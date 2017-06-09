В Польше готовятся снести ещё 15 бандеровских памятников

В граничащем с Украиной Подкарпатском воеводстве Польши местные активисты готовятся снести несколько памятников в честь ОУН-УПА.

Марек Кулпа, руководитель Общественного комитета по ликвидации бандеровских мест памяти в Польше, учреждённого сразу после сноса бандеровского памятника в Грушовицах 26 апреля сего года, сообщил, что кампания по уничижению нелегальных памятников ОУН-УПА не прекращается, она будет продолжена.

Комитет уже получил информацию о наличии подобных памятников от администраций трёх районов. Всего на Подкарпатье насчитывается 15 таких объектов. Как правило, ставятся они в местах компактного проживания украинского населения - на отдалённых хуторах и склонах Карпат. По мнению Марека Кулпа и его единомышленников, эти памятники должны быть ликвидированы.

«Мы не хотим быть просто теми, кто разбирает нелегальные бандеровские памятники. У нас есть другая инициатива – 9 июля в Грушовицах с участием главы районной администрации… Януша Слабицкого установить тот самый крест, который служил мемориальным элементом в честь УПА, в память об украинцах, спасавших поляков в время Волынской резни…» - пояснил М. Кулпа. Таким образом, бандеровский памятник в Грушовицах стараниями общественного комитета превратится в антибандеровский.

Одновременно девять представителей польской оппозиционной партии «Кукиз-15»подали запрос на имя главы МИД Польши Витольда Ващиковского с предложением отчитаться о фактах давления Службы безопасности Украины на польских антибандеровских активистов и о контрмерах, принимаемых польской стороной.