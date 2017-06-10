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Новости Украины и Новороссии 10 июня 2017

09:42. 10 июня 2017 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:

Глава оккупационной администрации даст 1 млн гривен за «развенчание мифов» о Донбассе

Глава оккупационной администрации даст 1 млн гривен за «развенчание мифов» о Донбассе | Русская весна

Глава оккупационной «Донецкой военно-гражданской администрации» Павел Жебривский заявил, что выделяет миллион гривен на «исследования» древней истории Донбасса.

Он дал распоряжение своим подчиненным в течение двух недель разработать положение о конкурсе мини-грантов на создание телевизионных программ, написание исторических очерков и публицистических материалов на эту тему. 

«Хочу развеять мифы, которые насаждались на этой земле в течение десятилетий (а то и веков!), о том, что до Екатерины-блудницы здесь было дикое поле. 

Нужно окунуться в древнюю историю этого края, и тогда величественные курганы, которыми покрыта эта земля, нам расскажут: когда территория Московии еще была покрыта зарослями, здесь уже развивалось скотоводство, ремесла, земледелие», — заявил Жебривский. 

Он подчеркнул, что для написания «правдивой истории» региона попытается максимально активизировать местных краеведов. 

«Для отбора создаем конкурсную комиссию, в состав которой обязательно войдут представители общественности. Оценим эффективность и востребованность конкурса. И при необходимости — повторим, а то и увеличим финансирование», — подчеркнул Жебривский. 

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Украина продолжает покупать российские комплектующие для военной техники — Тымчук

Украина в обход запретов закупает российские комплектующие для военной техники. Об этом сообщил известный пропагандист, нардеп Дмитрий Тымчук.

«Что касается каких-то более серьёзных средств — полукриминальными какими-то путями мы вынуждены были поставлять в Украину многие вещи, которые нам необходимы», — признался он в интервью одному из украинских СМИ.

По его данным, украинский военно-промышленный комплекс может обеспечить потребности армии на 40%, а полностью заменить советскую военную технику на технику украинского производства невозможно из-за колоссальных затрат.

В результате украинские оборонные заводы организуют поставки из России через третьи фирмы.

Наши предприятия, поскольку есть запрет на торговые отношения с Россией, начинают правдами и неправдами получать комплектующие российского производства, но не через закупки

— заявил парламентарий.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с Россией. Тем не менее в СМИ регулярно появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. В частности, в феврале сообщалось, что концерн «Укроборонпром» через молдавские фирмы закупает российские двигатели по завышенным ценам.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Новости Украины: Украинцев обяжут документально подтвердить выезд с целью работы в Польше

Граждане Украины, намеревающиеся работать в Польше, должны будут доказать это документально при пересечении границы, сообщили в пограничной службе Польши.

«Граждане Украины, желающие работать в Польше, должны будут предъявить на границе дополнительный документ, подтверждающий это намерение», — говорится в сообщении пограничной службы.

В польской погранслужбе пояснили, что граждане Украины, имеющие старые паспорта (не биометрические), по-прежнему должны получать визу для путешествия в шенгенскую зону. Также пограничники отметили, что граждане Украины, желающие воспользоваться отменой краткосрочных виз, «не могут представлять угрозы для общественного порядка», а также «не могут фигурировать в списках лиц, въезд которых в Евросоюз является нежелательным».

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Новости Украины: Китайской бирже продан госбанк

Китайская биржа приобрела акции банка за 82,83 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины и Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) заключили договор купли-продажи 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития.Глава ФГИУ Дмитрий Парфененко отметил, что Фонд рассматривает этот проект как пилотный, после которого будут реализованы и другие, не менее важные проекты в рамках дальнейшего сотрудничества.

«Мы с вами сделали хороший почин на будущее. Ваш опыт очень ценен для нас»,- сказал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко Генеральному директору компании Bohai Commodity Exchange Co., Ltd Яну Дун Шенгу.

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