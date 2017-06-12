Киберармия. Война заслонок

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Глава МИД Саудовской Аравии раскрыл роль «Саудовской Киберармии»

В беспрецедентном шаге, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, указывая на «Киберармию Саудовской Аравии», предостерег катарские власти от противостояния с Саудовской Аравией и странами Персидского залива, иначе это для Катара дорого обойдется.

Как сообщает французское информационное агентство 20 Minutes, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время своего визита в Париж заявил: ««Мы надеемся, что правящая семья Катара будет ориентироваться на правильный путь, иначе Киберармия Саудовской Аравии может уничтожить все газовые объекты Катара, без единого выстрела».

Следует отметить, что Королевство и страны Персидского залива осуждают Катар за разрушение арабских рядов и разорвали свои отношения с этой страной, после того, как были опубликованы шокирующие заявления эмира Катара в катарских СМИ, хотя Доха подчеркивает, что его принц никогда не делал эти заявления, а информационное агентство Qatar было взломано.