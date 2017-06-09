По данным Росстата, Первопрестольной программа реновации нужна меньше всего

Москва заняла одно из последних мест по доле ветхого и аварийного жилья, оказавшись в числе регионов, которым программа реновации нужна меньше всего. По данным Росстата, больше всего такого жилья в Туве — свыше 17%.

Затем идут Якутия, Дагестан, Ингушетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ, также в десятку регионов, нуждающихся в реновации, входят Тверская, Архангельская и Кировская области (более 7%), передает РБК.

Москва находится на 82-м месте (всего 0,3%). Средний показатель по России — 2,5%.

При этом эксперты отмечают, что в регионах ситуация может быть еще хуже, чем официальная статистика, так как местные власти часто занижают уровень аварийного жилья, не имея денег на его снос.

Напомним, что накануне Совет по правам человека при президенте РФ рекомендовал Госдуме отклонить во втором чтении законопроект о реновации московского жилья, либо отложить его принятие как минимум на полгода.