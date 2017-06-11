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Бес в язык

18:48. 11 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Автор: Рыбин Вадим Викторович
По вере своей православной автор в этих строк осмелился писать приставку без- в дореформенном правописании, без бес-ов. Это требует обоснования.

Во-первых, даже в светском государстве, каким является современная Россия, чувства верующих нужно уважать. Никто с этим не спорит. И если мы уважаем и мусульман и буддистов, то чувства христиан, коими является большинство наших граждан, по закону демократии нужно уважать непременно и безспорно. А приставка бес- напоминает православным, что церковь их была повержена и подверглась длительному гонению и притеснению. Да и отступничество миллионов русских людей от веры в 20-м веке вызывает сейчас горькие и противоречивые чувства у потомков вероотступников, препятствует примирению «красных» и «белых» в современном обществе, расшатывает духовную основу России. И власть, и общество, в том числе и убеждённые атеисты, заинтересованы в удалении бесов из языка.

Во-вторых, поскольку вначале было слово, то для изгнания весьма нежелательных явлений в нашем обществе начинать нужно прежде всего со слова. Изгоним бесов из языка- даст Бог, и с бесами в нравственности народа справимся. С казнокрадством и взяточничеством ,со стяжательством и сребролюбием, с равнодушием и чужебесием, с наркоманией и пьянством, с абортами и самоубийствами.

В-третьих, неверно утверждение, что написание согласных по их произношению соответствует обычаю русского языка. Во многих словах мы читаем буквы не так, как они написаны. «Чертёж», «обрез», и даже введённое самими же большевиками слово «ликбез», читаются с глухими согласными на конце, а пишутся- со звонкими. «Обрезка» мы не пишем через «с»- «обреска». Значит, правописание тут не при чём, цели внедрения бесов в язык- духовные и политические.

В-четвёртых, смысл важнее звука. «Без-» имеет смысл, а «бес-»- в лучшем для сторонников большевистской реформы смысла не имеет, в худшем же- имеет самый дурной смысл. Легко можно понять большевиков, которые пытались лишить язык смысла, а народ- разума. Но сегодня цели смутьянов чужды и вредны нам, и пора прекратить это безобразие. В лучшем случае безобразие, в бесах в языке отчётливо просматривается бесобразие, образ беса.

В-пятых, неверно утверждение, что бесов в русский язык включили не большевики, поскольку якобы реформа правописания была подготовлена ещё в 1912 году, и введена постановлениями Временного правительства в мае и в июне 1917 года, до прихода к власти большевиков. Неверно потому, что как Императорская Академия наук в 1912 году, так и Временное правительство в 1917-м, не предлагали бесов. Бесы- деяние только большевиков, и имеет ярко выраженный политический и богоборческий смысл.

В- шестых, ссылки на авторитет организаторов Орфографической комиссии – академиков Ф.Ф. Фортунатова и А.А. Шахматова- безосновательны, поскольку Фортунатов не дожил до внедрения бесов в язык, а Шахматов впоследствии раскаивался в содеянном при его участии коверкании русского языка: «…в том, что происходит, отчасти и мы виноваты. Заседание, в котором мы приняли новую орфографию, было по настроению большевицким… Мы тоже разрушители».[1]

Противники бесов в языке, напротив, со всем основанием могут сослаться на критику большевистских декретов И.А. Буниным, И.А. Ильиным [24] и многими другими известными русскими мыслителями.

Наконец, в-седьмых, сопоставление даты внедрения бесов в русский язык довершает картину самыми яркими и густыми красками.

В 1917-м и 1918-м годах русское общество- учителя и родительские комитеты школ, издательства и газеты, общественные деятели и собрания трудовых коллективов- бурно протестовало против введения новой орфографии, в том числе против бесов, да и в целом против реформы правописания. Не случайно в декабре 1917-го большевикам пришлось издавать повторный, после двух постановлений Временного правительства, декрет. И опять протесты, сопротивление общества и невыполнение декрета о правописании. Пришлось большевикам силой изымать из типографий, в том числе церковных, отменённые буквы. Тогда изъяли даже Ъ, и долгие годы вместо Ъ использовали апостроф: «под’ём». Бесы были на деле внедрены в русский язык только повторным большевистким декретом о правописании, 10 октября 1918 года. Давайте же рассмотрим, на фоне каких событий и как это происходило.

30 августа- покушение на председателя Совнаркома (премьер- министра) Ленина и убийство главы Петроградского ЧК Урицкого. 2 сентября глава государства- Яков Свердлов- в обращении ВЦИК объявляет красный террор. 3 сентября в Петрограде ЧК расстреливает 512 заложников- представителей элиты русского общества. Однако, размах террора не устраивает его главарей. Вожди революции последовательно в течение сентября, октября и ноября призывают отбросить жалость и усилить террор. На этом фоне- на усилиях большевиков по ожесточению террористов, по устранению жалости и милосердия и по усилению красного террора- и выходит второй, окончательный декрет о правописании.

Большевикам нужна была пляска бесов по всей России нашей матушке. Кровь и ужас, страдания миллионов безвинных лучших людей России, цвета и гордости нашей страны- вот цель внедрения бесов в русский язык. Разгул самосудов, массовые пытки и убийства с изощрённой жестокостью- вот цель замены приставки без- на бес-.

Сегодняшняя Россия борется с террором. Действия какой организации сегодня наиболее напоминают события красного октября 1918 года? ИГИЛ. Отрезание голов, казни и самосуды- пусть в меньшей степени и с меньшей жестокостью, но являются подобием большевистского красного террора в России. Но мы сегодня- против террора. Против бесов.

Так почему же большевики понимали значимость внедрения бесов в язык с целью повышения бесноватости общества, а мы не можем понять, что для устранения бесноватости из жизни нужно убрать бесов из языка?

Большевики победили. Ценой огромной крови, путём всех ужасов неистовства[2] им удалось внедрить приставку бес- в наш русский язык. Дореформенное правописание было приравнено ими к контрреволюционной деятельности и каралось со всей беззаконностью и жестокостью красного террора.

Теперь страшные кары того жестокого времени ослушникам не грозят.

Призываю всех неравнодушных к родному языку писать без бесов, в терпеливом ожидании распоряжения нашего правительства, законным порядком изгоняющего большевистских бесов из русского языка.

[1] А.В. Фёдоров. 05.11.2008: К 90-летию декрета о введении новой русской орфографии. http://www.rv.ru/content.php3?id=7698 (05.06.2017)

[2] «Терроризм лат.- устращивание, устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства». Словарь Даля В.И.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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