвис в своём блоге.

В подготовленном ещё в 2012 году докладе Федерального резервного банка Нью-Йорка подчеркивается, что действие этого акта подрывает развитие пуэрториканской экономики, однако США не собираются отменять дискриминационные пункты закона.

По мнению губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Роселло, плебисцит 11 июня должен покончить с колониальным статусом страны.

«Колониализм — это не выбор. Это вопрос гражданских прав. Три с половиной миллиона граждан желают абсолютной демократии, наше колониальное положение создаёт ситуацию невероятного неравенства», — цитирует его заявление издание The Miami Herald.

Принять в штат



Нынешний референдум о фактической «деколонизации» территории далеко не первый. До этого подобные плебисциты проводились в 1967, 1993, 1998 и 2012 годах. На последнем из них большинство пуэрториканцев — свыше 61% — проголосовали за вхождение в состав США в качестве полноправного штата, однако результаты этого референдума были проигнорированы американским конгрессом.

Сейчас вопрос о самоопределении Пуэрто-Рико поднял губернатор острова Рикардо Росейо — ярый сторонник превращения колонии в полноправный штат.

Преимуществом превращения Пуэрто-Рико из колонии в штат станет не только получение островитянами всех гражданских прав, которыми обладают другие американцы. Если Пуэрто-Рико станет штатом, то на его жителей распространятся многие социальные программы, а ежегодные федеральные расходы увеличатся на $10 млрд. Кроме того, государственные ведомства и муниципалитеты острова смогут прибегнуть к процедуре банкротства, как это сделал Детройт в 2012 году, и реструктурировать огромный долг — главную на сегодняшний день экономическую проблему.

За чертой бедности

За последние два года власти Пуэрто-Рико три раза объявляли дефолт: 4 августа 2015 года, 2 мая и 1 июля 2016 года. В настоящее время долг острова составляет около $70 млрд. Большая его часть — это задолженность по гособлигациям. Основной вклад в возникновение и развитие экономического кризиса внёс фактически колониальный статус острова.

В 1996 году конгресс США принял закон, по которому американские компании, работавшие на Пуэрто-Рико, получали значительные налоговые послабления. Это привело к масштабному росту промышленности, в первую очередь фармацевтической. В 2006 году эти послабления были отменены, что привело к снижению производства и налоговых выплат, а также к росту безработицы.

Потеряв серьёзный источник доходов, власти Пуэрто-Рико выбросили на финансовый рынок свои гособлигации, доход от которых не облагался налогом, и в результате получили деньги и долг астрономических масштабов. А затем наступил кризис 2008 года.

«В результате кризиса 2008—2009 годов экономика Пуэрто-Рико рухнула вслед за экономикой США, — заявил RT заместитель директора Института проблем безопасности и устойчивого развития Александр Ионов. — Только если у экономики США был какой-то внутренний потенциал, который она могла использовать за счёт Федеральной резервной системы, международных финансовых институтов, то Пуэрто-Рико из этой системы оказалось выключенным».

Выплачивать долги власти Пуэрто-Рико старались, существенно сокращая расходы. Но это лишь привело к дальнейшему росту нищеты. В итоге 46% населения острова сейчас живёт за чертой бедности.

По украинскому сценарию

Чтобы справиться с экономическим кризисом на Пуэрто-Рико, администрация Барака Обамы создала Совет по финансовому управлению и контролю, который взял на себя управление всей экономической политикой на острове. Результатом стало внедрение мер жёсткой экономии, которые включали сокращение пенсий, стипендий и других социальных выплат, а также отправку тысяч работников в неоплачиваемые отпуска. 5 мая 2017 года из-за сокращения финансирования образовательной сферы было заявлено о закрытии на острове 184 школ. Исполнительным директором совета стала экс-министр финансов Украины Наталья Яресько.

Ионов уверен, что это не лучший знак для пуэрториканцев, которые в результате деятельности Яресько «станут ещё более бедными, нищими и голодными».

Нынешний статус не даёт пуэрториканским властям права самим договариваться с кредиторами, как это делают независимые государства, и одновременно лишает возможности заявить о банкротстве и начать процедуру реструктуризации долга с минимальными издержками, как это делают американские штаты и муниципалитеты.

По мнению члена палаты представителей конгресса США Хосе Серрано, долговой кризис на Пуэрто-Рико продемонстрировал необходимость изменения статуса острова.

«Получив статус штата или независимость, Пуэрто-Рико сможет использовать те инструменты, которые позволят преодолеть финансово-налоговый кризис», — отмечает он на страницах издания The Hill.

Вашингтон против

Эксперты отмечают, что возникшие по вине американцев экономические проблемы Пуэрто-Рико станут главным препятствием на пути обретения статуса полноправного штата.

«Из-за экономических проблем Пуэрто-Рико — а мы знаем, что полтора года назад остров практически дошёл до технического дефолта, — США не хотя осуществлять их дотацию», — полагает Ионов.

По мнению эксперта, из-за интеграции в экономику США Пуэрто-Рико несёт колоссальные убытки. Статус ассоциированной территории позволяет федеральному правительству не платить по долгам острова и выделять ему меньшее финансирование, чем полноправным штатам страны. При этом США могут полностью управлять делами колонии и держать на её территории своих военных.

Опрошенные RT эксперты уверены, что мнение пуэрториканцев просто проигнорируют. Статус территории требует, чтобы результаты всех референдумов были одобрены конгрессом США.

«Американская администрация не искала в течение всех этих лет с момента экономического кризиса путей решения проблем Пуэрто-Рико. И те дотации, которые они выделяли, были на том же уровне, что и в докризисный период, без поправки на инфляцию, без поправки на социальные пакеты», — утверждает Ионов.

Люди фактически имеют только паспорт, но не социальные гарантии, отмечает эксперт.

«Обама обещал им эти гарантии. С Трампом всё это умерло окончательно, — полагает Ионов. — Американцы выделяют деньги только на борьбу с протестными настроениями в Пуэрто-Рико. И больше ничего не делают».

Со схожими проблемами сталкиваются жители и других ассоциированных территорий США — островов Гуам, Маршалловых и Марианских островов, а также коренное население Гавайских островов.

По мнению эксперта, бездействие США в решении экономических и социальных проблем своих колоний ведёт к росту движения за независимость на этих территориях.

Источник: nnm.me