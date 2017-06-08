Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2017

Вечером и ночью 8 июня известные ветераны Вооруженных сил Республик Донбасса поделились информацией о продолжавшихся в течение дня боях в ЛНР.

Экс-командир «Призрака» Евгений Шевченко в ночь со среды на четверг рассказал о героизме защитников Республики:

«Знаю некоторые подробности по Желобку. Горжусь только тем, что знаком с этими людьми!.. «Призраки» не отдали ни метра своей земли!.. Как в 1941-м всё было, когда погибали, но не сдавались!.. Утритесь, нацики… Мужики — герои! Не думал, что в наше время так может быть… Держитесь, родные!»

Известный ветеран 100-й бригады Республиканской Гвардии ДНР Евгений Гелюх намекнул на плачевные последствия ВСУ:

«Прорыв украинских партнёров на ЛНР вызвал ожидаемое. Если вы долго стучите, то таки достучитесь. Ищите, и обрящете. Свидетелей из местного населения предварительно повывозили и поубирали с глаз. По крайней мере, до полуночи отчитались, шо всё сделано и уже можно. Скажу так — украинские каратели допросились, но то что там произошло, они уже никому рассказать не смогут. Никто из них не вернётся домой. Земля им стекловатой».

Ветеран обороны Славянска и волонтер Александр Жучквоский обнародовал обзор событий:

«В ЛНР, в районе Желобок, ситуация к вечеру стабилизировалась. Украинская артиллерия до сих пор стреляет, но попыток продвижения нет. Слухи о захвате поселка ВСУ и больших потерях наших сильно преувеличены, луганские товарищи говорят о нескольких раненых бойцах, о погибших информацию пока не подтвердили, надеюсь не подтвердят.

Силы украинцы задействовали незначительные, серьезных попыток прорыва не предпринималось (да и зачем?), очевидно речь идет о «дежурной» эскалации конфликта с политическими целями.

Хочу заметить, что регулярные «попытки прорыва», о чем каждый раз говорят в прессе, таковыми не являются. То есть задача реально прорвать линию фронта не стоит, каждый раз это либо обкатка новых бойцов, либо провокация наших ВС, либо политическая акция, либо просто пьяный кураж (бывает и такое).

Нельзя серьезно говорить о попытке прорыва такими незначительными силами (взвод и ли несколько, как это часто бывает) — вот допустим прорвались, и что дальше? Пройдут они пару километров, и будут уничтожены, либо попадут в окружение и будут взяты в плен.

Смысл прорыва линии фронта может быть только с целью захвата большого плацдарма (как было в случае с Дебальцево), делается это не на одном узком участке, а на нескольких, и не парой взводов или рот, а крупными войсковыми соединениями с большим количеством бронетехники.

Так что что когда вы очередной раз слышите об очередной «попытке прорыва» ВСУ силами отделения или взвода (пусть и с парой боемашин) — не надо паниковать и кричать о «наступлении». Когда/если наступление реально начнется, то это будет всем очевидно. Пока же всё, к сожалению, укладывается в формат бессмысленной позиционной войны без конкретных целей и результатов. Регулярные боестолкновения и кровопускания этим форматом предусмотрены. Не предусмотрено только главного — возможности побеждать».

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