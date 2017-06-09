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Может быть это и есть “Оппозиция проплаченная Западом”?

07:36. 9 июня 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
План деофшоризации российской экономики, запущенный Путиным в 2014 году, дал эффект обратный желаемому: его олигархи массово уезжают из страны, не желая раскрывать свои зарубежные активы и платить с них налоги.
 
Чтобы лишиться статуса налогового резидента России и стать "невидимым" для налоговиков, в стране нужно проводить не больше 183 дней в году. Эта "лазейка" была изначально зашита в закон о контролируемых иностранных компаниях, который принимался после введения санкций Запада и рассматривался как патриотический призыв вернуть в страну капитал, необходимый для инвестиций.

За неполные три года, что действует закон о КИКах, из России уехали сотни богатейших людей, сообщает Reuters ссылаясь на опрос олигархов, их менеджеров и юристов. Проблему видят и на уровне правительства, признал в разговоре с агентством бывший федеральный чиновник, сохранивший тесные связи с Кремлем. По его словам, не менее трети из 500 богатейших бизнесменов покинули родину, чтобы не платить налоги.

Адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" приводит еще более мрачную статистику. Проведенное юристами исследование, в котором участвовали почти три сотни состоятельных россиян, а также банки и финансовые консультанты, показало: 40% владельцев КИКов решили отказаться от статуса налогового резидента РФ, еще 9% перевели активы на родственников, которые либо постоянно живут за границей, либо имеют иностранное гражданство.

"Никто не хочет показывать деньги", - объяснил один из крупнейших российских бизнесменов, который входит в список топ-100 предпринимателей по версии Forbes. Одна из причин - в тотальном недоверии к государственным институтам: миллиардеры опасаются, что предоставленные в налоговую данные в конечном итоге будет использованы против них самих.

Две трети респондентов, принявших участие в исследовании бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", заявили, что они или их клиенты сталкивались с утечкой информации из госорганов и силовых структур, аппетиты которых растут год от года.
"Мы сидим все в ожидании того, что будет хуже. И, понятно, в этой обстановке желание инвестировать снижается", - сказал Reuters другой миллиардер.

"Первое, о чем говорят предприниматели, - это большое чувство недоверия. Недоверие ко всему, недоверие друг к другу, недоверие к государству", - отмечает ректор московской школы Сколково Андрей Шаронов.
 
Источник: http://3rm.info/main/67741-vse-kak-vsegda-u-putina-s-tochnostyu-do-naoborot-milliardery-massovo-uezzhayut-iz-rossii.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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