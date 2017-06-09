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Катар, золото и закат карьеры А. Меркель…

18:46. 9 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Итак, с момента старта «золотого скандала» с Катаром произошли следующие события:

- Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Ливия, Йемен и Мальдивы разорвали с Катаром дипломатические отношения;

- Катар использовал Аль-Джазиру и опубликовал информацию о связях Саудовской Аравии с Израилем;

- Иран и Турция открыто поддержали Катар в противостоянии с Саудовской Аравией, а Пакистан даже пообещал предоставить Катару ядерное оружие для обороны от возможной агрессии;

- Террористы напали на парламент и мавзолей в Тегеране;

- Катар получил ультиматум от Саудовской Аравии;

- Непримиримые противники пошли на попятную, свалив на русских хакеров слив информации о сотрудничестве Саудовской Аравии и Израиля.

Что они раньше делали без «русских хакеров», вообще не понятно:

https://www.newsru.com/world/08jun2017/investigation.html

Предварительное расследование показало, что государственное информационное агентство Катара действительно было взломано хакерами, в результате чего на его сайте были опубликованы ложные заявления, приписанные эмиру страны, которые разожгли дипломатический конфликт между эмиратом и другими государствами. Обэтом заявили накануне в катарском МИДе, сообщает Reuters.

Как отметили в ведомстве, “следственная группа подтвердила, что незаконные действия осуществлялись с применением высоких технологий и инновационных методов через электронные лазейки на сайте Агентства новостей Катара (Qatar News Agency; QNA. - Прим. NEWSru.com)”. Кто именно мог осуществить кибератаку, в министерстве не уточнили.

МИД Катара также поблагодарил Федеральное бюро расследований США и британское Национальное агентство по борьбе с преступностью за сотрудничество в расследовании. Но деталей в ведомстве раскрывать не стали.

Между тем американские военные чиновники рассказали Reuters на условиях анонимности, что для американцев очень важна авиабаза Эль-Удэйд в Катаре. Она необходима для вылетов авиации США, направленных против иранских военизированных формирований и поддерживаемых Ираном сил, воюющих на стороне сирийского президента Башара Асада в гражданской войне в Сирии.

Раз заговорили о русских хакерах, значит в ближайшее время уже никто не вспомнит не только о причинах скандала, но даже о том, что послужило формальным поводом. Версии, озвученные в СМИ, о причинах внезапного кризиса выглядят по меньшей мере странно:

http://www.forbes.ru/biznes/345691-katarskiy-krizis-postavil-pod-udar-biznes-exxonmobil-chto-predprimet-tillerson

Газета Financial Times сообщает, что Катар заплатил террористам выкуп в размере до $1 млрд за освобождение членов королевской семьи, похищенных во время соколиной охоты на юге Ирака. Именно это обстоятельство вызвало острую реакцию в арабских странах, разорвавших дипломатические отношения с Дохой. Газета также пишет, что иракские власти заполучил чемоданы с сотнями миллионов наличных долларов, которые прибыли в Ирак «незаконно» на катарских самолетах.

Еше одним триггером для конфликта могла стать фейковая новость. Официальная правительственная новостная служба Катара 23 мая опубликовала сообщение с комментариями, якобы сделанными шейхом Тамимом. В нем содержалось утверждение, что «ХАМАС» следует считать «законным представителем палестинского народа», а Иран был упомянут как «большая стабилизирующая сила в регионе». Вскоре Катар дизавуировал сообщения и заявил, что официальный новостной сервис был взломан. Но к тому времени историю широко тиражировали новостные службы стран Персидского залива и телеканал «Аль-Джазира».

Доктор Кристиан Коутс Ульрихсен, специалист по Ближнему Востоку из Университета Райса, ссылаясь на достоверные источники, утверждает, что подобного утверждения власти Катара не распространяли, а правительственный новостной сервис действительно взломали. Однако одной «фейковой» новости хватило, чтобы власти практически всех стран Персидского залива поверили — это может быть правдой. Была ли новость фальшивкой или нет, она успела нанести ущерб. А у Саудовской Аравии появился повод, чтобы перейти к действиям.

Свежо предание, а верится с трудом:

http://www.forbes.ru/biznes/345661-vykup-v-1-mlrd-katar-poshel-na-sdelku-s-terroristami-dlya-osvobozhdeniya-zalozhnikov

В декабре 2015 года неизвестные вооруженные люди похитили участников соколиной охоты в пустыне Наджаф на юге Ирака недалеко от границы с Саудовской Аравией. Среди похищенных были члены правящей семьи Катара. Переговоры об их освобождении велись более года между Ираном, Катаром и ливанским движением «Хезболлах». В апреле 2017 года 26 охотников были освобождены и переданы послу Катара в Ираке.

Информация о выкупе в $1 млрд за освобождение заложников появились в день, когда четыре арабских государства, в том числе Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские эмираты и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке исламистов. Вслед за ними о разрыве дипотношений с Катаром объявили Йемен, Мальдивы, Маврикий и власти восточной части Ливии.

Похищение состоялось в 2015 году, вернулись домой похищенные в апреле 2017 года, следовательно выкуп был заплачен, самое позднее, в марте 2017 года, но, есть некоторые признаки, что деньги были перечислены похитителям еще в 2016. Претензии явно не обоснованы. Королевская семья должна была своих отпрысков в беде бросить? Вон, на Украине Джина Хаспел своего сыночка выкупила из плена, лично Джон Бреннан прилетал вопрос решать, выкуп привозил, и никто его не обвинил в участии в коррупционных схемах. Зачем же было разрывать дипломатические отношения с Катаром? Да еще с отсрочкой в несколько месяцев! Ерунда. А главное, никто и не вспомнил о том, что выкуп за похищенных детей, пусть уже и совершеннолетних, платили через американские банки при посредничестве властей Ирака, который сейчас под американской оккупацией находится. Версия не выдерживает никакой критики, если забыть, что это — версия прикрытия.

Обвинили Катар в финансировании «Братьев-мусульман», а кто-нибудь задумывался о роли Германии и лично канцлера А. Меркель в организации цветного переворота в Египте? Ведь «Братья-мусульмане» при поддержке западных спецслужб, взяли власть в свои руки именно в этой стране. И, кстати, почему А. Меркель теперь отмалчивается и ни словом, ни пол-словом не обмолвилась о Катарском кризисе? Не выступила с осуждением одной из сторон? Не потому ли, что эмир Катара по совместительству — главный акционер Дойче Банка? И Россия в лице С. Лаврова заняла выжидательную позицию, публично не поддержав ни одну из сторон….

После опубликования «Катар-США. От любви до ненависти.» я получила много писем от читателей, с повторением одного и того же вопроса: откуда дровишки, вернее, золотишко.

Татьяна, откуда у Филиппин 7-8 тыс тонн золота? Никогда больше 270 тонн у них не было.

С уважением, Андрей

Добрый день, Татьяна!
В статье о причинах катарского обострения мелькнула информация о 7 500 тоннах филиппинского золота. Но откуда у Филиппин столько золота?!
Вот картинка с сайта goldomania.ru:

Филиппин нет даже в десятке!
Может, нолик один лишний?
С уважением,
Сергей.

Доброго времени суток, Татьяна,

Спасибо за интересную статью о золоте и Катаре, очень познавательно и интересно. 

Я не очень поняла историю с филиппинским золотом. У Филиппин есть столько золота?? и у Малайзии?? И как можно делать эмиссию под чужое золото. Так можно возить золото из страны в страну и каждая будет печатать деньги под кочующее золото. А можно и не возить, а так виртуально….И зачем Дутэрте на это подписался?? И зачем катару эмиссия?? Катар-очень богатая страна (может самая богатая в мире), богаче, чем Филиппины, и думаю золота в казне больше, чем у Филиппин…

С уважением, Татьяна

Нолика лишнего нет. В приведенной таблице указано золото в собственности государства, но не указано золото, находящееся в собственности царских или королевских фамилий, которое нигде не торгуется, а используется на основании Прав Суверена для эмиссии своей, или международных валют, с плечом к стоимости золота 1 к 10 за год. Речь также идет о золотых депозитах, обеспеченных так называемым голдбульоном — то есть не аффинированным золотом 850-950 пробы в чушках от 1 до 30 кг без каких либо клейм, или разведанными и подтвержденным запасами в земле. Оно считается забалансовым, и иногда торгуется через аффинаж с последующим клеймением уже банковских слитков или как залог по стоимости оценочного сертификата с последующей цессией. Такое золото есть и у нас, у добытчиков и Гохрана, но оно не торгуется нигде без перевода с забаланса и аффинажа.

Вот заметка про рынок золота в Казахстане, там проблемы, во многом похожи на наши:

http://www.jewellerynews.ru/2010/02/u-nas-zabyli-chto-affinirovannoe-zoloto-9999-eto-ta-zhe-valyuta-i-dazhe-kruche-i-sulejmenov/11927/

Но тогда забыли про одну простую вещь, что аффинированное золото «9999» – это такая же валюта, как и доллар, и евро, и даже круче. События последних лет это красноречиво доказали. Законодательство в этой части безнадежно устарело. Но, к сожалению, никому среди тех, кто обладает законодательной инициативой, не пришла в голову эта простая мысль. Хотя по другим товарным группам осуществляется господдержка. Представьте, вот если бы печатались деньги, и Нацбанку, который эти деньги печатает, и отправляет их за границу, платили бы за это из бюджета? Или наоборот, если бы банки ввозили доллары, или Нацбанк печатал тенге, и за каждую тенге или доллар они должны были был платить НДС? Это абсурд. Аффинированное золото – та же валюта. Этот методологический нонсенс приводит к тому, что из страны ежегодно «вымываются» огромные суммы. Если, по самым скромным подсчетам, в Казахстан ежегодно завозят на $500 млн ювелирных изделий, то за 10 лет мы потеряли $5 млрд дол. Налог на добавленную стоимость экспортерам выплачивают, чтобы был приток валюты, так? А сложившаяся ситуация ведет к оттоку валюты.

Что-то мне подсказывает, что в Казахстане всему виной не наивность законодателей, а «полезные советы» зарубежных финансовых консультантов…

Вернемся к филиппинскому золоту, находящемуся в собственности королевских фамилий, что юридически не тоже самое, что золото в собственности частных лиц. Большая часть золота в голдбульоне и месторождениях и его стоимость проведена через депозитные сертификаты имеющие основу – банковское золото на ответственном хранении, и голдбульон с дисконтом ок 3-5% стоимости к его весу…

Консультанты от ФРС втянули филиппинцев в аферу века: филиппинцы провели депозитные сертификаты через биржевую оценку с присвоением каждому сертификату с весом золота долларовой стоимости, чем подвели их под право эмитента долларов, то есть под ФРС! Так ФРС от ЦБ Катара получила в пользование от доверчивых филиппинцев балансовый капитал с правом, фактически и втихаря, напечатать себе долларов в десять раз больше стоимости золота!… Филиппинцы могли просто отдать сертификаты на вес золота ЦБ Катара, а ЦБ, проведя их по балансу как эмиссионный актив, мог сделать прямую эмиссию динаров (обеспеченных этим золотом) и уже динары конвертировать хоть в доллары, хоть в евро.

Но, видимо, они погнались за долларовой премией, на чем и погорели. Кстати, говорят, Эмир Катара ныне главный акционер Дойчебанка, а значит, и главный спонсор фрау Меркель! Скандал с финансированием «Братьев-мусульман» говорит об одном: А. Меркель указали с вещами на выход. Грядущие выборы она выиграет вряд ли, а если даже и выиграет, то разоблачение связей А. Саркози с М. Каддафи покажутся ей играми на лужайке. Отвлеклась. Вернемся к золоту.

Помимо самого золота на кор\счет ЦБ Катара той же стороной, так же были переведены на депозит очень и очень значительные средства, чуть ли не на пара-тройка триллионов долларов, которые также, фактически, попали в распоряжение ФРС, как базовый капитал! Вот такая «спецоперация!». Не зря «появились хакеры» и Трамп срочно пригласил Эмира Катара в Вашингтон «улаживать тему»http://infomaxx.ru/perevodika/katar-otverg-ultimatum.htmlhttps://www.bfm.ru/news/356617

Не лишне напомнить, что ЦБ Катара, как и ЦБ РФ, и еще 193 ЦБ принадлежащих или контролируемых Ротшильдами, – входят в Содружество ЦБ Мира, а 186 ЦБ, – участники – учредители МВФ! Так что сами делайте выводы кому выгодно.

Информация о размере золотого запаса страны, конечно, важна, но не всегда показывает реальное состояние ЗВР. Например, часть золотого запаса Германии находится в США и вывезти обратно его пока не удается. То есть, золото как бы есть, и оно даже, как бы принадлежит немцам, но… Проблема с возвратом своего золота из США возникла не только у немцев: часть золотого запаса Китая, что хранилась в США, по возвращению домой оказалась вольфрамом в золотой фольге…Просто нужно иметь ввиду, что золото позволяет эмитировать  ЦБ и ФРС деньги с плечом от 1 к 10 до 1 к 100 в год! Это главная основа эмиссии мировых валют! Отсюда такое отношение к золоту. Но не всякое золото дает право на плечо в эмиссии, а только золото Суверенов и\или золото и его производные в виде бумаг в золотой котировке или весе золота, переданные ЦБ или ФРС! Золото так называемых юридических и физических лиц, – товар, имеющий прямую стоимость!

 

Осталось ли еще золото в Форт-Ноксе? Согласно приведенной таблице у США в наличии указано 8500 тонн, если золота фактически нет – то где его взять, как и у кого? Как покрыть недостачу? То ли с помощью «уговоров» или свержения и убийства «злодеев» типа Каддафи\Хусейна с их солидным золотым запасом в сотни тонн, или «мягких цветных революций» как в Украине», где только 21 тонну золота удалось «отжать»! Это вопрос риторический, а вот что там сегодня лежит, в этом самом Форте-Нокс, удивит «дорогих россиян», — там наши старые паспорта – граждан СССР, собранные МВД РФ при их замене на паспорта РФ. Так как СССР/РСФСР юридически существует здесь и сейчас, паспорта лежат как залог/обеспечение прав управляющей  коммерческой конторы – так называемой Российской Федерации, – на активы СССР, от нас с Вами, – их полноправных хозяев — граждан СССР! Паспортов там миллионы! Говорят, со всей страны собирали, а потом отправили в морских контейнерах из Санкт-Петербурга. Это было главное, что еще оставалось от СССР. Придет время, и в 2022 году, нас через эти паспорта нахлобучат на наши земли, недра и активы, как филиппинцев с их золотыми сертификатами…

Источник: pravosudija.net

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