Новости Украины и Новороссии 10 июня 2017

Глава оккупационной «Донецкой военно-гражданской администрации» Павел Жебривский заявил, что выделяет миллион гривен на «исследования» древней истории Донбасса.

Он дал распоряжение своим подчиненным в течение двух недель разработать положение о конкурсе мини-грантов на создание телевизионных программ, написание исторических очерков и публицистических материалов на эту тему.

«Хочу развеять мифы, которые насаждались на этой земле в течение десятилетий (а то и веков!), о том, что до Екатерины-блудницы здесь было дикое поле.

Нужно окунуться в древнюю историю этого края, и тогда величественные курганы, которыми покрыта эта земля, нам расскажут: когда территория Московии еще была покрыта зарослями, здесь уже развивалось скотоводство, ремесла, земледелие», — заявил Жебривский.

Он подчеркнул, что для написания «правдивой истории» региона попытается максимально активизировать местных краеведов.

«Для отбора создаем конкурсную комиссию, в состав которой обязательно войдут представители общественности. Оценим эффективность и востребованность конкурса. И при необходимости — повторим, а то и увеличим финансирование», — подчеркнул Жебривский.

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