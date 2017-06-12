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Москва. Меня достала эта власть. Ч1,2

19:58. 12 июня 2017 Просмотров - 244 2 коммент. Опубликовал:

Москва. Меня достала эта власть

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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 976 822
    jackomb 12 июня 2017 в 21:46 Ссылка Пометить
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    Я внимательно посмотрел ролик А. Шария и резюме на событие: Большинство опрошенных даже не могут сформулировать, чем всё таки достала их эта власть. Они действуют по принципу Портоса- “Я дерусь, по тому, что дерусь”. У молодых каша в голове, им зачем то нужна демократия и выборы, у более старшего поколения тоже нет конкретики. У них нет бизнеса, в 1996 году был, а теперь нет, странно, что это за бизнес? И все согласны на Навального, такое ощущение, что это все сторонники последнего. Один только пожилой человек правильно высказался и про нынешнею власть и про оппозицию, а последняя пара , как только узнала, что репортаж от Шария, в обще отказалась говорить. Мне показалось или пришедшее на митинг про плачены, нет? Может я ошибаюсь, но в ответах слышалась такая фальшь и наигранность, что серьёзно воспринимать митингующих нет смысла.

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  • 5890 3269
    Lada 12 июня 2017 в 22:14 Ссылка Пометить
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    Странно,что выступают против Путина,за отставку Медведева под флагами и флажками ЕР? Как это понимать?Шизофрения массовая?

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