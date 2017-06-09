О принудительном примирении красных с белыми. Что прячется за ним?

«В Севастополе обсудили вопрос установки памятника Примирения», – сообщают в новостях. Но честного разговора о дне вчерашнем и сегодняшнем пока не происходит – и, стало быть, «примирители» мутят воду, чтобы в ней что-то поймать.

Читая о спущенном сверху плане примирения между кем-то и народом, я негодую и недоумеваю. Против реального примирения я бы ничего не имел. Но чтобы примириться, надо сперва сделать два шага.

Шаг первый – точно сказать и показать, с какой позиции ты делаешь шаг к примирению. То есть представиться. Судя из описания памятника, речь идет о примирению между «белыми» и «красными». Так как я в какой-то мере представляю «красных», то мне бы очень хотелось понять – кто они, эти современные белые? Зачем с ними мириться? Почему они хотят со мной мириться?

Как они относятся к современной России? К российскому народу, который по всем опросам скорее «красный», чем «белый»? Как они относятся к предыстории этого примирения, когда они, белые, активно сотрудничали со спецслужбами Запада в борьбе с Советской Россией, а многие из них запачкались сотрудничеством с Гитлером? Или мне мириться предлагают и с этими? Без покаяния с их стороны за предательство?

«Красные» готовы ответить на вопросы оппонентов. Но ведь никакого обмена мнениями не предполагается. Пробелое лобби во власти «мирит» нас в принудительном порядке. И тогда возникает вопрос – разве это примирение?..

Шаг два – это собственно шаг навстречу второй стороне примирения. А как иначе? Вот мы, грубо говоря, в разных окопах. Говорят – давай мириться. Так значит, надо выйти из окопов и где-то посредине – пожать друг другу руки. Мы – красные – на фоне нарастающей угрозы нашему Отечеству готовы забыть многое из прошлого и простить то, что можно простить. Но как простить тех, кто надел форму вермахта, и тех, кто теперь поднимает этих предателей на свои знамена.

Уже нет ни Царской империи, ни Советской империи. Можно ли считать РФ наследником Февральской республики – я не знаю. Судя по высказываниям власти, нельзя. Стало быть, мы строим что-то новое, хотя опирающееся на прошлое нашей страны. Ну так давайте с равным пиететом относится ко всему прошлому Отечества – и царскому, и советскому.

Это не значит, что не надо изучать эти периоды и говорить правду о них. Такой правды требует наше историческое достоинство, на нее мы должны опереться в государственном строительстве. Но озвучивать надо правду, а не мифы! Факты, а не фантазии, рожденные в годы идеологического противостояния.

К сожалению, ни первого, ни второго шага «примирители» сверху не предполагают. Они хотят заставить прокрасное большинство пойти на односторонний компромисс с пробелым меньшинством. А это не примирение.

Я вынужден начать мериться процентами поддержки именно потому, что к примирению ведут насильно. Были бы сделаны оба описанных выше шага, и стало бы не важно – сколько их, а сколько нас. Но если нам навязывают «примирение», то есть нас заставляют принять их, то хочется спросить – а вы учли, что нас подавляющее большинство в обществе? И если такое примирение предполагает установку памятников и памятных табличек, то их надо ставить пропорционально процентам поддержки. То есть из расчета 2 к 8. На два памятника «белым» – 8 памятников «красным» героям. На 2 музея их деятельности и страданиям – 8 памятников нашим достижениям и нашей истории без них. Иначе снова выходит что-то другое, а не примирение.

Выходит капитуляция большинства перед меньшинством. А это, простите – есть диктатура. Диктатура «белых» над «красными», то есть никакой не мир, а продолжение гражданской войны. То есть попытка реванша некогда проигравшей стороны. Где же тут мир? Какое примирение?

Теперь о самом памятнике. Он «будет представлять собой 25-метровую стелу, на вершине которой установят фигуру, символизирующую Родину-мать. У подножия ее сыновьями предстанут склонившие головы красноармеец и поручик императорской армии. Между ними из чаши в виде оливкового венка будет гореть вечный огонь».

Идея мне понятна. Оба воина склоняются перед величием Отечества и присягают делу служения Родине. Я – за! Но отчего поручик царской армии? Разве красные свергали царя? Доказано, что нет. Стало быть, красные мирятся от лица двух империй: царской и советской? И тут я тоже за! Россия – империя, и может выжить именно таковой. Ну, тогда рождается вопрос – при чем тут белые? Они ведь ничуть не монархисты. Они все – «февралисты», скинувшие царя, символизирующего царскую Россию!

Такая получается белиберда. То есть «примирители» мутят воду, чтобы в ней что-то поймать. Что? Ответить не так уж сложно. В прошлый раз, когда нас также на аркане вели «мириться» с белыми, мы потеряли страну. И новая десоветизация через «примирение» нацелена скорее всего на очередной развал России.

А этого мы допустить никак не можем. Если со стороны белых есть люди, считающие так же – то вот с ними мы помиримся и так, без всяких арканов и странных памятников. Сама Россия, сильная и процветающая – станет таким памятником подлинному гражданскому примирению.

teterevv

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/33/19012/-