Сытые Димоны голодных не разумеют… Россия предоставила $1,1 млрд беднейшим странам в 2016 году

Прим.Ред. - В России только по официальным данным два десятка миллионов бедных и нищих граждан. По неофициальным в несколько раз больше. Минимальное пособие по безработице аж 850 рублей в месяц (менее 15 $), а пособие на ребенка 2908 руб. Тем не менее путинцы умудряются более чем по триллиону рублей в год дарить бедным в других странах.

Президент Путин, да вы с Димоном сначала своих нищих накормите, а потом раздавайте деньги другим...





В 2016 году Россия предоставила помощь беднейшим странам на общую сумму 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, выступая на прошедшем в Петербурге экономическом форуме.



«Мы как государство, отказывающее помощь развитию, выглядим достаточно сильно на международной арене. В 2015 году общий объем российского содействия международному развитию составил 1,162 миллиарда долларов, в 2016 году — 1,1 миллиарда долларов. Это очень приличная цифра для страны с формирующихся рынком», — сказал Сторчак.



Российская помощь, по его словам, концентрируется на нескольких направлениях. «В первом ряду это здравоохранение, это борьба с инфекционными заболеваниями, это продовольственная безопасность, государственное управление финансами, система социальной защиты, образование и доступ к базовым услугам обеспечения санитарии», — перечислил он.

Источник: http://3rm.info/main/67699-sytye-dimony-golodnyh-ne-razumeyut-rossiya-predostavila-11-mlrd-bedneyshim-stranam-v-2016-godu.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com