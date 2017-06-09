Кто и зачем убил президента Кеннеди

Сто лет назад, 29 мая 1917 года, родился Джон Фицджеральд Кеннеди. Первый парень Америки — ветеран Второй мировой, любимец женщин, мультимиллионер и… революционер. Последнее его и сгубило.

Свою сверхпопулярность JFK заработал уже после смерти. Обстоятельства убийства 35-го президента США до сих пор считаются тайной, хотя в определенных кругах таковой они никогда не являлись. Много позднее, лишь в наше время, нашлись люди, не побоявшиеся сказать правду. Как про Джона, так и про его брата Роберта, которого постигла та же печальная участь.

С бутылкой виски

«Происхождение — из крестьян и рабочих» — с подобной строкой биографии Джон мог вполне сделать карьеру и в СССР. Действительно, прадед будущего президента Патрик, эмигрировавший в США с Зеленого острова, и за океаном продолжил заниматься сельским хозяйством. Его младший сын, тоже Патрик, подался в город — устроился трудиться в доки Бостона. Но быстро понял, что так денег не заработать. И тогда он вспомнил, что в Ирландии осталась родня, которая умеет изготавливать хороший виски. А таможня… Можно сделать так, чтобы она дала добро. В общем, дело пошло.

Своему сыну Джозефу основатель клана передал неплохой капитал, но наследник превзошел отца. Грянул «сухой закон», и Кеннеди-второму пригодились родительские уроки бутлегерства. Развернулся он широко. К началу Великой депрессии состояние нелегального предпринимателя оценивалось в полмиллиарда долларов — для соотнесения с масштабом XXI века умножаем минимум на сто. Помимо алкоголя, бизнесмен спекулировал на фондовой бирже, приторговывал недвижимостью и активно лез в политику. Президентом стать не получилось, но пост посла в Великобритании ему достался.

Больше всего Джозеф Патрик Кеннеди известен своей историей про чистильщика обуви, который перед «Черным четвергом», 24 октября 1929 года, якобы посоветовал ему продать все свои активы. И таким образом магнат не только сохранил, но и приумножил капиталы. При этом винно-водочный бизнес остался, более того — продолжил развиваться. Уже легально и очень мощно — семейная компания получила статус эксклюзивного представителя многих европейских марок алкоголя на рынке США.

В такой полукриминальной простецкой семейке и родился будущий герой-любовник. Впрочем, в детстве он не подавал надежд, рос болезненным и хилым ребенком. И только сильный характер позволил мальчику побороть хвори, стать спортивным и успешным.

Доброволец

Дети элиты Америки не воевали — несмотря на действовавшую в середине ХХ века призывную систему, всегда находились варианты уклонения от исполнения гражданского долга. JFK поступил по-иному. Из-за спортивной травмы спины в армию его не взяли, понадобилось «телефонное право», чтобы ситуацию изменить. Так лейтенант Кеннеди стал командиром торпедного катера. Во время атаки японской авианосной ударной группы его плавсредство протаранил вражеский эсминец и от кораблика осталась лишь половинка, эта история впоследствии вошла в американские учебники морского дела. И не потому, что речь о Кеннеди, а исключительно по причине грамотных и мужественных действий командира: он спас экипаж, хотя при этом сам был ранен. После госпиталя Джон опять вернулся на фронт, подхватил малярию, валялся по госпиталям, в 1945-м его списали в запас.

«Джон Кеннеди был представителем поколения «настоящих янки» — сильных, смелых, волевых и мужественных людей. В политику таких персонажей, как правило, не пускали, уж больно неуправляемыми они являлись. Кеннеди повезло, прежде всего, из-за его героического имиджа, да и состояние клана сыграло роль. Но, как показало будущее, идеалам своим он не изменил», — считает руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память», историк и политолог Владимир Симиндей.

После демобилизации лейтенант опять «отчебучил» — решил пойти работать журналистом. Писал он неплохо, а опыт уже имелся. Стоит отметить, что ещё до войны молодой человек всерьез изучал историю, политологию и политэкономию. По всей видимости, эти знания дополнительными кирпичиками легли в основу его идеологии. Однако все пришлось переигрывать: после скоропостижной кончины старшего брата молодой человек оказался наследником семьи, так что писательская карьера отменилась. По настоянию отца Джон пошел в политику, и вскоре кавалер «Пурпурного сердца» и многих других наград выступал в конгрессе от округа Бостон.

«Вне всякого сомнения, молодой Кеннеди имел отличное представление о том, кто именно управляет США, и какова в этом политическом шоу роль президента. Знал и о том, что именно и по чьей вине произошло в годы Великой депрессии. Более того, его отец был одним их тех американских дельцов, кто активно помогал Гитлеру захватить власть в Германии, а в 1938-м он даже организовывал трансляцию речи фюрера на США. Сложно сказать, был ли у JFK некий «комплекс вины», но человеком он был, вне всякого сомнения, достойным. И прекрасно понимал, что власть банкиров не доведет его страну до добра», — рассуждает историк и писатель Николай Стариков.

Конспиратором бравый лейтенант оказался отменным. Не исключено, что он знал подробности скоропостижной кончины Франклина Делано Рузвельта, который так заболел, что его пришлось хоронить в запаянном гробу. А нечего было активизировать дружбу со Сталиным… В общем, до того момента, как Джон утвердился в Овальном кабинете, никто даже помыслить не мог, что у красавчика-миллионера есть мысли о переустройстве государства. А когда в прессу просочилась информация о том, что для банкиров готовится нечто нехорошее, президента решили поставить на место традиционным способом — при помощи громкого скандала.

Да-да, история с известной актрисой тоже имеет «конспирологические» корни. Вот только совершенно неожиданно эффект получился обратный. После того как Мэрилин Монро спела знаменитое «С днем рождения, мистер президент», популярность Кеннеди выросла. Подруга подыграла, помогла своему мужчине, причем сработала очень грамотно. И простые американцы рассудили, что если у них такой симпатяга-президент, герой войны и богач, то ему положено иметь красивую любовницу. Произошло это в мае 1962-го, а уже осенью того же года в копилку популярности Джон добавил ещё и «победу» в конфликте с Советским Союзом.

Президентская программа

В нашей стране Кеннеди больше всего знают по так называемому Карибскому кризису, который поставил человечество на грань атомной войны. Хотя на сей счет имеются и иные суждения.

«Есть, конечно, версии и о том, что все это было срежиссировано к обоюдной выгоде американского и советского лидеров. Как раз перед кризисом первый человек США сильно поругался с крупным бизнесом, дело пахло керосином. Да и у Хрущева тоже имелись похожие проблемы, как известно, его чуть не сняли в 1957-м, а через два года после событий вокруг Кубы все-таки отправили в отставку. Но Никита Сергеевич на какой-то умный и сложный политический демарш был просто не способен. Посему подобные версии не выдерживают критики», — уверен Владимир Симиндей.

Тем не менее по итогам опасного противостояния, и в Штатах, и в СССР славили своих руководителей-триумфаторов. «Победив» русских, Кеннеди, окончательно уверовавший в свою счастливую звезду, пошел ва-банк. Он покусился на святое — на финансовую власть в США. В противовес частному эмиссионному центру — Федеральной резервной системе (ФРС) — 35-й президент начал печатать другие доллары, государственные.

«Согласно указу № 11110 от 4 июня 1963 года, Кеннеди вернул правительству США конституционное право на выпуск денег. Под активы американского Минфина (серебро из госрезерва) во исполнение этого правового акта тут же началась эмиссия банкнот, на которых вместо надписи The Federal Reserve Note значилось United States Note. То есть это были уже не частные, а государственные деньги. Более того, вернув в свои руки «печатную машинку», президент получал возможность оказывать реальное влияние на экономическую ситуацию в стране. В особенности, путем госрегулирования ставки рефинансирования, управление которой, естественно, тоже утекало от ФРС. Соответственно, у банкиров больше не было возможности устраивать финансовые катаклизмы вроде Великой депрессии и прочих биржевых кризисов», — говорит Николай Стариков.

Революция сверху — так это называется, «финансовый переворот». Резонно предположить, что политику просто захотелось реальной власти. Быть мальчиком на побегушках, исполнителем чужой воли как-то неприятно. Особенно для представителя свободолюбивого ирландского народа, да ещё и мультимиллионера.

Минский стрелок

Купюры с надписью United States Note ещё остались, причем в большом количестве, при желании их не трудно найти и купить, например, на eBay.

…Я держу в руках «настоящие доллары», более того, мне даже предлагают их приобрести.

«Да не проблема, могу отдать по себестоимости, двухдолларовая бумажка на eBay обошлась всего в три бакса, шиппинг не в счет — вообще копейки. Никакой ценности в нашем сообществе эти дензнаки не имеют, то же самое и по аналогичным купюрам в пять долларов. Да, я знаю, что это неудавшаяся попытка американского президента создать государственный эмиссионный центр, читал, как же. Настоящий коллекционер всегда ещё и историк, знает всю подноготную каждого своего раритета», — поясняет бонист Михаил Лыков.

Тогда, в 1963-м, их выпустили порядочно, число этих бумажек стремительно увеличивалось, казначейство США прилежно выполняло распоряжение главы государства. Причем печатали хитро — начали с двух- и пятидолларовых банкнот, самых ходовых в торговле. Таким образом американцев хотели приучить к тому, что нужно брать только «настоящие» доллары, государственные, а не зеленую бумагу от ФРС.

«Указ № 11110 — явно первая ласточка. Но он ломал монополию ФРС, создавал прецедент, альтернативную валюту, а его логичным продолжением стал бы правовой акт о полной национализации денежной эмиссии. Повод для этого можно придумать любой, благо в США всегда хватало юристов-крючкотворов. Да что там говорить, младший брат Джона, Роберт, был при его президентстве генеральным прокурором», — рассуждает Николай Стариков.

Поэтому в Далласе и прозвучали выстрелы — иного варианта остановить популярного политика просто не нашлось. Многоходовка получилась занятная. Президента как бы убивает почти что коммунист Ли Харви Освальд, а его тут же расстреливает из револьвера возмущенный американский патриот Джек Руби. Немного «бандит-мафиози», но это не важно. У того внезапно оказывается слабое здоровье, проблемы с легкими, и он отдает Богу душу в больнице. Все — мертвые молчат.

С кандидатурой «стрелка» выдумка была отличная, Освальд некоторое время даже жил в СССР. В Минске — именно на нем мой отец впервые увидел там чудную заграничную одежду под названием «джинсы». Будущий «убийца» прогуливался по городу с красивой девушкой и выглядел довольным жизнью. А через несколько лет, когда телевидение рассказывало о событиях в штате Техас, отец с удивлением опознал в задержанном бывшего жителя столицы Белоруссии.

Американская пресса осенью 1963-го немного поработала по «советскому следу», а потом про «руку Москвы» странным образом забыли.

«Казалось бы, Освальд — во всех отношениях выигрышная персона: марксист, два года прожил в Союзе, женат на русской. По сути, готовый агент пресловутой Кей-джи-би. Ан нет, о его советском прошлом поразительно быстро забывают, начинают раскручивать миф о невменяемости и асоциальности бывшего морпеха-неудачника. Он, кстати, действительно был немного чудным человеком. Тем не менее логика тут есть: простому американцу нет дела до внешней политики, до каких-то там русских, его интересуют внутренние проблемы. Поэтому и состряпали простую «жвачку» для местного обывателя. А советский след был для подстраховки, он просто не понадобился», — рассуждает доктор исторических наук, руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады РАН Сергей Самуйлов.

В качестве базовой растиражировали версию о психе-неудачнике. С некоторыми вариациями она является основной и по сей день. Кто-то в нее, быть может, и верит. Хотя кадры, на которых в Джона Кеннеди попадает несколько пуль, выпущенных с разных сторон, не видел, наверное, только ленивый.

Он слишком много знал

Роберт Кеннеди ленивым не был, да и дураком тоже. Блестящий юрист, выпускник Гарварда быстро разобрался в причинах трагедии. Тем не менее, против официальной версии генпрокурор не выступил, затаился. А через пять лет вышел на выборы. Отличный оратор, примерный семьянин, да ещё и брат геройски погибшего JFK — успех был практически гарантирован. Однако дальше праймериз, которые тот походя выиграл, кандидата в президенты не пустили: 5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе его застрелил палестинец Сирхан Сирхан. Якобы за то, что США поддерживает Израиль в частности и сионистов в целом.

Незадолго до своей смерти известный советский политический обозреватель, пропагандист и просто «человек в штатском» Валентин Зорин разоткровенничался. Тогда, летом 1968-го, ему посчастливилось увидеть полицейские фотографии тела Кеннеди-младшего. На затылке был ожог и входное отверстие от пули.

«Роберта убил его телохранитель, который стоял у кандидата за спиной и оттуда произведший выстрел в упор. Убийцей же объявили другого человека — неизвестно откуда взявшегося палестинца Сирхана Сирхана. Теперь становится ясно, почему он в течение всех 48 лет с момента убийства Роберта не подал никаких признаков жизни, хотя он до сих пор жив и отбывает пожизненное заключение», — говорил журналист. Сирхан Сирхан как бы здравствует и сегодня, но его по-прежнему никто не видел. Де-юре он где-то сидит в тюрьме, ему сейчас 73 года. А де-факто… Как выражался другой Джон, по фамилии Сильвер, «мертвые не кусаются».

Третий Кеннеди, самый младший, Эдвард, в большую политику не лез. До самой своей смерти в 2009-м заседал в конгрессе от штата Массачусетс и считался там патриархом — имел парламентский стаж 46 лет. Смерть старших братьев послужила ему хорошим уроком, о каких-либо преобразованиях он даже не помышлял.

Альтернативная история — сегодня это направление очень модно. Давайте представим, что могло бы получиться в том случае, если бы JFK победил ФРС. Кстати, сам Джон фигура как раз очень даже альтернативноисторическая: если бы командир «Амагири» повернул руль на полметра, история США пошла бы совершенно иным образом. Но мы исходим из того, что бравый моряк живой, и он переигрывает банкиров.

Во-первых, произошла бы переориентация экономики США из финансового сектора в реальный, активизация инвестиций в промышленность. Во-вторых, усиление госуправления, в определенном смысле — аналог плановости. Ведь имея в руках такой инструмент, как ставка рефинансирования, можно перераспределять средства между отраслями в интересах страны, а не кучки банкиров. В-третьих, эффективный контроль за госдолгом. По сути, это возврат к старой системе, когда государство тратит ровно столько, сколько зарабатывает. Подобные шаги пошли бы на пользу как американской валюте, так и Америке в целом.

На внешнеполитической арене при этом вряд ли что-нибудь кардинальным образом изменилось. Бреттон-Вудскую систему, закрепляющую главенство доллара на мировом рынке, Джон Кеннеди отменять точно бы не стал. Она работает на Америку, а президент являлся её патриотом. Интересные последствия могли быть в мировой экономике: вполне возможно, «китайское чудо» в случае успеха реформ Кеннеди не состоялось бы. При динамичном росте национальной промышленности и обилии дешевых финансовых ресурсов нет нужды отдавать производство в чужие руки. Тем более что это ведет к росту безработицы и утечке технологий. С такими проблемами США уже столкнулись.

Подобная альтернатива пошла бы на пользу и нам. Во-первых, это отсутствие южного соседа с мощной экономикой — КНР осталась бы ориентированной на СССР. Во-вторых, американский президент собирался прекращать войну во Вьетнаме, значит, бремя гонки вооружений стало бы менее тяжким.

«Для нашей страны смерть Кеннеди была крайне невыгодна по целому ряду причин. И это не только Вьетнам. Не стоит забывать, что именно при нем было подписано первое соглашение запрете испытаний ядерного оружия в воздухе, космосе и воде, оставили только подземные взрывы. И мы собирались сотрудничать в космосе: Кеннеди очень хотел запустить человека на Луну, но понимал, что в одиночку США не справится. А вот вместе с СССР — запросто, он это Хрущеву даже успел предложить. Но в итоге все закончилось масштабной мистификацией, не было американцев на спутнике Земли, это ложь, в которую и я когда-то тоже верил. Эх, вот так движение человека к звездам и было остановлено политическим убийством», — говорит Сергей Самуйлов.»