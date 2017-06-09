Захар Прилепин. Поклонская напала на Учителя, СБУ – на ЛНР. Высокая и низкая политика…

Боец с нашего батальона Чёрный, у которого недавно при очередном обстреле наших позиций оторвало палец, а второй заживает, через неделю вернулся в строй и уже пристреливает винтовку.

В ночь с 4 на 5 июня в результате обстрела микрорайона «Трудовские» от многочисленных проникающих осколочных ранений погибла 37-летняя женщина. С ней был 9-летний сын, получивший осколочные ранения и госпитализированный.

Сегодня в ЛНР массовые, из крупнокалиберного, обстрелы с той стороны, эвакуируют Кировск (вас когда-нибудь эвакуировали? с малыми детьми и стариками?). Причём украинские СМИ сообщают, что обстреливают с этой стороны: красавцы! Лжецы, верней.

А теперь расскажите, как вам плохо, потому что у вас мигрень и вообще всё идёт не так, как хочется.

И что там, кстати, с мальчиком, который читал Шекспира. Уже в ГУЛАГе?

И еще. То, что Наталья Поклонская пишет письмо Алексею Учителю с просьбой предоставить ей фильм про Николая Второго для экспертной оценки – это, конечно, такой трогательный анекдот. Даже не представляю, что я ответил бы человеку, депутату и пароходу, который попросил бы у меня книжку на проверку, а то вдруг в ней что не так.

С другой стороны, Алексей Ефимович получил такую долгоиграющую рекламу, что Поклонской определённо стоит приплатить за работу.

В сущности я очень рад, что в России есть и Учитель, и Поклонская. Жизнь по этой причине ярка и насыщена. Но вообще приезжайте к нам в Донецк. Здесь стр-р-рашная тема взаимоотношений императора и балерины несколько, что ли, меркнет.

У вас там Шекспира цитируют, а здесь он живёт.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110093/19003/-