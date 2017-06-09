Почему американцы мешают нам жить?

Действительно, почему американцы несут всему миру зло, разрушая страны и обирая другие нации? Давайте представим на миг, что их вдруг убрали с планеты Земля и будем ли мы тогда всей цивилизацией жить в мире и согласии? Я думаю, что если это и произойдёт, то это будет продолжаться не слишком долго. На их место обязательно придёт новое Зло, которое для своего нового воплощения найдёт другую нацию. К сожалению, так устроены «механические» законы мира Разума. Изменить мы их, даже всей цивилизацией, не сможем, пока не превысим мир Разума и не уйдём от его двойственности: добра и зла, Рая и Ада.

Какая-то нация в нашем мире обязательно должна представлять собой добро, а какая-то – зло. Но в мире есть и середина, где большинство из наций пока перемешаны. Такие «средние» нации встают на сторону или добра, или – зла. Сегодня зло по всему миру несут американцы. С их мировым злом нельзя не согласиться, потому что доказательства этого в мире нам хорошо видны. Они уже устроили множество войн, на территориях которых устроили настоящий Ад. Спрашивается, а почему Природа позволяет им расширять Ад на планете, ведь мы видим сегодня именно это действие? Почему, например, в Ливии, где Каддафи был построен самый настоящий «Рай», она его позволила обратить в Ад?

Здесь американцы и те, кто были с ними, показали всему миру внутреннюю «гнилость» «Рая» Каддафи. Построенный им «Рай» оказался «гнилым», если даже сами ливийцы с оружием в руках не захотели его защищать. Он был иллюзорным и построенным на деньгах. Он просто «залил» людей Ливии деньгами, и, как оказалось, нельзя построить «Рай» с их помощью. Его «Рай» тогда оказался просто «воздушным замком», который очень легко можно перевернуть, что и произошло: ливийский «Рай» в одно мгновение опрокинулся и стал Адом.

Вот для чего нам нужны американцы, которые вроде бы несут нам зло. На самом деле, они нам показывают и вскрывают всё несовершенство нашего мира. Где существует несовершенство в нации обязательно придут они. Зло проникает во всё то, что имеет в себе «гнилость и тлетворность», и вскрывает их, показывая это нам, что, как раз, произошло с несовершенным «Раем» в Ливии.

Зло не уйдёт с планеты до тех пор, пока существует хотя бы малейшее несовершенство в жизни цивилизации. Всё, что происходит сегодня в мире, это вскрытие «гнилости» и «тленности» цивилизации: Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан, Украина и даже Россия, не говоря о многих других странах. Любую войну можно расценивать как выход из таких, сильно замкнутых внутри себя, круговоротов Зла, когда другого выхода уже нет. Но можно обойтись и без них, если вовремя вычислить и убрать несовершенство.

Двойственный мир Разума так и будет держать нас одновременно в Раю и в Аду, постоянно раскачиваясь между ними. Эти два полюса обязательно будут существовать на планете, которые далее всё более будут расходиться между собой. Если предположить в этом ракурсе наше будущее, то, в конце концов, одни нации будут поддерживать только добро, другие – только зло и их будет ровно пополам. Мир должен будет раздвоиться и скоро не будет в нём более этой «серой» середины: или только там, или только здесь. Мы от этого никак не уйдём. Этот закономерный процесс разделения уже начался и идёт.

Нам нужно поблагодарить американцев, что они помогли нам развалить СССР. Нужно обязательно поставить на пьедестал Б. Ельцина, который вскрыл нам всю нашу советскую «гнилость и тлетворность». Они сегодня оказались в России на «поверхности» и именно их нам приходится «разгребать, практически, голыми руками». Без него они так бы скрыто довлели над нами. Теперь нам стало ясно видно «кто есть кто!» СССР, как и любое другое государство мира, был построен на крови, «огнём и мечом». Американцы вскрыли и показали нам его внутреннюю «гнилостность» и несовершенство.

Сегодня новое образование Россия поднимается на его останках, призванное создавать более совершенный внутренний мир. И тут же возникает вопрос: почему в современное время возникло такое серьёзное противостояние между Россией и США? Оно, как оказалось, нам очень необходимо, чтобы мы под напором этого Зла сумели устранить те несовершенства, которые были в СССР и этим значительно улучшить свою жизнь. Только Материя очень инертна и требуется много времени, чтобы это осуществить, а мы хотим всё сразу и сейчас.

Создавая современную Россию, мы, устраняя старые несовершенства, тут же создаём новые, от чего над нами до сих пор весит «дамоклов меч» обращения во зло. Сегодня обороты набирает более серьёзное несовершенство, чем «гниль» в СССР: коллективные эгоизм, гордыня и тщеславие. Например, какая сегодня стоит глобальная цель для России? Поднять экономику на мировой уровень. Другой цели нам особо и не видно, ибо всё задействовано в нашем государстве под неё. Но эта цель и есть эгоистическая: экономика ради экономики. Рынок, к которому нас так усердно тащили, сегодня существует сам в себе, сам для себя и только ради себя. А теперь посмотрим на другие цели внутри нашего государства: РПЦ – сама в себе и сама для себя; Правительство – само в себе и для самого себя; образование, здравоохранение – сами для себя и сами в себе; а наука, это просто ужас, – только сама в себе и сама для себя; банки – сами в себе и сами для себя; чиновники – сами в себе и сами для себя; олигархи, бизнесмены и другие бизнес-идеологи – то же самое; даже в семейных ценностях существует такой эгоизм и разруха, приводящие к их потере, и т.д.

И где во всей этом нация? Что от неё осталось, только эта тлетворная эгоистическая «гнилость и тленность»? И куда они нас приведут? К смерти! Мы опять сами себя приведём к новому распаду, к новому злу? Мы сами на себе хотим познать повторение ливийского сценария опрокидывания Рая в Ад? Лучше нам тогда послушаться совета Мюллера из фильма про Штирлица, который желал учиться на ошибках других людей, а не на своих собственных. Может быть и нам так поступить?

Нельзя построить Рай на эгоизме, тем более коллективном, который гораздо хуже и сильнее индивидуального эгоизма обычного человека. Сегодня деньги проверяют нашу цивилизацию и, в частности, Россию на прочность. Они в современном мире находятся в подчинении «демонов», а те их тем нациям и людям, которые их не поддерживают, никогда не дадут и обязательно сделают так, чтобы их у них не было. Только Зло имеет деньги в больших количествах и пока использует их только в целях своего глобального расширения по планете и всё большего обогащения. Это оно создаёт и поддерживает все враждебные человечеству организации и страны, которые устраивают малые и большие войны.

Нельзя использовать деньги для построения Рая, результат чего мы увидели в Ливии. Давайте, чтобы понять, переложим это на себя. Представьте себе, что вы получаете очень хорошую зарплату и живёте почти в потребительском Раю и тут вдруг вам её перестают платить. Как вы к этому отнесётесь? Сначала вы будете её требовать, затем требование всё будет становится агрессивнее, а в конце концов вы просто растерзаете того человека, который вам её не заплатил, ведь это из-за него вас «выбросят» из Рая. Всё получится точно так же, как там, в Ливии. И всё это проделывают с нами деньги. Через неверное отношение к деньгам и их использования, мы и получаем зло: не мы должны трудиться только для денег и ради денег, а это они должны служить нам. А пока в нашем мире Зло «опрокинуло» эту истину денег в свою пользу и заставляет нас служить им. При помощи их, управляя людьми, оно правит на планете.

Давайте сокрушим доллар, и что мы тогда получим после этого? На его место обязательно придёт другая валюта и будет происходить тоже самое. Не от доллара нам нужно «бежать», а нужно изменить своё отношение к деньгам и вернуть им их истину служения человеку. Пока мы этого не сделаем нам от правления на планете Зла никак не уйти. Тогда спрашивается, а где же тут выход? Отказаться от валюты мы никак не сможем, а вот поставить её под жёсткий контроль и заставить работать на себя мы можем.

У денег необходимо забрать всю власть и сделать их тем, чем они были изначально: расчётной денежной единицей. Всех спекулянтов, которые только и делают, что «размножают» деньги только ради их самих, необходимо убрать и полностью это остановить. Деньги не должны «размножаться» сами. Они – скрытая сила, которая должна работать на человека. Только полный контроль за денежными массами, которые так не хотят «демоны», позволит нам начать строить на планете Рай. Только «демоны» нам так просто поставить под контроль деньги не позволят. Без жестокой битвы с ними на всех уровнях жизни они их нам не отдадут.

Деньги сегодня уже более не должны быть фундаментом для строительства «воздушных замков» синтетического Рая, а должны стать помощниками для построения истинного фундамента, на котором мы далее сможем построить истинный Рай. Тут же возникает вопрос об истинном фундаменте для Рая и из чего его можно построить? На этот вопрос мы сможем ответить, поняв истинную цель нашей эволюции, которая пока заключается в совершенствовании ментального разума человека. Но даже на его основе мы не сможем построить истинного Рая. Пока наш обычный материальный разум загнал нас всех в общество потребления и поставил перед нами именно его главные цели, подменив собой истинные эволюционные задачи. Он для нас сегодня пытается построить синтетический потребительский материальный Рай.

Но разве мы можем иметь полное счастье от того, что у нас всё в материальном плане есть? Разве болезни исчезнут сами по себе, разве катастрофы не будут нас преследовать по всему миру? Мы даже погоду сегодня понять не можем со своими ураганами, наводнениями, снегом в летние дни и т.п. Разве они не портят нам наше полное материальное счастье? Разве такого шаткого счастья и благополучия мы добиваемся в своей жизни и уже победили смерть?

Но когда у нас всё есть, разве это хорошо? Разве это не ведёт к будущей деградации человека: если всё есть, то к чему далее стремиться? А разве сегодня мы не наблюдаем той же самой потребительской деградации по всему миру? И привело к ней именно построение общества потребления по американскому подобию. На его потребительской основе, которой являются деньги, нам Рая никогда не построить. Давно это уже пора понять.

Мы все сегодня попали, через деньги, во всемирный круговорот Зла, из которого нам будет очень трудно выйти. Но если мы не выйдем из него, то нам помогут это сделать через очень большую боль, страдания и даже смерть. А очень бы этого не хотелось, тем более, что у нас уже есть развитый ментальный разум. А воспользоваться им и понять, что происходит в мире на самом деле, мы чего-то не очень-то сильно хотим. А зачем, если у нас – полное материальное благополучие.

Общество потребления – это пока получается зло, но мы построили его не зря и это не ошибка Природы. Оно может стать для цивилизации хорошим фундаментом для перехода к будущему совершенству, если только потребление не будет главной целью для нашей жизни. А пока такая подмена целей существует. Когда над нами не будут довлеть материальные трудности, тогда мы можем идти в своём эволюционном совершенстве далее, не оглядываясь более на своё материальное состояние и благополучие. Именно оно поможет нам перейти к новой эволюционной цели и именно для этой цели мы достигаем материального благополучия.

Новая глобальная цель уже не просто найдена, а даже доказана практически: это новая духовная цель, которая к религиям не имеет никакого отношения. Перед нами уже маячит новый переходной вид, который последует за Homo sapiens. Его назвали видом одухотворённого человека, который по силе своего духовного разума будет превосходить обычного человека на одну ступень, как сегодня разум человека отличается от разума животного. Это уже доказанная реальность, а не просто фантастика. Новый вид был открыт ещё в прошлом веке. Только он позволит нам на прочном материальном фундаменте построить истинный Рай на планете Земля и отделить его от Ада.

Но даже здесь мы уже опоздали, ибо за этим переходным видом уже стоит совершенно новый супраментальный вид, который ещё сам на один порядок по силе разума будет превосходить одухотворённого человека. Разве эта глобальная эволюционная цель перехода от "гусеницы" к «бабочке» не будет для нас основной, чем просто быть «гусеницей» общества потребления, «пожирающей» всё, что можно, и только «жиреющей» от этого.

А под новую «бабочку» нам будет необходимо перестроить всю свою жизнь и убрать из неё все несовершенства нашего мира Разума. Только так можно будет перейти от мира Разума к более сильному и могущественному миру Сверхразума, к миру Истины и Знания, к новому супраментальному виду. Именно это поможет цивилизации выйти из замкнутого круговорота Зла и затем полностью с ним разделаться.

Сегодня выбор цивилизацией уже сделан в пользу нового вида. Выбор уже случился, и новый вид придёт независимо от того хотим мы его или нет. Здесь «бабочка» выбирает для своей материализации «гусеницу», а не наоборот. А нас уже выбрали без нашего участия, но не всех, а только тех, кто уже готов стать «бабочкой». Пока перед нами всё ещё продолжает стоять этот эволюционный выбор: или стать новым супраментальным видом, или, как «гусеница», исчезнуть навсегда, не став «бабочкой».

Ещё можно успеть стать тем, кто готов!