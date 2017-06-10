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Разоблачение магии

10:23. 10 июня 2017 Просмотров - 71 Один комментарий Опубликовал:



Вы ведь знаете, как сказочно оживлена реальность в детских глазах? Там даже молчаливые игрушки, как бы сговорившись, лишь прикидываются бездушными. Каждая фонит личным характером, словно ее и ребенка связывают реальные взаимные отношения.
Ребенок наивен — и может верить, будто фабричная кукла из Китая наделена своей беззвучной жизнью. Повзрослев, мы вроде бы понимаем, что дети себя обманывают — напитывают сухие безжизненные формы своими сочными фантазиями. Только детская иллюзия? Но мы не прекращаем эту игру никогда.
Для нас, уверовавших в свою взрослость, все в мире продолжает оставаться в разной степени мистически одушевленным. Мы просто не замечаем этой своей иррациональности.
Вспомните, как всерьез проклинали место прошлых неприятностей. Словно город, улица, или дом одушевлены и питают к вам личные отношения: принимают или безжалостно ранят.

Приглядитесь к свойствам своего дома. Какой он для вас? Может, словно молчаливый, оберегающий родитель? А ваша работа? Может быть, она вас испытывает? Как чувствуете?
Любое занятие, не поддающееся легко, — будь то игра, или обучение, может восприниматься живой, непокорной материей, отторгающей вас. Вспомните, как чертыхались в отношении таких «непослушных» сфер.

Другой банальный пример проекции, оживляющей материю, — любой твердый предмет, «посмевший» возникнуть на пути затылка, словно в нем живет маленькая обнаглевшая личность, которую «надо бы» поставить на место.
Автовладельцы разговаривают со своими авто, воспринимают их немыми друзьями, и даже «считывают» обратную связь — как дети от своих кукол.
Даже бытовые приборы подозревают в наличии затаившихся характеров. Стиральная машина может казаться святой, пока исправно стирает. Капризной, — когда барахлит. Старой и жалкой, — если сломалась.

Разоблачение



Когда в магические свойства мира верит ребенок, мы снисходительно констатируем его наивность. Когда верим в магию сами, то гордо мним себя одаренными экстрасенсорной интуицией, или блатными связями с божественным.
И все было бы на своих местах, кабы под тонкими материями подразумевались свои же бессознательные мысли и чувства, а под интуицией — способность к этим смутным переживаниям прислушиваться — просто хорошая связь со своим бессознательным — свойство творческих и чутких натур, неотъемлемое качество хорошего психолога. Никакого мошенничества.
Но так уж мы устроены, что обучены с рождения этому каверзному фокусу: режиссировать в собственном воображении картины и списывать их на счет внешней реальности. В итоге свои же подспудные настроения принимаем за энергетику другого человека, или окружающего пространства.

Откуда берутся проекции?



Упрощенно говоря, есть два типа мышления — поверхностное и глубинное. Они задействованы одновременно. В первом поверхностном «я» принимает активное участие — например, прямо сейчас вы о чем-то думаете; вы, вообще, всегда о чем-то думаете. Замечаете? Второй глубинный тип мышления протекает в бессознательном и потому толком не осознается. Можете представить это в образе двух умов, параллельно работающих над вашей жизнью. С первым умом вы себя отождествляете, признаете свою волю в каждом его маневре. О наличии второго бессознательного ума можете и не подозревать.
Когда первый и второй ум соприкасаются, вы неожиданно что-то осознаете, словно невидимый суфлер вмешался в поток мыслей, и дал подсказку — например, напомнил о чем-то, или поделился мнением. Все смутные переживания: тревоги, подозрения, симпатии — это нерасшифрованные мысли второго ума.
Отлаженная связь между поверхностным и глубинным мышлением — это интуиция. Она синхронизирует бессознательное и поверхностный ум, экспортирует из глубины на сцену осознания мгновенные выводы. Не все они точны — одни бьют в цель, другие — «в воздух».
Проще говоря, психика производит свои закулисные вычисления и выдает готовую информацию. Откуда она пришла, поверхностный ум знать не уполномочен, но может пуститься в рационализации — дескать то астральный план, или, вообще, нечто вне времени и пространства, выцепленное ясновидением — слишком уж эта информация возникает неожиданно — без предварительных умозаключений на халяву.

Этот второй ум мне постоянно подсказывает, о чем написать. Иногда действительно ощущаешь себя проводником потустороннего.

Таким вот образом личное бессознательное принимают за общий для всех тонкий план. А рвущиеся от туда неясные образы — за экстрасенсорные видения и предсказания.
Дров в огонь добавляет тот факт, что информация из бессознательного бывает на удивление точной. Этот эффект внезапной даровой безошибочности озарений из глубин души и склоняет уверяться в своих якобы сверхъестественных талантах.
То есть опытные мистики — это часто хорошие психологи, принимающие свою бытовую интуицию за магическую.
Если вы кому-то приписывали магическое влияние на себя, попробуйте со всей серьезностью допустить, что это — работа вашего же бессознательного — его раздутые образы на территории вашей души.

Бессознательное вмещает все пережитые мысли и чувства. Его объем настолько преобладает над возможностями сознательной поверхности, что маленькому «я» проще приписать эту необъятность потустороннему, мистическому, нежели признать своей.

Представьте короля, ушедшего отдохнуть в саду. Там он забывает о своих владениях и власти, и начинает верить, будто он — только садовник. А собственный огромный замок поблизости, ему кажется чужим, вызывает ужас и трепет. На progressman.ru схожую метафору я уже приводил в сказке о маленьком человеке.
Человек и Бог — еще одна аналогия соотношения маленького «я» и всей психики.

Как магией занимаетесь вы



Мистифицирующий слой восприятия присущ каждому. Даже сознательный материалист может безотчетно приписывать вещам и событиям характер. Эзотерики этим занимаются намеренно с упоенным самообольщением.
Я вовсе не утверждаю, будто магии и энергетического мира нет, вообще, а только говорю о том, как легко в обход реальному прельститься галлюцинациями. За тонкий план принимают собственные фантазии и варятся в них беспробудно. Ни о каком познании истины и речи быть не может, пока не распознана ложь.
Обратите внимание на любой предмет из окружающего пространства. Почувствуйте его предполагаемые: характер, энергетику, отношение к вам. Не спешите. Ощущения могут быть еле уловимы. Вглядитесь в них.
Сама жизнь, процеженная умом, воспринимается глобальным живым авторитетом — иногда строгим, заботливым родителем, иногда безжалостной мачехой.
А теперь вспомните, что ничего этого в жизни нет — она чиста. Все приписанное внешнему — это вы сами и есть. Ваши состояния. Заметьте это.
Способность выслеживать неуловимые чувства и наводить на них резкость — один из главных навыков практического психолога. Познание собственных чувств снимает с них призрачную завесу истинности.
Все, что вы знаете о мире, отражает ваши явные и скрытые убеждения. Каждый объект, подобно симметричным кляксам Роршарха, говорит вам не столько о себе, сколько о вас. Даже банальный мем из социальной сети может послужить для дешифровки собственных проекций.

Любой предмет окружающего пространства для вас — это такой гадальный расклад со дна кофейной чаши, указывающий на ваш потенциал.
Исследовать себя следует так, словно вы — полное тайн, инопланетное существо. Вы сами для себя — бездонная кладовая. Любой узор внешней реальности — картина, музыка, событие, человек — все это реакция вашего бессознательного.
Каждый миг воссоздается этот эксперимент — психика отвечает на внешние формы воспроизведением «мистических» образов, ткущих то, что вы принимаете за жизнь. Прямо сейчас.

Хотите познать себя? Присмотритесь внимательней к миру. Он и есть вы.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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Один комментарий»

  • 1031 856
    Юрий Чалый 10 июня 2017 в 11:13 Ссылка Пометить
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    Мне вот интересно, автор хотя бы знает что такое МАГИЯ и какие у неё есть разделы или он как собака деревенская, погавкать чтобы хозяин покормить не забыл?

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