Перелетчики гражданской авиации
09:13. 9 июня 2017 Просмотров - 20 Один комментарий Опубликовал: Олег Козлов
Российские пилоты массово устраиваются работать за границей
Российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: по данным "Ъ", за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов (около 100 из них в Китай), еще 400 человек — в процессе трудоустройства. Основной причиной и в отрасли, и в Минтрансе считают высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. Отток кадров начал сказываться на рынке: нехватку пилотов источник "Ъ" называет одной из причин скандального сокращения полетной программы "ВИМ-Авиа". Не исключено, что для решения проблемы авиакомпании РФ могут опять запросить расширение квоты на наем иностранных пилотов.
Российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, в частности Китай и Корею, рассказали "Ъ" источники в отрасли. По их сведениям, за последние 2,5 года в регион уехало более 300 "наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского" — КВС и КВС-инструкторов. Еще порядка 400 пилотов этих категорий — "в процессе оформления документов". По данным "Ъ", утечка затронула, в частности, S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа".
Собеседник "Ъ" замечает, что уход из "ВИМ-Авиа" сразу 12 КВС мог стать одной из причин масштабных сбоев полетной программы (о ней см. "Ъ" от 8 июня). В авиакомпании подтвердили "Ъ", что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. Основная причина оттока, по мнению "ВИМ-Авиа", "имеет экономический характер": в странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Здесь нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев, лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства подбирают кадры в РФ и других странах.
В Китае в 2016 году насчитывалось 50,5 тыс. пилотов, из них — 25,2 тыс. коммерческих (за год их число выросло на 2,3 тыс. человек). По данным Boeing, в ближайшие 20 лет авиакомпании КНР будут нанимать по 5,5 тыс. пилотов в год — 111 тыс. человек к 2035 году. В 2016 году в стране было 59 авиакомпаний и 218 аэропортов, их перевозки выросли на 12%, до 488 млн пассажиров, а всего через аэропорты КНР прошло более 1 млрд человек.
Авиакомпании РФ с 2011 года из-за дефицита КВС также боролись за право нанимать иностранных пилотов, и в 2014 году правительство выделило им квоту — до 200 иностранцев в год. Но это совпало со спадом пассажиропотока (в 2015 году — на 1,2%, в 2016-м — на 3,8%) и ослаблением рубля, спрос на работу в РФ упал. У "Аэрофлота" 21 иностранный пилот (18 человек — из Чехии), квота компании — 80 человек.
Источник "Ъ" в одном из зарубежных рекрутинговых агентств, ищущих пилотов для КНР, согласен, что приток летчиков из РФ совпал с падением пассажиропотока и прекращением полетов "Трансаэро" (осень 2015 года), когда из компании было уволено более 10 тыс. человек. По его словам, зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ,— от $17-25 тыс. в месяц. График работы — 80 часов налета в месяц (в РФ — 90), не менее 96 дней отпуска (в России — 70 дней). С 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что "лишь стимулирует приход летного состава из России", говорит источник "Ъ". Интерес к россиянам проявляют десять китайских авиакомпаний, основной спрос — на КВС с налетом от 2,5 тыс. часов. Сейчас в КНР порядка 100 российских КВС и инструкторов, еще столько же готовятся к приему на работу.
Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-2017 рассказал, что в компании есть дефицит российских КВС, и подтвердил, что "пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше".
Авиакомпания уже пять раз увеличивала зарплату, но "больше не видит возможностей для ее роста", поскольку второй пилот получает 320-350 тыс. руб. в месяц, КВС — 470 тыс. руб., а инструктор — более 500 тыс. руб. "Аэрофлот" запросил новую квоту на 40 иностранных пилотов. По данным "Ъ", на 20% выросла зарплата летного состава "Уральских авиалиний" (там отказались от комментариев). В S7 "Ъ" подтвердили наличие проблемы, но "пока только в единичных случаях". В "Волга-Днепр" на запрос "Ъ" не ответили.
В "ВИМ-Авиа" подчеркивают, что иностранные компании не несут затрат на подготовку пилотов, не имеют обязательств по их пенсионному и соцобеспечению по окончании контракта, поэтому предлагают более выгодные условия оплаты труда. Утечка кадров наносит ущерб не только перевозчикам, но и экономике РФ в целом, считают в компании, так как большинство уезжающих получили образование за госсчет, а при работе за рубежом по краткосрочным контрактам не платят отчисления в Пенсионный и другие фонды. Проблему утечки кадров нужно поднять с отраслевого до государственного уровня, говорят в "ВИМ-Авиа".
В Минтрансе "Ъ" подтвердили тенденцию утечки кадров, но заверили, что "проблема гораздо меньшего масштаба". Там согласны, что отток вызван "прежде всего курсовой разницей валют". Предложения для предотвращения ухода пилотов обсуждаются с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и скоро "будут представлены на общественное обсуждение". В S7 добавили, что планируют обсудить варианты решения проблемы с участниками отрасли. Пока, по словам источника "Ъ", российские авиавласти лишь формально затрудняют пилотам доступ к работе за рубежом — например, отказываясь подтверждать иностранным компаниям лицензию пилота или предоставлять другие документы, ссылаясь на закон о защите персональных данных.
Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев говорит, что с открытием рынков необходимо смириться с оттоком персонала или начать реально повышать зарплаты. Эксперт не исключил, что для покрытия дефицита кадров может быть принято решение расширить квоты по найму иностранных КВС.
Елизавета Кузнецова
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Вот это капитализм во всей его красе.
И дальше будет ещё хуже Китай как пылесос высосет наши лучшие кадры!