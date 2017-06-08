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Не пора ли Путину на Марс?

13:14. 8 июня 2017 Просмотров - 211 5 коммент. Опубликовал:

Авиация и космонавтика – некогда прекрасные человеческие фантазии, реализованные в металле. Наш народ бредил ими, создавал и гордился многие десятки лет. Увы, времена Юрия Гагарина и Сергея Королёва давно канули в Лету. Мы остались с вороватыми управленцами, заказными уголовными делами против генеральных конструкторов и тупорылыми госпрограммами, которые сочиняют пожиратели бюджетов и подписывают легкомысленные премьеры.

Не пора ли Путину на Марс?
 

НО НАЧНЁМ с того, что за последние дни из Роскосмоса, руководимого И. Комаровым, пришло много загадочных сообщений. Первое – госкорпорация не рассчитывает более на вывод в космос разрекламированной много раз пилотируемой ракеты «Ангара-5П». Второе. Очередной план такой: к 2022 г. появится «ваще» новая ракета «Союз 5.1», которая будет запускаться как с земли, так и с морской платформы. Но двигателя для неё нет. В творческих планах – обратиться к украинцам, чтобы снова начали делать для нас ракету «Зенит». При этом Комаров очень хочет вернуться на казахский Байконур. Космодром Восточный останется «про запас». При этом ему и его друзьям удалось заморочить голову президенту Путину, что существующий в чернильнице «Союз 5.1» станет в будущем первой ступенью сверхтяжёлой ракеты. Для тех, кто регулярно читает «АН», именно этот пункт обещаний Комарова наиболее опасен.

Дело в том, что современная концепция ядерного удара в случае войны предполагает активное использование системы противоракетной обороны. ПРО США уже через год будет способна сбивать наши межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками на этапе разгона. Избавиться от такой опасности можно, лишь выведя на сверхвысокие орбиты в 40 тысяч километров боевые платформы весом в десять тонн. На них будет размещено облучающее оборудование, способное «ослепить» электронную начинку ПРО. Именно в этом состоит главная задача создания сверхтяжёлой ракеты-носителя (СТРН). Полёты на Луну и на Марс – это вторично.

По федеральной целевой программе такой сверхтяжёлой ракетой должна была стать «Ангара-5». Её разрабатывают вот уже 25 лет, и, при всём уважении к инженерам и конструкторам, она устарела ещё до предполагаемого старта в 2024 году. Разумеется, если сравнивать её с конкурентами.

Проблема этой ракеты в том, что она сможет вывести на низкую орбиту всего 35 тонн полезной нагрузки в варианте «Ангара-7». Больше не сможет никогда. Это потолок для её двигателей. А что делают конкуренты, где планированием занимаются не экономисты комаровы, а профессионалы своего дела?

Через год американская фирма Boеing проведёт первый запуск сверхтяжёлой ракеты Space Launch System (SLS). От принятия решения до первого старта в США пройдёт всего 7 лет. Уже проведено несколько успешных испытаний двигателя с твердотопливными разгонными блоками. Грузоподъёмность этой ракеты – от 70 до 130 тонн в зависимости от количества разгонных блоков. То есть один американец в 2018 году против четырёх «Ангара‑5» в 2024-м. Кстати, некоторые характеристики «Ангары» даже хуже, чем у созданного в 60-е годы XX века РН «Протон». «Ангара» тратит 92% тяги только на отрыв от стартового стола. На вывод в космос остаётся лишь 8%. У американской SLS этот показатель 60 на 40.

А Комаров на питерском Экономическом форуме только что хвастался грядущими успехами. Он газеты-то читает? Знает хотя бы о том, что на испытаниях ещё в 1986 году наш носитель «Энергия» вывел на орбиту болванку весом 80 тонн, а уже в 1987 году – «Буран» весом 105 тонн? Как, имея за плечами такие достижения, гордиться незнамо чем и боготворить американского бизнесмена Маска, который тренируется сажать на землю первые ступени своих маленьких ракет? Где уровень государственного деятеля? Где стыд? Почему, имея советский задел по проекту «Энергия», его скрывают и ставят на нём крест? Это сознательное вредительство или тупость? Благодаря комаровым американцы вновь побеждают нас в ракетной гонке.

А сейчас будет самое интересное. Дела в российской космонавтике начали выправляться с середины нулевых годов, когда на головное предприятие, основанное ещё Сергеем Королёвым, – РКК «Энергия» – пришёл новый руководитель Виталий Лопота. Под его руководством с 2007 по 2014 год корпорация получала чистую прибыль. Не было аварий. «АН» писали об этом, и не раз. Мы не говорили о самом главном. К 2010 году под его руководством на РКК «Энергия» была разработана программа развития космонавтики на десятки лет вперёд. В неё входило производство ракет-носителей среднего и сверхтяжёлого классов. Не разработка, а производство! Плюс создание перспективных космических кораблей для программы освоения дальнего космоса.

Основой создания целой линейки ракет «Энергия» различной грузоподъёмности – от 36 до 150 тонн полезной нагрузки – стало развитие ещё советских технологий, благодаря которым в 1987 году был выведен в космос 105-тонный «Буран» – корабль многоразового использования. Двигатель под всю «линейку» давно готов и никак не используется вот уже три года. До 2014 года его устанавливали на ракеты «Зенит», запускаемые с платформы «Морской старт». Это знаменитый и уникальный РД-171 с тягой 800 тонн производства Химкинского НПО «Энергомаш». Модульная система, предлагаемая Виталием Лопотой, позволяла устанавливать на ракету-носитель от одного до семи таких движков. В результате на любые, даже сверхвысокие, орбиты можно было выводить уже сегодня не только боевые платформы, но и конструкции для полёта хоть на Луну, хоть на Марс. Именно сегодня! Программа Виталия Лопоты гарантировала начало полётов сверхтяжёлых ракет до 2017 года. Двигатели – есть, производственные мощности – есть, конструкторские решения – есть.

Представляете – 150 тонн полезного груза уже сегодня и без заметных госзатрат или 35 тонн в 2024 году при сотнях миллиардов госвложений! Кто деньги-то считает? Комаров – вы экономист или просто «пилите» бюджет? То же самое произошло с Ту-334, когда в 2005 году сертифицированный по всем мировым правилам самолёт забросили, чтобы десять лет строить «Суперджет». «Освоили» 8 млрд долларов, а российского самолёта так и нет – разве это самолёт, с суточным налётом в три часа, при мировой норме 15–20 часов? На очереди «Ангара-5». Может, хватит воровать! Что вы, комаровы, скажете на Страшном суде?

Чтобы воровать деньги «на самолётах», пришлось разгонять конструкторов Ту-334 и убивать авиазаводы. В космонавтике, чтобы вместо реальной госпрограммы сесть на денежные потоки, пришлось возбудить против Виталия Лопоты уголовное дело. Только за то, что возглавляемая им РКК «Энергия» выкупила у американцев, норвежцев и украинцев их доли в «Морском старте».

И вот главная Загадка Загадок: почему президент В. Путин держит рядом с собой Чубайса и Комарова, которые врут ему без зазрения совести. А крупнейшего в мире технического специалиста и учёного вот уже три года позволяет терзать? При этом он знает его лично по результативной работе и направил в РКК «Энергия» для спасения предприятия. Владимир Владимирович! Кроме Трампа, Асада и Меркель с Макроном есть и реально достойные люди, патриоты страны. Посмотрите на них с заоблачных высот.

Но вернёмся к Роскосмосу. Говорят, что Комарова скоро выгонят и направят губернатором Самарской области. Будет за удоями молока следить и урожайность зерновых повышать. Ему-то всё равно, а самарцев жалко. Комаров – это как наказание Божье. Чем самарцы-то провинились?

А на Роскосмос, по слухам, будут ставить кого-то из трёх.
– Заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин. Из питерских, экономист, финансист… Как Комаров.
– Генерал-лейтенант, командующий Космическими войсками Александр Головко. Во время прохождения службы имел отношение только к эксплуатации космической техники.

– Экс-заместитель руководителя Федерального космического агентства Владимира Поповкина в 2012–2013 годах Олег Фролов. Именно в те годы громили программу, разработанную Виталием Лопотой. Видно, за это вице-премьер Рогозин назначил его недавно руководителем программ по пилотируемой космонавтике.

Одним словом – перспективы остаются не просто туманными, а тупиковыми. Профессионалов к делам не подпускают. Вице-премьер Рогозин, курирующий эту тему, явно чего-то «не догоняет». А лучше бы признать прошлые ошибки и обратиться к профессионалам.

Иначе путь в дальний космос будет возможен только по анекдотическому сценарию: единственное, что спасёт российскую космонавтику, – это полёт Путина на Марс.

 

 

http://argumenti.ru/politics/n593/537905

 

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5 коммент.»

  • 107 49
    Андрей 8 июня 2017 в 13:41 Ссылка Пометить
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    Путину пора на солнце, ну или в центр земли там тоже тепло.

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    • 1792 1546
      Ми ха Андрей 8 июня 2017 в 13:52 Ссылка Пометить
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      Так его уже сейчас…, некоторые…, выставляют как и Владимира “Красно солнышко”…
      То ли не понимая…, то ли забывая…, что красное – от крови…

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        Андрей Ми ха 8 июня 2017 в 13:59 Ссылка Пометить
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        Немного не по теме, красное и краса если раскладывать, то к РАСА, человек относящийся к расе, дальше сами можете разложить. Да Вова к расе ни какого отношения не имеет.

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        Андрей Ми ха 8 июня 2017 в 14:05 Ссылка Пометить
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        Кровь объединяет, что значит к ровне.
        Раньше говорили мне не равный и не ровня.

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  • 1640 1504
    Борис 8 июня 2017 в 13:58 Ссылка Пометить
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    Опять попил бабла, более ничего.
    Реально, виртуальные три д ракеты на экране монитора смотрятся хорошо и даже летать могут.
    А “Ангару” в топку, на ней бабла более не заработаешь.
    Проффесионалов не только к делам не пускают их просто увольняют, чтобы не мешали.

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