Новости Украины и Новороссии 10 июня 2017
- 03:30 Глава оккупационной администрации даст 1 млн гривен за «развенчание мифов» о Донбассе.
- Вчера 22:56 Украина продолжает покупать российские комплектующие для военной техники — Тымчук.
- Вчера 22:45 Новости Украины: Украинцев обяжут документально подтвердить выезд с целью работы в Польше.
- Вчера 20:55 Новости Украины: Китайской бирже продан госбанк.
Глава оккупационной администрации даст 1 млн гривен за «развенчание мифов» о Донбассе
Глава оккупационной «Донецкой военно-гражданской администрации» Павел Жебривский заявил, что выделяет миллион гривен на «исследования» древней истории Донбасса.
Он дал распоряжение своим подчиненным в течение двух недель разработать положение о конкурсе мини-грантов на создание телевизионных программ, написание исторических очерков и публицистических материалов на эту тему.
«Хочу развеять мифы, которые насаждались на этой земле в течение десятилетий (а то и веков!), о том, что до Екатерины-блудницы здесь было дикое поле.
Нужно окунуться в древнюю историю этого края, и тогда величественные курганы, которыми покрыта эта земля, нам расскажут: когда территория Московии еще была покрыта зарослями, здесь уже развивалось скотоводство, ремесла, земледелие», — заявил Жебривский.
Он подчеркнул, что для написания «правдивой истории» региона попытается максимально активизировать местных краеведов.
«Для отбора создаем конкурсную комиссию, в состав которой обязательно войдут представители общественности. Оценим эффективность и востребованность конкурса. И при необходимости — повторим, а то и увеличим финансирование», — подчеркнул Жебривский.
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Украина продолжает покупать российские комплектующие для военной техники — Тымчук
Украина в обход запретов закупает российские комплектующие для военной техники. Об этом сообщил известный пропагандист, нардеп Дмитрий Тымчук.
«Что касается каких-то более серьёзных средств — полукриминальными какими-то путями мы вынуждены были поставлять в Украину многие вещи, которые нам необходимы», — признался он в интервью одному из украинских СМИ.
По его данным, украинский военно-промышленный комплекс может обеспечить потребности армии на 40%, а полностью заменить советскую военную технику на технику украинского производства невозможно из-за колоссальных затрат.
В результате украинские оборонные заводы организуют поставки из России через третьи фирмы.
— заявил парламентарий.
В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с Россией. Тем не менее в СМИ регулярно появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. В частности, в феврале сообщалось, что концерн «Укроборонпром» через молдавские фирмы закупает российские двигатели по завышенным ценам.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Новости Украины: Украинцев обяжут документально подтвердить выезд с целью работы в Польше
Граждане Украины, намеревающиеся работать в Польше, должны будут доказать это документально при пересечении границы, сообщили в пограничной службе Польши.
«Граждане Украины, желающие работать в Польше, должны будут предъявить на границе дополнительный документ, подтверждающий это намерение», — говорится в сообщении пограничной службы.
В польской погранслужбе пояснили, что граждане Украины, имеющие старые паспорта (не биометрические), по-прежнему должны получать визу для путешествия в шенгенскую зону. Также пограничники отметили, что граждане Украины, желающие воспользоваться отменой краткосрочных виз, «не могут представлять угрозы для общественного порядка», а также «не могут фигурировать в списках лиц, въезд которых в Евросоюз является нежелательным».
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Новости Украины: Китайской бирже продан госбанк
Китайская биржа приобрела акции банка за 82,83 млн грн.
Фонд государственного имущества Украины и Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) заключили договор купли-продажи 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития.Глава ФГИУ Дмитрий Парфененко отметил, что Фонд рассматривает этот проект как пилотный, после которого будут реализованы и другие, не менее важные проекты в рамках дальнейшего сотрудничества.
«Мы с вами сделали хороший почин на будущее. Ваш опыт очень ценен для нас»,- сказал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко Генеральному директору компании Bohai Commodity Exchange Co., Ltd Яну Дун Шенгу.
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