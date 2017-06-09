Я видал, как подлец мусолил по Владимиру Ильичу

Портрет Ленина на банкнотах СССР стал одним их символов советского времени.



Но все же вождь мирового пролетариата не сразу попал на банкноты, хотя потом лик Ильича на них сохранялся с завидным постоянством, сохраняясь десятилетиями в неизменном виде.

Минуло ровно 80 лет с момента, когда на купюрах СССР в 1937 году впервые появился портрет В.И. Ленина.



Поскольку в нынешнем году у нас к тому же исполняется сто лет обеим революциям семнадцатого года, у нас есть хороший повод поговорить об истории «ленинских» банкнот.

Вообще, на изображения Ленина в Союзе не скупились, и, раз появившись на денежных знаках, он уже с них не исчезал, однако сейчас речь пойдет именно о самых первых купюрах, которыми расплачивались наши прадедушки и прабабушки.





Ю.П. Анненков. Портрет В.И. Ленина. 1921 г.



История ленинского портрета, появившегося на купюрах 1937 года, довольно интересна. Через месяц после смерти вождя мирового пролетариата в 1924 году Управление фабриками Заготовления Государственных Знаков (так назывался Гознак первые два года после революции) разослало примерно двадцати известным художникам того времени письма с предложением создать портрет Ленина. В письмах говорилось, что портрет должен быть таким, чтобы с него можно было сделать классическую гравюру на металле для изделий Гознака. По условиям конкурса, портрет следовало исполнить «в академическом характере, желательно итальянским карандашом».

Среди художников были действительно выдающиеся фигуры, достаточно упомянуть Кустодиева, Анненкова, Малютина, Лансере, Петрова-Водкина, Кордовского, Эберлинга. Естественно, каждый работал над портретом в своей манере. Например, Ю.П. Анненков представил Ленина в стиле почти кубическом (то есть не слишком академическом), и одну из первых премий Гознака он все же получил. В 1924 году для участия в XIV Международной художественной выставке Анненков выехал в Венецию, и в СССР уже не возвращался, поселившись в Париже; в своих воспоминаниях художник писал, что первая премия за Ильича оказалась «весьма кстати перед отъездом в Париж».



А.Р. Эберлинг. Портрет В.И. Ленина. 1924 г.





Однако не анненковский портрет попал на изделия Гознака, а работа А.Р. Эберлинга, который писал Ленина маслом. Выпускник Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств в Петербурге, Альфред Рудольфович Эберлинг приобрёл известность еще в царское время, занимая должность официального придворного портретиста вплоть до отречения Николая II.

В 1909 году журнал «Наша Родина» писал о нем так: «Альфред Эберлинг. Четко и красиво, поэтично звенит это сочетание слов… Это имя поэта, и он действительно поэт, поэт красок. Его краски – стихи в живописи, легкие, прозрачные, прекрасно холодные. У Альфреда Эберлинга божественный дар острым взором проникать в красоту, разлитую в мире, и лучистыми красками говорить о ней свои слова…»

Кроме множества официальных портретов, Эберлинг известен портретами знаменитых балерин – Анны Павловой, Матильды Кшесинской, Тамары Карсавиной, с которой он был дружен. Впрочем, он был не только портретист, но и пейзажист, график, фотограф, иллюстратор, много преподавал, состоял в Ленинградском союзе художников.

Сохранился договор Эберлинга с Гознаком, подписанный 20 октября 1924 года: «Настоящим я, нижеподписавшийся, художник Альфред Рудольфович Эберлинг, беру на себя обязательства исполнить для Управления фабрик Заготовления Государственных Знаков портрет В.И. Ульянова–Ленина, согласно словесным указаниям тов. Енукидзе, размером не меньше натуральной величины, способом, который признаю наиболее целесообразным, за сумму 500 рублей золотом».



(Управляющий фабриками Заготовления Государственных Знаков Трифон Теймуразович Енукидзе приходился двоюродным братом другому известному Енукидзе – Авелю Сафроновичу, крупному партийному и государственному деятелю, который был крестным отцом жены Сталина Надежды Аллилуевой). По договору половина суммы выдавалась авансом, кроме того, художнику полагалась первая премия в 1000 рублей. Но были выдвинуты довольно жесткие требования: через три месяца, 1 февраля 1925 года, портрет должен быть готов, и все права на него переходили Гознаку.

При работе над портретом Ленина главной сложностью было отсутствие натуры – «натура» в то время уже лежала на Красной площади во временном деревянном мавзолее. Хотя Эберлингу повезло увидеть Ленина на одном из публичных выступлений, для портрета он все же воспользовался фотографией.

С сотрудничества с Гознаком в творчестве художника начинается новый этап. С 1920 по 1930 год он пишет портреты К. Маркса, И. Сталина, В. Молотова, М. Калинина и др. Многие из них Гознак огромными тиражами печатал на плакатах. На Эберлинга обрушивается лавина заказов. И все же самым известным в советское время стал его портрет В.И. Ленина, появившийся не только на бумажных денежных знаках, но и на почтовых марках. Эберлинг скончался на восьмидесятом году жизни 18 января 1951 года. Его произведения можно найти в Русском музее, в музеях и частных собраниях в России, США, Италии, Германии, Франции и других странах.

В 1937 году Гознаку было поручено изготовление новых билетов Государственного банка СССР достоинством 1, 3, 5 и 10 червонцев, которые собирались выпустить к двадцатилетию Октябрьской революции. Именно они и стали первыми купюрами с Лениным. По-новому изобразили и герб СССР: теперь пучки колосьев обвивали уже не шесть, а одиннадцать лент – по количеству союзных республик (Молдавию, Литву, Латвию и Эстонию присоединили к СССР в 1940 году). Банкноты печатали на плотной бумаге без водяных знаков. Лицевую сторону всех червонцев делали металлографским способом, а оборотную – типографским либо металлографским способом, в зависимости от номинала.

Портрет Ленина, выполненный Эберлингом, гравировал художник А.Г. Блюм. Основную работу по созданию оригиналов новых червонцев взял на себя главный художник Гознака – Иван Иванович Дубасов: он оформил эскизы трех номиналов (в три, пять и десять червонцев), эскиз одного червонца сделал художник С.А. Поманский.

Что можно было приобрести в те годы на 10 червонцев? В магазине на них можно было купить 1 кг пшеничной муки (4 червонца 60 коп.), 1 кг лущеного гороха (3 червонца 60 коп.) и 1 кг гречневой муки (1 червонец 82 коп.).

Новые деньги с В. И. Лениным появляются в Союзе в 1947 году. Сразу после войны в стране предполагалось провести денежную реформу, но этому помешали трудности экономического характера и, в частности, неурожай 1946 года. В декабре 1947 года отменили карточную систему, повысился товарооборот. Но одновременно появилась опасность гиперинфляции, ибо в годы войны имела место закономерная эмиссия денег, а кроме того, в обращении оказалось слишком много фальшивых банкнот, напечатанных в гитлеровском Рейхе. С денежной реформой тянуть было более нельзя.

Арсений Григорьевич Зверев, министр финансов СССР в 1938–1960 гг. (с перерывом в 1948 г.), в своей книге «Записки министра» писал так: «Как-то в конце 1943 года часов в пять утра мне на дачу позвонил И.В. Сталин. Вечером я вернулся из Казахстана. Глава правительства извинился за поздний (правильнее было бы сказать – ранний) звонок и добавил, что речь идет о чрезвычайно важном деле. Вопроса, который последовал, я никак не ожидал. Сталин поинтересовался, что думает Наркомат финансов по поводу послевоенной денежной реформы. Я ответил, что уже размышлял об этом, но пока своими мыслями ни с кем не делился. – А со мной можете поделиться? – Конечно, товарищ Сталин! – Я вас слушаю. Последовал сорокаминутный телефонный разговор…»



Подготовка к денежной реформе шла в условиях строжайшей секретности. Так, полосу газеты «Известия», где сообщалось об обмене денег, готовили не в редакции, а на Гознаке, и в типографию ее привезли в последний момент перед печатью.

По реформе 1947 года все наличные средства населения, предприятий, организаций и учреждений подлежали обмену из расчета 10 рублей старыми деньгами за 1 рубль новыми. Для денег, помещенных во вклады или в облигации государственных займов, установили льготный порядок обмена.



Билет Государственного банка СССР достоинством 50 рублей. 1947 г.





Денежную реформу провели в кратчайшие сроки – всего за неделю, с 16 по 22 декабря 1947 года! (Только в отдельных районах – с 16 по 29 декабря.) Все денежные знаки, не предъявленные к обмену в установленные сроки, теряли платежную силу. Реформа не внесла изменений в денежную систему: денежная единица, золотое содержание рубля, условия выпуска и обеспечения денежных билетов остались прежними.

В обращение тогда вышли государственные казначейские билеты СССР достоинством 1, 3 и 5 рублей и билеты Государственного банка СССР достоинством 10, 25, 50 и 100 рублей. Один рубль печатали с лицевой стороны типографским способом в две краски, а с оборотной – орловским способом в пять красок. Три рубля и пять рублей делали с лицевой стороны металлографским способом по типографской подложечной двухкрасочной сетке, а с оборотной стороны – так же, как и один рубль, орловским способом в пять красок.

Десяти- и двадцатипятирублевые билеты Государственного банка печатали с лицевой стороны металлографским способом по двухкрасочной типографской сетке, а с оборотной стороны – типографской печатью по орловской пятикрасочной подложечной сетке. Для денежных знаков достоинством 1, 3, 5, 10 и 25 рублей использовали бумагу с общим водяным знаком в виде теневых пятиконечных звезд, равномерно распределенных по всему полю.

Пятьдесят рублей изготовляли аналогично десяти- и двадцатипятирублевым банкнотам. Но было и отличие – для печати купюры брали бумагу с локальным водяным знаком (локальный водяной знак не покрывает всю купюру, а располагается в строго определенном месте). Портрет В.И. Ленина кисти А.Р. Эберлинга как раз и стал таким локальным водяным знаком: его разместили в правой части на свободном от печати поле.

Сторублевые банкноты были такие же, как пятидесятирублевые, только в них на лицевой стороне применили орловскую сетку. Печатали билеты металлографской печатью с двух сторон.

Главным же украшением пятидесяти и ста рублей стал портрет, воспроизведенный по фотографии Петра Адольфовича Оцупа. Этой фотографией мог стать снимок «В.И. Ленин за рабочим столом в своем кабинете в Кремле. 16 октября 1918 года». Сам Оцуп был известным фотографом, сделавшим за свою жизнь около 40 000 фотографий. Работал он в жанре фоторепортажа, снимал многие исторические события (русско-японскую войну, революции 1905 и 1917 годов, Первую мировую и Гражданскую войну). С 1900 года П.А. Оцуп – фотограф в журнале «Огонек». Хорошо известны его фотопортреты деятелей культуры: Л.Н. Толстого, С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина. Впоследствии он много снимал революционных деятелей и руководителей СССР.

Особое место в его творчестве занимают фотопортреты В.И. Ленина, числом тридцать пять, сделанные в 1918–1922 годах. Оцуп давно мечтал сделать отдельные снимки вождя, но выполнить задуманное ему удалось только в 1918 году, и с помощью небольшой хитрости: он решил заинтересовать Ленина своими снимками на историко-революционную тему. Оцуп позвонил в Кремль и узнал, сможет ли Ленин посмотреть фотографии. Ответ был положительным.





П.А. Оцуп. В.И. Ленин за рабочим столом в своем кабинете в Кремле. 16 октября 1918 года.





Вот так вспоминал фотограф о том, что произошло дальше: «Мне было назначено время в 12 часов, причем настоятельно просили не опаздывать: Ленин не переносил этого. Захватив вместе со снимками и фотоаппарат с шестью двойными кассетами – всего весом более шестнадцати килограмм – я пришел в Кремль значительно раньше условленного времени. В приемной попросил разрешение поставить предусмотрительно подготовленный для съемки аппарат на треногу. Вошел в кабинет и поздоровался с Лениным, который обратился ко мне с вопросом: «Товарищ Оцуп, вы что-то хотели мне показать?».



Я вытащил из папки снимки, и Ленин внимательно рассмотрел их. Когда дошла очередь до фотографии с запечатленным расстрелом июльской демонстрации в Петербурге, он заметил: «Вы делаете очень нужное дело. Обязательно продолжайте. Просмотр подошел к концу, и я решился спросить: «Владимир Ильич, позвольте сфотографировать вас. – «Не стоит этого делать, снимайте исторические события, массы…». Но я набрался смелости и внес в кабинет аппарат, стоявший на треноге в приемной. Ленин очень удивился и спросил, откуда взялось это сооружение.



Я ответил, что принес его на всякий случай. Ленин улыбнулся: «Ну что с вами поделаешь… Я газету почитаю, покуда вы подготовите аппарат». Мой фотоаппарат был уже готов. Пока вождь читал газету «Правда», я сделал три снимка, а потом еще девять. С каждого негатива изготовил по два отпечатка и понес их для просмотра Ленину. Он рассмотрел снимки и рассмеялся: «Вот вы какой опасный народ, фотографы – успели меня снять за чтением газеты».

Но вернёмся к купюрам. Достоинство всех банкнот 1947 года выпуска указывалось на 16 языках, по тогдашнему числу союзных республик (Карело-Финская союзная республика ходила в таком статусе с 1940 года по 1956, когда ее снова сделали Карельской автономной советской социалистической республикой (АССР), и союзных республик стало пятнадцать). Нумерация билетов была порядковая, шестизначная, серии двухлитерные.

Что такое 50 рублей в 1947 году? Это буханка черного хлеба (3 рубля), десяток яиц (12 рублей), две бутылки пива по 0,6 литра (по 5 рублей каждая), 1 кг сахара-рафинада – 15 рублей. Бутылка водки, кстати, человеку с пятьюдесятью рублями была уже не по карману – она стоила 60 рублей.

Банкноты образца 1947 года выпускали потом еще раз, через десять лет, в 1957 году. Отличались они от первого выпуска числом витков ленты на гербе страны, которые, как мы помним, обозначали число республик, входивших в СССР: у выпуска 1947 года –16 витков (с Карело-Финской областью в статусе союзной республики), у выпуска 1957 года – 15 витков.

А в 1961 году Ленин снова попадает на купюры, уже в виде барельефа.