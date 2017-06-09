СПАС ЗОЛОТО СТРАНЫ… НО КТО СЕЙЧАС ОБ ЭТОМ ПОМНИТ?

Уцелеет ли под натиском времени памятный гранит, если сами люди уже мало что помнят?

Именно такой вопрос вызывает ситуация, сложившаяся вокруг имени Александра Афанасьевича Косухина, который совершил самый настоящий подвиг по спасению золотого запаса страны в 1920 году.

Сегодня памятник, установленный на родине человека-легенды - в Курске, разваливается, а жители курской улицы, названной в его честь, едва ли ответят на вопрос, кем был гражданин Косухин.

«БЕЗЫМЯННЫЙ» МОНУМЕНТ

Сразу после Дня Победы курянин Михаил Котелкин отправился в одиночный велопробег на родину знаменитого чекиста, в слободу Рыбинские Буды Обоянского района.

Михаил Николаевич знает много биографий и историй, но к имени Косухина у него особое отношение. Курянин уже много лет живет на одноименной улице и знает, в честь кого 30 лет назад она получила свое название.

Впечатления от поездки на родину Александра Косухина у Михаила Котелкина остались позитивные, вот только памятник легендарному земляку расстроил: цементная штукатурка обветшала, осыпалась, местами оголив ржавеющую арматуру, отвалились буквы и детали композиции.

Барельеф лица Косухина, к счастью, пока на месте. Хотя по ужасному виду памятника сложно и предположить, кому он посвящен. И теперь память об Александре Афанасьевиче разносится ветром вместе с отлетающими с монумента песчинками...

РАЗВЕДЧИК ИЗ-ПОД ОБОЯНИ

Родился Александр Афанасьевич Косухин в 1900 году в семье сельских интеллигентов и уже в 15-летнем возрасте близко сошелся с местным революционным подпольем. А вскоре состоялось и первое боевое крещение Саши Косухина, который участвовал в боях против гайдамаков под Путивлем и Глуховом.

Командование красногвардейцев быстро оценило храбрость и сообразительность юного бойца: его отрядили в разведку. Чуть позже парня приняли в члены РКП(б), а в январе 1919-го направили в распоряжение Курской Губчека для использования в качестве секретного агента.

Весной 1919-го Александра Косухина как уже состоявшегося военного разведчика перевели на Восточный фронт для использования на нелегальной зафронтовой работе по линии Особого отдела 5-й армии.

Александр Косухин играл роль чиновника из структур колчаковского правительства и раскрывал для красных замыслы вражеской контрразведки.

КАК СПАСАЛИ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Во время Первой мировой войны, в 1915 году, когда немцы заняли Прибалтику, царское правительство решило отправить золотой запас в глубокий тыл - в Казань.

Но вскоре золото оказалось в руках адмирала Колчака. Часть слитков и монет была украдена при транспортировке и даже захвачена. Вместе с отступающим Колчаком золото покатилось в Иркутск.

В январе 1920 года Колчак начал передачу поезда с государственными ценностями под охрану чехословацких военных, но красные предъявили ультиматум и потребовали выдать золото и Колчака.

Вывезти золотые запасы в Америку белым помешал ряд обстоятельств.

В начале февраля 1920 года под Иркутском были разгромлены отряды генерала Каппеля и расстрелян Колчак. После его устранения большевики и белочехи подписали соглашение, согласно которому чехословацким войскам гарантировался беспрепятственный проезд на восток. Чехи, в свою очередь, обязывались передать золото Иркутскому ревкому при отходе последнего эшелона с войсками.

4 марта ценности поступили под охрану Военно-революционного комитета. Из Москвы пришел приказ Ленина вернуть золотой запас в Казань.

22 марта завершилась работа по формированию «золотого эшелона» и его охраны. Начальником поезда особой важности №10950 был назначен сотрудник ВЧК 5-й армии Александр Косухин.

Во время движения бойцам охраны приходилось отбивать постоянные попытки бандформирований захватить золотой запас. И вот в первых числах мая 1920 года эшелон прибыл в Казань.

С подробным докладом об операции Александр Косухин был принят лично Владимиром Лениным, и вождь Страны Советов поблагодарил героя за спасение золотого запаса страны.

ИДТИ – И НЕ СДАВАТЬСЯ!

Обеспокоенный плачевным состоянием памятника Косухину, Михаил Котелкин начал искать способы восстановления исторической справедливости. По его мнению, нужно не только отреставрировать монумент в Рыбинских Будах, но и установить мемориальную доску в Курске.

К сожалению, дом под Обоянью, где родился Косухин, не уцелел, сетует Михаил Котелкин. И если в ближайшее время не уделить внимание монументу, мы потеряем и его.

Конечно, бюджет муниципалитета, на территории которого находится памятник, ограничен, но Михаил Котелкин надеется, что найдутся неравнодушные люди, которые смогут выделить средства на реставрацию монумента в Рыбинских Будах и помогут спасти имя Александра Косухина от забвения.

Ирина Леонова.