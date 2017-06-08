Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2017
- 07:42 Обстрел журналистов в ЛНР со стороны украинских силовиков попал на видео.
- 07:30 Боевики «АТО» 27 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 05:16 СРОЧНО: Гремят мощные взрывы, ВСУ наносят удары по окраинам Донецка.
- 02:03 Бои в ЛНР: «Призраки» не отдали ни метра своей земли! — ветераны ополчения о результатах наступления ВСУ (ВИДЕО).
- 00:06 Бои в ЛНР: Бойцы на передовой рассказали об обстановке на фронте (ВИДЕО).
- Вчера 23:55 Кировск подвергся артобстрелу ВСУ.
- Вчера 23:42 Военкор: ВСУ обстреливают ЛНР из артиллерии так плотно, что с 2014 года такого не было.
- Вчера 23:09 Мэрия Стаханова: мужчина получил ранение при обстреле со стороны ВСУ.
- Вчера 22:39 Плотницкий: Ответственность за войну на Донбассе в том числе несут ОБСЕ, Германия и Франция.
- Вчера 22:01 Желобок. Вечер.
Обстрел журналистов в ЛНР со стороны украинских силовиков попал на видео
Опубликовано видео обстрела в ЛНР со стороны украинских силовиков, под который попали корреспонденты местных информагентств, представители Народной милиции и глава администрации Кировска.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, «по счастливой случайности никто не пострадал», передает «Звезда».
Журналисты прибыли территорию завода «Центрокуз», чтобы снять последствия огня со стороны подконтрольных Киеву сил, но попали под новый обстрел.
По сообщению Марочко, стреляли из орудий калибра 152 мм.
Напомним, сотрудники информагентств также подверглись обстрелу, когда подъезжали к населенному пункту Фрунзе.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Боевики «АТО» 27 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию ЛНР, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии, ранения получили четыре военнослужащих Народной милиции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы Кировска, Стаханова, Алмазной, поселков городского типа Донецкий, Калиново и Фрунзе, сел Желобок, Сокольники, Смелое, Логвиново и Веселогоровка.
Огонь велся из 152-мм и 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов, стрелкового оружия.
Напомним, что вчера утром Вооруженные силы Украины начали наступление на село Желобок Славяносербского района ЛНР. «В 9 часов 10 минут противник силами до двух взводов перешел в наступление в направлении населенного пункта Желобок, применяя при этом СПГ и стрелковое оружие», – отметил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Подразделения Народной милиции ЛНР заявили, что удерживают свои позиции.
Украинская армия понесла потери в результате атаки.
К оглавлению | Источник: news-front.info
СРОЧНО: Гремят мощные взрывы, ВСУ наносят удары по окраинам Донецка
Около 5 утра столица ДНР была разбужена звуками мощных взрывов.
Окраины Донецка подвергаются сильным обстрелам со стороны артиллерии ВСУ.
По предварительным данным под огнем позиции Вооруженных сил ДНР в районе донецкого аэропорта и Ясиноватского блокпоста.
«ЯБП и близлежащий район уже больше получаса под мощным обстрелом, враг использует крупный калибр, вероятно 120 мм. В домах дрожат стекла», — передает с места событий корреспондент «Русской Весны».
Читайте также: Бои в ЛНР: «Призраки» не отдали ни метра своей земли! — ветераны ополчения о результатах наступления ВСУ (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Бои в ЛНР: «Призраки» не отдали ни метра своей земли! — ветераны ополчения о результатах наступления ВСУ (ВИДЕО)
Вечером и ночью 8 июня известные ветераны Вооруженных сил Республик Донбасса поделились информацией о продолжавшихся в течение дня боях в ЛНР.
Экс-командир «Призрака» Евгений Шевченко в ночь со среды на четверг рассказал о героизме защитников Республики:
«Знаю некоторые подробности по Желобку. Горжусь только тем, что знаком с этими людьми!.. «Призраки» не отдали ни метра своей земли!.. Как в 1941-м всё было, когда погибали, но не сдавались!.. Утритесь, нацики… Мужики — герои! Не думал, что в наше время так может быть… Держитесь, родные!»
Известный ветеран 100-й бригады Республиканской Гвардии ДНР Евгений Гелюх намекнул на плачевные последствия ВСУ:
«Прорыв украинских партнёров на ЛНР вызвал ожидаемое. Если вы долго стучите, то таки достучитесь. Ищите, и обрящете. Свидетелей из местного населения предварительно повывозили и поубирали с глаз. По крайней мере, до полуночи отчитались, шо всё сделано и уже можно. Скажу так — украинские каратели допросились, но то что там произошло, они уже никому рассказать не смогут. Никто из них не вернётся домой. Земля им стекловатой».
Ветеран обороны Славянска и волонтер Александр Жучквоский обнародовал обзор событий:
«В ЛНР, в районе Желобок, ситуация к вечеру стабилизировалась. Украинская артиллерия до сих пор стреляет, но попыток продвижения нет. Слухи о захвате поселка ВСУ и больших потерях наших сильно преувеличены, луганские товарищи говорят о нескольких раненых бойцах, о погибших информацию пока не подтвердили, надеюсь не подтвердят.
Силы украинцы задействовали незначительные, серьезных попыток прорыва не предпринималось (да и зачем?), очевидно речь идет о «дежурной» эскалации конфликта с политическими целями.
Хочу заметить, что регулярные «попытки прорыва», о чем каждый раз говорят в прессе, таковыми не являются. То есть задача реально прорвать линию фронта не стоит, каждый раз это либо обкатка новых бойцов, либо провокация наших ВС, либо политическая акция, либо просто пьяный кураж (бывает и такое).
Нельзя серьезно говорить о попытке прорыва такими незначительными силами (взвод и ли несколько, как это часто бывает) — вот допустим прорвались, и что дальше? Пройдут они пару километров, и будут уничтожены, либо попадут в окружение и будут взяты в плен.
Смысл прорыва линии фронта может быть только с целью захвата большого плацдарма (как было в случае с Дебальцево), делается это не на одном узком участке, а на нескольких, и не парой взводов или рот, а крупными войсковыми соединениями с большим количеством бронетехники.
Так что что когда вы очередной раз слышите об очередной «попытке прорыва» ВСУ силами отделения или взвода (пусть и с парой боемашин) — не надо паниковать и кричать о «наступлении». Когда/если наступление реально начнется, то это будет всем очевидно. Пока же всё, к сожалению, укладывается в формат бессмысленной позиционной войны без конкретных целей и результатов. Регулярные боестолкновения и кровопускания этим форматом предусмотрены. Не предусмотрено только главного — возможности побеждать».
Читайте также: Бои в ЛНР: Бойцы на передовой рассказали об обстановке на фронте (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Бои в ЛНР: Бойцы на передовой рассказали об обстановке на фронте (ВИДЕО)
Бойцы ЛНР, находящиеся на передовых позициях, рассказали об оперативной обстановке на линии фронта в Республике, где днем 7 июня украинские военные начали атаки.
Военнослужащий Народной милиции Юрий находится на передовой в районе Желобка, где сегодня ВСУ развернули наступление.
— Расскажите, где мы находимся, слышны разрывы, что это?
— Это АГС-17 (автоматический гранатомет, – прим. РВ), мы находимся у позиций народной милиции у населенного пункта Желобок.
— Что у вас тут происходит?
— Получается, ВСУ предприняли попытку прорваться на нашем направлении. Вот несколько минут назад была третья попытка прорвать наш участок. Но успехов достигнуто никаких не было.
Наши позиции находятся под нашим контролем. Противник на данный момент ведет обстрел наших позиций.
— Какое вооружение используется?
— Пожалуй, вся гаубичная артиллерия, минометы калибром 82–120 мм, зенитные установки, АГС, БМП-1, БМП-2, стрелковое оружие.
— Задачи какие? Занять поселок?
— Да, пытались прорвать нашу оборону и захватить поселок и Желобок.
— Потери у ВСУ большие?
— Не могу дать точной оценки.
Вечером массированному артиллерийскому обстрелу подвергся район посёлка Фрунзе, где расположены по позициям НМ ЛНР.
Командир мотострелковой роты Народной милиции Роман Сухоносов рассказал об остановке на вверенном ему участке фронта:
— Как вы сами могли видеть, вчера ночью наши позиции Народной милиции неоднократно подвергались обстрелу из самоходных установок «Гвоздика», стрелкового оружия, 120-х минометов, БМП. Соблюдаем режим тишины. Полностью. Огонь ответный не открываем, ведем, наблюдаем за их перемещением.
— Здесь в последние недели две насколько обострилась обстановка или она стабильная?
— Да она такая и есть, стабильно активная обстановка. Обстрелы ведутся постоянно не только по нам, а и по соседним нашим позициям на протяжении этой Бахмутской трассы — слева, справа от нас, постоянно они задираются. Начинают со стрелкового, переходят на тяжелое… В основном, под вечер. А рано утром активизируется работа снайперов, начинают перемещаться, вылезать под утро и щелкать над головой.
Читайте также: Военные ЛНР рассказали о санитарных потерях в боях с ВСУ
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кировск подвергся артобстрелу ВСУ
Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.
Утром 7 июня украинские оккупанты обстреляли Кировск в Луганской Народной Республике из тяжелой артиллерии.
В ходе обстрела ВСУ применили 122-мм гаубицы Д-30, что привело к большим разрушениям в городе.
«Вы даже фашистов превзошли – они так не делали. Мирные люди ночью спят, а вы их обстреливаете», — обратился к украинской стороне житель Кировска.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Военкор: ВСУ обстреливают ЛНР из артиллерии так плотно, что с 2014 года такого не было
ВСУ пошли в наступление в районе Желобка, с утра было три атаки, сейчас идут уличные бои. Об этом в соцсети написала военкор Анна Долгарева.
«Повторяю, бои в самом поселке. Желобок сейчас без связи, уточнить сложно, но по всей видимости, линия обороны прорвана», — сообщила военкор.
По ее словам, ВСУ заняли высоту 175,9 за поселком Смелое. На бахмутской трассе 31-й и 32-й блокпосты пытаются взять в кольцо. Их обстреливают со Смелого. В районе Счастья и Станицы демонстративно передвигают штурмовые группы.
«Пытаюсь выяснить, есть ли там танки. Если ВСУ пригнали туда хотя бы десяток танков, прогноз неутешительный», — отметила Анна Долгарева.
Уточнив информацию, она добавила: «да, танки есть. Очень плохо. С другой стороны, один как минимум уже подбит».
«Кировск обстреливают из артиллерии, снаряды летят по центру города, с 2014 года такого не было. Пока один раненый гражданский. Эвакуировали детей. Под обстрелом также Стаханов и пригороды Кировска. Затеяно это, очевидно, под Минск, Кучма как раз заявил, что переговоры зашли в тупик», — резюмировала военкор.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Мэрия Стаханова: мужчина получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
ВСУ вечером вновь обстреляли Стаханов, ранен мужчина, сообщили в управлении внутренней политики городской администрации.
«В результате обстрела ранен мужчина 1955 года рождения. Обстрел был в период с 19.20 до 20.00», — рассказали в администрации.
Глава администрации города Сергей Жевлаков выехал на место обстрела.
Отмечается, что перебит газопровод в поселке Максимовка, находящемся вблизи Кировского.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Плотницкий: Ответственность за войну на Донбассе в том числе несут ОБСЕ, Германия и Франция
Глава ЛНР Игорь Плотницкий выступил с заявлением по поводу массированных и нарастающих обстрелов.
«Огонь ведется прицельно, с применением вооружений, которые, по достигнутым в Минске договоренностям, должны быть отведены от линии разграничения и находиться под контролем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — заявил глава ЛНР.
По его словам, «в результате бесчеловечных непрекращающихся обстрелов ранения получают мирные жители, сильным разрушениям подвергаются жилые дома и инфраструктура. Несмотря на то, что нас хотят загнать в сырые подвалы, как и обещал нам в свое время президент Украины Петр Порошенко, мы сделаем все возможное, чтобы на земле Донбасса наступил долгожданный мир».
«Уверен, что ответственность за кровопролитие в Донбассе наряду с Порошенко должны нести ОБСЕ, а также руководители Германии и Франции, которые не используют своих возможностей для принуждения киевского режима к миру», — отметил глава Луганской Народной Республики.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Желобок. Вечер
К вечеру ситуация в районе Желобка несколько прояснилась.
О дневных событиях читать вот здесь http://colonelcassad.livejournal.com/346
Как и предполагалось, это было очередное локальное обострение, связанное с тем, что заняв нейтралку в районе Желобка, ВСУ не остановились и прямо поперли отжимать позиции ЛНР в районе поселка.
Наступление осуществлялось силами 93-й омбр на позиции БТРО находящихся в оперативном подчинении в зоне ответственности 4-й бригады НМ ЛНР.
В боях все силы 4-й бригады не задействовались, хотя подкрепления на передок выдвигались. Противник атаковал силами ротно-тактической группы при поддержке танков и БМП. Обе стороны активно использовали 122-мм и 152-мм артиллерию, а также более мелкие калибры. Резервы сектора в операциях 93-й омбр не задействовались.
По итогам боев, ВСУ претендует на занятие высоты 175, 9 http://www.politnavigator.net/istochnik-v
Потери сторон по украинской версии у ВСУ составили 8 убитых и 16 раненых (позднее источники из 93-й омбр информацию скорректировали – 5 200х, 19 300х https://strana.ua/articles/analysis/7483
Как и ожидалось, ВСУ заявили, что никаких атак не было, это ЛНР напала на ВСУ. Тут ничего нового.
Также существенные повреждения получили блок-посты и опорники ЛНР в районе Желобка. Занятие противником высоты 175,9 создает для позиций БТРО в районе Желобка существенные тактические проблемы.
На текущий момент бои в районе Желобка несколько снизили свою интенсивность и перешли сугубо в позиционную фазу. Артиллерия сторон продолжает работу, ночью возможен активный обмен входящими/исходящими, которые увеличат потери с обеих сторон в живой силе и материальной части.
Завтра будет понятно, будет ли продолжение или будет наблюдаться медленное снижение интенсивности боевых действий, как это обычно бывает в случае эпизодических эскалаций активных боевых действий.
Сама ситуация имеет две расхожие трактовки – с одной стороны, это рассматривают как попустительство командования корпусов (зависящих от минского процесса), которое индифферентно наблюдает за отжатием ВСУ нейтралки, что приводит к накапливанию мелких тактических проблем и преобразованию их в большие. Как например в данном случае или например в районе ЯБП. С другой стороны, это рассматривают как попытку втянуть ВСУ в активные наступательные операции (отсюда и хилая первая линия, которая как бы провоцирует ВСУ на активные действия), чтобы осуществить контрнаступательные действия и разгромить противника за пределами его оборонительных позиций при переходе сражения в маневренную фазу (в масштабируемом варианте, вплоть до задействования "отпускников").
Впрочем, судя по всему, обе стороны предпочитают крайне дозировано использовать свои силы в этих боях опасаясь подвоха со стороны оппонента, что и объясняет достаточно ограниченный состав задействованных сил выливающийся в локальные противостояния на отдельных направлениях при сохранении общей рутины позиционной войны. Общий характер войны эти действия не меняют.
Обстрелы в районе Фрунзе в ночь с 6 на 7
Район Фрунзе. 7 июня
Версия хунты.
О ситуации в районе Желобка.
Министр МЧС ЛНР о последствиях обстрела Кировска.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com