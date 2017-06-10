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Украине выделили пять миллионов евро на поддержку гендерного равенства

19:07. 10 июня 2017 Просмотров - 37 2 коммент. Опубликовал:

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Швеция выделила Украине пять миллионов евро на "поддержку гендерного равенства", сообщает пресс-служба украинского правительства.
 
Сообщается, что соглашение подписали директор структуры "ООН-Женщины" и заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции на Украине Мартин Хагстрем.
 
Официальное название проекта — "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности на Украине". Выделенные средства планируется потратить в течение четырех лет. 
 
Вице-премьер страны Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что деньги будут расходоваться на мониторинг гендерных вопросов и динамики общественных изменений, а также на улучшение координации работы структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство.
 
За последние годы только Еврокомиссия выделила Киеву около 400 миллионов евро. Так, в феврале текущего года ЕС анонсировал 18 миллионов евро гуманитарной помощи для пострадавших в ходе конфликта в Донбассе. В июне стало известно о планах ЕС выделить Киеву 50 миллионов евро на восстановление городской инфраструктуры и реализации гуманитарных проектов в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, выразили сомнения, что деньги ЕС действительно пойдут на восстановление Донбасса из-за масштабной коррупции на Украине.
 

 

https://ria.ru/world/20170610/1496267577.html
Метки: гендерное равенство, Украина
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