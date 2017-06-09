О безграничной власти Путина: табурет с одной ножкой – ненадежный табурет

381 эксперт – депутаты, чиновники, журналисты, общественники, проживающие на территориях всех восьми федеральных округов, раскритиковали все уровни власти в стране, кроме президентского. Почему же в регионах не верят чиновникам, силовикам и даже судьям – и лишь Путина и его администрацию связывают со стабильностью и решением всех проблем?

«Индексы влиятельности власти. Региональная экспертиза» – такое исследование провел недавно Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов. Как говорится в соответствующем докладе, «российская политическая система столкнулась с рядом пертурбаций. Здесь и усложнение международной обстановки, и активизация протестных движений в России, и смена, с разным градусом скандальности, руководства многими регионами, и подготовка к выборам губернаторов и президента РФ».

Президентская власть в России – наиболее стабильная и пользуется наибольшим доверием среди населения. 74 % опрошенных считают положительным влияние президента на политический мир и социальную стабильность в стране. Правительство и Федеральное Собрание РФ собрали в три раза меньше положительных отзывов.

Влияние на экономическую ситуацию – та же картина: положительные оценки президенту поставили более 60 %, а председателю правительства – лишь 35 %.

И даже ответы на вопрос о характере влияния разных институтов власти на решение проблем конкретного человека разложились таким образом, что Путин в глазах региональных экспертов оказался единственным влиятельным защитником простого россиянина.

«В целом, исследование выявило, что из всех субъектов власти только президент РФ имеет высокую оценку степени влияния и позитивную оценку по качеству влияния», – отметили авторы исследования.

Многие эксперты, принявшие участие в опросе, подробно указали плюсы и минусы центральной и региональной власти в России. Из отрицательных качеств федерального уровня власти чаще всего назывались: коррупция, закрытость и оторванность от народа, уверенность в безнаказанности, отсутствие социальной ответственности и профессионализма.

На региональном уровне к этим недостаткам добавляются еще несамостоятельность в принятии решений и отсутствие ресурсов. Также в регионах наблюдается ситуация, когда «несколько противоборствующих сил и кланов устраивают открытую войну за влияние в регионе; это вынуждает вмешиваться федеральный центр в разрешение их проблем и наводить порядок, отвлекаясь от первостепенных задач, которые требуют решения на уровне центральной власти».

Среди положительных качеств центральной власти были названы патриотизм, грамотная внешняя политика, высокий авторитет отдельных руководителей. Гораздо меньше позитива прозвучало в адрес региональной и местной власти. Близость к народу и отдельные успехи на отдельных участках работы – это все, чем могут похвастать регионалы.

Директор Центра региональной политики Илья Гращенков отметил, что «эффективность политика проявляется тогда, когда он более-менее свободен в своих решениях». «Сегодня технократы пытаются выправить какие-то текущие задачи, опираясь не на народ, а на электоральную поддержку власти в целом. Но так как эта работа не имеет стратегического планирования, неясно, к чему в итоге должны привести все эти действия, что является программным фундаментом власти и что пытаются построить».

Региональные власти, считает Гращенков, просто не понимают, как выполнять поставленные Центром задачи, что выражается «в падении эффективности управления в регионах». «Именно поэтому региональные власти покидают тяжеловесы, а их место занимают молодые технократы, которые готовы «крутиться», но пока не очень понимают – как именно? Отсюда много обещаний каких-то быстрых дел, под которые дают спецфинансирование».

«Модель власти под наименованием «Путин и все остальные» крайне неустойчива, – полагает политолог Эдуард Коридоров. – Если у табурета одна ножка, то это ненадежный, неустойчивый табурет, пользоваться им опасно. Президент пытается делегировать полномочия губернаторам, правительству, но получается это пока плохо. Обращает на себя внимание низкая оценка судебной системы – здесь реформы давно назрели. Еще один неприятный симптом – явная декоративность представительной власти как в Центре, так и в регионах. Люди видят, что думы и заксобрания ничего не решают».

Директор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский видит проблему в том, «что на федеральном уровне огромное количество центров влияния, они друг другу не подчиняются и проводят часто взаимоисключающую политику». «В целом элита понимает, что нужны решительные действия. Но того, кто их предпримет, она уничтожит – сработает механизм самосохранения. Вот и не берет никто на себя ответственность».

Политолог Андрей Колядин считает, что влияние Центра на регионы сегодня «абсолютное». «Сверху идет политическое, силовое и финансовое давление. Даже если это регион-донор, то все деньги в соответствие с бюджетными правилами забирают, а потом возвращают назад, и в любом случае регионы зависят от центра абсолютно».

«У нас все государственные институты, даже те, которые по Конституции не должны подчиняться президенту, подчинены ему, – говорит Колядин. – И Совет Федерации, и политические партии смотрят в рот президенту и готовы выполнять любое его указания. Судебная власть также зависит от того, что скажет президент, хотя по Конституции это абсолютно независимая ветвь власти. Потому что президентская власть – единственная реальная в стране».

В общем обстановка сложилась в высшей мере нездоровая. Если перевести на русский язык политичные суждения экспертов – под Президента легли буквально все органы и институты российской власти. И что в таком лежачем положении они могут делать? Только потихоньку разворовывать бюджеты – и для вида класть прямо на грунт знаменитый «российский асфальт», который весной сходит вместе со снегом.

Конструкция «Сильный президент – сильные местные власти» не получилась в нашем византийском государстве, где воцарил другой, глубоко архаичный принцип: «Президент – все, остальные – ничто».

Та древняя Византия, от которой мы переняли и наше православие, и властный принцип, была по территории раз в 50 мельче нашей страны. Но «ручное управление» басилевса, напичканное дворцовыми интригами и предательствами, и ее привело в итоге к упадку и стиранию с лица земли.

Россия же, великая наша держава, никак не может жить и процветать в формате «Один царь умный – все остальные дураки». Даже умнейший, гениальный царь не сможет доглядеть за всеми закоулками гигантской территории – откуда в его адрес сейчас рвутся миллионы стонов: «Путин, помоги и защити!» Поскольку обращаться больше не к кому, как научила вся наша нынешняя горькая политсистема.

И как из этого провала вылезти – никто не знает. Путин, может, и дал бы больше воли местным лидерам – но они тут же либо поджимают ножки, чтобы повиснуть на его властных руках, либо начинают воровать так, что хоть святых вон выноси. Либо совмещают и то, и это.

Но делать что-то со всем этим надо. На шее одного единственного ответработника земле Русской долго не провисеть. Эта веревочка порвется рано или поздно – и что тогда?

По материалам исследования Федерал-пресс

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108265/19007/-