США железно верят, что Путин сделал их выборы. Что это – бред, маразм?

Честно говоря, непрекращающиеся пляски американцев вокруг «вмешательства России в американские выборы» начинают изрядно удивлять. Пожалуй, раз-другой, в качестве хохмы – почему нет? Но когда так долго, со старательно серьезными лицами, без тени улыбки – это уже пугает. Закрадывается подозрение, что в Америке уже того… сами в это верят! А вот это уже совсем непостижимо.

Прежде всего потому что это как-то уж чересчур лестно для России. Одно дело – потешаться над «волшебником Чуровым» и рассказывать анекдоты типа «главу российского ЦИК привлекли поделиться опытом на американских выборах… после первого тура голосования на пост президента США лидирует Владимир Путин»; а другое – видеть, как в «цитадели демократии» все эти хохмы обсуждают всерьез!

Они что там, с ума сошли? Америка – признанный технологический лидер, там и айфон, и Интернет придумали; наша РФ – отсталый монстр, живущий исключительно за счет продажи углеводородов; это все «общие места». И что ж – теперь предлагается поверить, что отечественные вахлаки с госслужбы обеспечили победу «пророссийского президента США»? То есть отсталый бантустан – это США, а суперпрограммисты, управляющие мировыми информационными потоками, теперь все сидят на Лубянке и вертят хваленое АНБ не скажу на чем?!

Какой-то бред.

И главное – это ж все дико стыдно должно быть для Америки! В этом нельзя было бы признаваться, даже если бы, по какой-то невероятной случайности, все это было бы правдой. Потому что выглядит это все как если бы чемпион мира по боям без правил писал слезный донос в милицию на семиклассника Петрова – что тот ночью на пустыре злодейски отпинал чемпиона по деликатным органам.

И по сути эти обвинения производят немыслимо жалкое впечатление. Там ведь, в частности, вменяют злобным российским хакерам, что они вскрыли переписку Хиллари и штаба Демпартии США, из коей следовало, что функционеры деловито обсуждали «чуровского» размаха подтасовки и махинации, применяемые ими в разных штатах с целью не допустить победы Берни Сандерса на праймериз. Это мол, будучи обнародованным, показало Хиллари и Демпартию в неприглядном виде и, соответственно, ударило по перспективам кандидата на выборах.

То есть это не Хиллари и не обнаглевшие функционеры партии виноваты в непристойных делишках – это все проклятое ФСБ и лично Путин! Как он смел открывать правду, ведь если бы не он, все бы было шито-крыто!

Какой-то томительный детский сад. И опять возникает «детский» вопрос – неужели они это все всерьез? Дескать в нашей «партийной борьбе» все настолько неприглядно и прогнило, что даже Путин, просто слегка приоткрыв подоплеку «настоящей демократии», способен рушить кандидатов-фаворитов и приводить к власти «темных лошадок».

Не понимаю, как в таком случае американцы могут существовать в такой «картине мира». Ведь признавать такое – это говорить, что система американской демократии слаба и беззащитна перед правдой. Стоит сказать, «как оно на самом деле» – и все посыплется и к власти придет исчадие ада по имени Трамп, который – как уверяют те же американцы – еще и российский шпион!

Про президента США в прошлые, более уважительные времена говорили, что это практически «глава мирового правительства», во всяком случае – самый могущественный чиновник на Земле. А теперь, получается, все там верят, что самого могучего правителя в мире может легко подкупить Путин! Простите – а Путин тогда кто? Князь Тьмы собственной персоной? И чем он подкупил миллиардера Трампа? Икры черной бочонок ему пообещал? Личное кимоно выдал?

Причем мы-то здесь прекрасно знаем, что такое «российская власть» – не способная удержать от глупостей даже собственного ручного медвежонка.

Национальная гордость, конечно, требует признать справедливость всех истеричных обвинений. Если б моя страна была способна держать в таком страхе и так вертеть Америкой, да еще и «на ее территории» во всех смыслах – я бы порадовался. Другое дело, что «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». И тогда что означает этот затянувшийся спектакль?

Это, видимо, какая-то зловещая клоунада. Вспоминаются картинки из кровавой русской истории: когда Иван Грозный – в припадках садомазохизма или же своеобразного царского юмора – периодически выбирал из числа слуг или шутов «нового царя». Сажал его на свой трон, давал скипетр и корону – и требовал, чтобы все ему воздавали почести как царю – да и сам принимался ползать на брюхе перед троном и умильным голосом просить «не велеть казнить ничтожного Ивашку».

В летописях сообщали, что «назначенный царем» сидел на троне как на раскаленных угольях, ни жив ни мертв; сжимал в дрожащих руках скипетр, дрожал и отвечал невпопад, глядя как двор и царь ломают перед ним свою комедию. И дрожал не зря – редко кому из слуг удавалось пережить свое «возвышение». Наигравшись, Грозный обычно пускал в расход своих «повелителей».

Возможно, публичные сеансы самоуничижения были не особенно вредили Ивану. Возможно, нынешний сеанс политического мазохизма тоже ничего не будет стоить Америке. Или все же будет?

Алексей Рощин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/19027/-