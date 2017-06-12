Исследование: подростковая беременность уменьшилась на 42,6% после урезания затрат на секспросвет.

Оригинал статьи Teen pregnancy rate falls 42.6 percent after UK cuts sex-ed, birth-control funding: study

Новое исследование показывает, что показатели подростковой беременности упали после сокращения финансирования либерального секспросвета, передает британское издание Catholic Herald.

В Англии проанализировали как сокращение расходов повлияло на подростковую беременность, сравнив данные до и после того, как расходы на сексуальное образование, основанное на продвижении контрацепции, были урезаны. Тогда это сокращение подвергалось критике со стороны либералов и одобрению со стороны консерваторов.

Исследователи Девид Патон (DavidPaton) из Бизнес-школы Ноттингемского университета и Лайем Райт (Liam Wright) школы здоровья и сопутствующих исследований Университета Шеффилда провели исследование, опубликованное в журнале «Экономика здравоохранения».

В последние годы Англия была вынуждена значительно сократить свой бюджет, включая государственное финансирование секспросвета в школах и бесплатную раздачу контрацептивов. В намерения исследователей входило «изучить эффект сокращения местной статьи расходов, выделявшихся для конкретной цели: уменьшения показателей подростковой беременности».

Группа Патона и Райта использовала в своем исследовании статистику 149 муниципалитетов Великобритании в период с 2009 по 2014 годы и нашла, что после того, как бюджет на сексуальное просвещение был сокращен, показатели подростковой беременности упали на 42,6%.

Исследователи обнаружили, что прекращение государственного финансирования сексуального образования, построенного на пропаганде контрацепции, на самом деле приводит к уменьшению подростковых беременностей.

«Вопреки прогнозам, которые были сделаны в момент сокращения расходов, статистические данные за длительный период не позволяют утверждать, что в тех районах, где эта статья расходов подверглась самому большому сокращению, наблюдался соответствующий рост подростковой беременности. Скорее, сокращение расходов ассоциируется с небольшим уменьшением показателей подростковой беременности», — замечает он.

В исследовании говорится, что после того, как правительство сократило финансирование сексуального просвещения, подростковая беременность в Англии упала до самого низкого с 1969 г. уровня. В действительности, статистика говорит о том, что показатели подростковой беременности упали больше всего в тех районах, где финансирование светского сексуального образования было сокращено наиболее радикальным образом.

Патон и Райт считают, что после их работы необходимо исследовать причины, по которымсокращение расходов на сексуальное образование подростков приводит к снижению показателей подростковых беременностей. Они предполагают, что «Скрытые социально-экономические факторы, такие как уровень образования и употребление алкоголя, оказались теми факторами, которые могут оказывать серьёзное влияние на количество подростковых беременностей».

В течение десятилетий либералы утверждали, что количество нежелательных беременностей сократится, если правительство увеличит финансирование уроков «безопасного секса» в государственных школах и заплатит за контрацептивы для раздачи девочкам-подросткам. Однако в 1999 г., после трех десятилетий сексуального образования, Англия достигла самых высоких показателей подростковой беременности в Европе.

Исследование Патона и Райта показывает, что, на самом деле, эти правительственные программы увеличили количество случаев беременностей у подростков,что, в свою очередь, увеличило количество абортов среди несовершеннолетних матерей-одиночек.

«Трата средств на проекты, связанные с подростковой беременностью, может быть даже контрпродуктивной», — говорится в заключении исследования. «Контрацептивы уменьшат риск беременности тогда, когда подростки в любом случае вступили бы в связь, но могут ее увеличить среди тех подростков, которых легкий доступ к контрацептивам побудил либо начать половую жизнь, либо увеличить частоту своих связей».

Проведенное в 2009 г. Отделом подростковой беременности исследование пришло к аналогичным выводам. В 2016 году Cochranereview опубликовало данные о том, что финансируемые правительством уроки «безопасного секса» «не имеют очевидного влияния» на уменьшение подростковой беременности.

Британское Управление национальной статистики сообщает, что показатели подростковой беременности только за один прошлый год упали на 8,7 %.

Скот Фелпс (ScottPhelps) из товарищества «Образование, направленное на воздержание и брак» сообщил LifeSiteNews, что для сторонников движения в защиту жизни и брака выводы исследования не явились сюрпризом.

«Программы сексуального образования служат тому, что сексуальная активность неженатых подростков и молодых людей становится нормой», — подчеркнул активист, выступающий в защиту брака. «В то же время, эти программы даже не упоминают о такой возможности как воздержание до брака». В результате, эти программы на самом деле увеличивают риск внебрачной беременности подростков, как мы недавно наблюдали здесь, в США.

Фелпс сообщил LifeSiteNews, что он наблюдал это раньше. «В частности, северо-запад Америки получил от администрации Обамы грант в 4 млн. долл. США на сексуальное образование», — продолжил он. «Согласно отчету, который опубликовала сама администрация Обамы, девушки, участвующие в этой программе, беременеют чаще, чем девушки, обучающиеся по альтернативным программам».

«Таким образом, после выделения 4 млн. долларов США из средств налогоплательщиков, подростковая беременность возросла среди тех подростков, кто обучался по правительственной программе сексуального просвещения, построенного вокруг контрацепции», — заключил Фелпс.

Некоторые консерваторы предполагают, что школьные уроки секспросвета, организованные либеральным правительством, даже способствуют увеличению торговли людьми, сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Директор фонда семейного образования Норман Веллс (Norman Wells) предупреждает, что «Недавняя серьезная ревизия дел показывает, что фундаментальные недостатки в профессиональном поведении педагогов по отношению к ранней сексуальной активности учащихся внесли свой прямой вклад в эскалацию эксплуатации и насилия».

Тем не менее, Закон о детях и социальной службе от 2017 г. делает сексуальное образование на основе продвижения контрацепции обязательным в старших классах всех государственных школ Англии.

Зы.Сы. Я так понял, что в связи с вымиранием Европы, решили откорректировать местную демографию за счет расплодившихся двоечников по одному их школьных предметов. Но денег чтобы рассказывать как "залететь" не хватило. Опять начали вымирать.

Источник: nnm.me