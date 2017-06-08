Вдогонку к материалу «Контрреволюция…»

Хочу обратить внимание читателей еще на одно подозрительное «совпадение» из целой череды событий, недвусмысленно указывающих на попытку организации монархического переворота в России. Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект о замене гимна РФ на «Боже, царя храни».

http://www.mk.ru/politics/2017/06/07/v-gosdume-predlozhili-zamenit-gimn-rossii-na-bozhe-carya-khrani.html

В Госдуму внесен законопроект об изменении государственного гимна России. Его авторы считают, что нынешний вариант «Россия – священная наша держава» как переработка советского гимна не стал символом, объединяющим большинство россиян. А вот имперский гимн «Боже, царя храни!», символизирующий великую страну с великой историей и вызывающий гордость за былые победы, по их мнению, с этой задачей справится. Документ за авторством депутатов ЛДПР Бориса Чернышова, Виталия Пашина и Михаила Дегтярева уже поступил в электронную базу законопроект Госдумы. В тексте законопроекта приводится гимн на слова В. А Жуковского и музыку В. Н. Мантулина с нотной записью. Депутаты надеются, что их инициатива поможет возродить историческую российскую символику и повысить ее значимость. Этот закон «еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание, приведет к росту патриотического настроения российских граждан», полагают они. В тексте законопроекта приводится и отзыв правительства. Там оптимизм депутатов ЛДПР не разделяют. В тексте гимна «Боже, царя храни!» усматривается нарушение сразу двух положений Конституции России — о светском характере государства и республиканской форме правления. К тому же, потребуются средства из федерального бюджета, но депутаты необходимых расчетов не предоставили, отмечают в правительстве. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже критиковал нынешний государственный гимн, находя его слишком длинным и имея претензии к содержанию. «Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано», - говорил политик в январе.

В чьих интересах действовала фракция ЛДПР в данном случае — это пусть Володин разбирается. По слухам, бесноватый лидер партии берет заказы со стороны, а когда уважаемые люди приходят с вопросом «ты чего творишь, совсем оборзел?», использует стандартную отмазку: «я имел ввиду, что надо произвести в цари — Владимира Владимировича». Отмазка, как мы видим, пока срабатывает. Он же, кстати, водит за ручку главную ненавистницу Матильды, от которой даже в собственной партии стараются дистанцироваться. Тоже, кстати, подозреваю, намекнули или прямо попросили наши зарубежные вероятные партнеры…

На местном уровне давить контрреволюцию на корню власти уже научились. Другое дело — международный уровень. Главной кулуарной темой экономического форума стала совсем не экономика, а немой вопрос в глазах у большинства из наших бизнесменов: отберут или не отберут в Лондоне всё, всё шо нажил непосильным трудом…

http://mirnov.ru/politika/sobytija-v-mire/londonskaja-lovushka-dlja-rossiiskih-bogachei.html

(2 июня 2017) Богатые россияне в панике – появились сообщения о том, что на днях британские власти получат от парламента разрешение изымать у российских нуворишей дорогую недвижимость, нажитую нечестным путем. Ожидается, что британский парламент вскоре примет закон «О криминальных финансах», который развяжет руки исполнительной власти. Предполагается, что, вооружившись этим законодательным актом, правоохранители смогут начать проверку любого объекта недвижимости стоимостью свыше 100 тыс. фунтов. Прежде всего будут установлены истинные владельцы домов и дворцов, записанных на офшорные компании. Если докажут, что элитная недвижимость приобретена на незаконно нажитые деньги, ее тут же конфискуют. Наряду с недвижимостью могут конфисковать ювелирные изделия и предметы искусства, арестовать банковские счета. Лишиться «непосильно нажитого» добра можно будет и за «нарушение прав человека», естественно, в британской трактовке этого понятия. Власти Великобритании выдали сотни разрешений на постоянное проживание в Соединенном Королевстве состоятельным россиянам. Скорость получения такого разрешения зависит от суммы инвестиций в британскую экономику. Так, по свидетельству газеты The Daily Mail, за 10 млн фунтов вид на жительство в Туманном Альбионе можно получить через пару лет после подачи заявления. Однако у многих британцев новый закон вызывает скепсис. Министр внутренних дел в теневом кабинете лейбористов Диана Эббот сомневается, что законопроект действительно направлен против организованной преступности. По ее словам, система британских заморских территорий продолжает обеспечивать уход от налогов в огромных масштабах, а ведущие британские банки постоянно платят штрафы за отмывание денег и пособничество криминальной деятельности. По данным спецслужб, 17 банков обогатились на проводках грязных денег из России. С 2010 по 2014 год в Лондон из нашей страны утекли 16 млрд фунтов сомнительного происхождения. Эббот считает, что Консервативная партия, проталкивавшая этот законопроект, собирается не столько бороться с коррупцией и международной преступностью, сколько скомпрометировать Россию в угоду своим политическим целям. Возможно, некоторым россиянам, владеющим в Лондоне и других британских городах дорогой недвижимостью, будет рекомендовано оказать давление на Кремль, чтобы тот прекратил мешать Западу в Сирии и на Украине. Им недвусмысленно дадут понять, что иначе их британская недвижимость будет объявлена криминальным приобретением и конфискована. Николай Иванов.

Не волнуйтесь, все отберут и коронация не поможет. Останется только вздыхать, как «обокраденный» Шпак: «И они [Лондон-Сити] ещё борются за почетное звание дома высокой культуры быта!»

http://classic.newsru.com/russia/04jun2017/chaika.html

Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил о попытках предпринимателя Уильяма Браудера инициировать на Западе возбуждение уголовного дела в отношении него самого и членов его семьи. Об этом Чайка рассказал в интервью телеканалу НТВ. Происками Браудера, инициатора “закона Магнитского”, он объяснил и появление компромата на себя - по-видимому, фильма “Чайка” от ФБК Алексея Навального. Генпрокурор заявил, что именно проживающий в Лондоне предприниматель Уильям Браудер, который является инициатором скандально известного “закона Магнитского”, стоял за информационной атакой против него и его сыновей. Отвечая на вопрос, для чего все это делается, Чайка высказал мнение, что в основе этих попыток – дискредитация России, ее руководства, правоохранительных органов. Браудер, по его словам, хочет “показать, что все бизнес-сообщество России и руководство России, в частности правоохранительные органы, коррумпированы”. Это, по мнению генпрокурора, дискредитирует всю Российскую Федерацию, передает“Интерфакс”.

Тут прокурор ошибается, дискредитирует далеко не всю Российскую Федерацию, а только тех, кто успел хапнуть в России в 90-е и переправить бабло за границу. А вот уже этот узкий круг [контр]революционеров, страшно далеких от народа, надеется разбудить [какого-нибудь очередного] Герцена [Навального, Потапенко, или подставьте другую фамилию], [чтобы он] начал [для британской короны очередную] революцию. Так что, случайные встречи [с королем Швеции в московской пробке], отнюдь не случайны…

P.S. Прямо во время форума, ФСО отследила звонки с номеров телефонов высокопоставленных чиновников РФ прямиком в Букингемский дворец…