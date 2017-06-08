Начата разработка водородного двигателя для «Ангары-А5В»

Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, началась разработка водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», который также будет использован на сверхтяжелой ракете-носителе «Энергия-5».

«Принято решение по ускорению работ по ракете сверхтяжелого класса. В этой связи уже развернуты научно-исследовательские работы, будут открыты опытно-конструкторские работы по водородному двигателю РД-0150», – цитирует ТАСС Дмитрия Рогозина.

По словам вице-премьера, этот двигатель в составе третьей ступени поднимет грузоподъемность ракеты «Ангара-А5» версии «Ангара-А5В» до 37 тонн, а в последующем будет использован в третьей ступени сверхтяжелой ракеты-носителя.

Первый запуск российской тяжелой ракеты "Ангара-А5М" планируется осуществить с космодрома Восточный в 2021 году.

"3 июня коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме Восточный, — написал на своей странице Дмитрий Рогозин. — Первый старт тяжелой ракеты "Ангара-А5М" с космодрома Восточный запланирован на 2021 год".

Ранее сообщалось, что Роскосмос отменил создание пилотируемой версии ракеты "Ангара-А5" — "Ангары-А5П", отложив строительство инфраструктуры для пилотируемых запусков на космодроме Восточный до создания сверхтяжелой ракеты.

"Ангара" — семейство российских ракет нового поколения. Состоит из унифицированных носителей легкого ("Ангара-1.1", "Ангара-1.2"), среднего ("Ангара-А3") и тяжелого ("Ангара- А5", "Ангара-А7") классов (грузоподъемность от 1,5 до 35 т). С их помощью можно выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов — спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

Первый испытательный запуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (грузоподъемность до 24 т) состоялся с космодрома Плесецк (Архангельская область) 23 декабря 2014 года.

В разработке также находятся варианты ракеты — "Ангара- А5П" для пилотируемых запусков с космодрома Восточный и "Ангара-А5В" грузоподъемностью до 37-38 т специально под лунную программу России.

Запущена программа по реализации снижения стоимости ракеты-носителя "Ангара".

Центр имени Хруничева планирует провести комплексные мероприятия по снижению стоимости производства ракеты-носителя "Ангара", сообщил в интервью ТАСС генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский.

"Разработана программа по снижению стоимости производства ракеты "Ангара". Это конструкторские, технологические и организационные решения. Концентрация производства в Омске, когда все объединено в одном корпусе, что позволит сократить лишние площади — тоже один из факторов снижения стоимости. Реализация программы позволит сделать "Ангару" более конкурентоспособной", — сказал он.

Пока цена "Ангары" высокая. Однако это, пояснил Калиновский, объясняется тем, что новая ракета еще находится на этапе опытно-конструкторских работ. "Всегда первые опытные образцы любой техники крайне дорогие", — пояснил он.

Необходимостью снижения стоимости изготовления ракеты обоснован и перенос производства ракеты из Москвы в Омск. В Омске будут собирать универсальные ракетные модули, а в Москве будут производить только третью ступень ракеты "Ангара-А5". Площади в Москве сократятся примерно на 80%, в Омске — на 50%", — рассказал Калиновский.

Средства, полученные от освобождаемых территорий, помогут предприятию снизить кредитную нагрузку.

Оценки стоимости

Согласно докладу отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США, стоимость коммерческого пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" оценивается в 100 млн долларов США, что на треть дороже, чем запуск аналогичной по грузоподъемности ракеты-носителя "Протон-М" и на 40% дороже, чем пуск американской ракеты Falcon 9.

В технико-экономическом обосновании проекта Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, с которым удалось ознакомиться ТАСС, указывается, что стоимость изготовления первой тяжелой "Ангары-А5", запущенной в конце 2014 года с космодрома Плесецк, составила около 4,5 млрд рублей (в ценах на тот год).

Согласно документу, до 2025 года стоимость производства новой ракеты планируется снизить на 1 млрд рублей. При этом около половины затрат от себестоимости приходится на двигатели первой и второй ступеней РД-191 производства НПО "Энергомаш".

В общую стоимость пуска ракеты (помимо ее изготовления) входят также пусковые услуги (транспортировка на космодром, предстартовая подготовка, запуск). Стоимость этих работ в технико-экономическом обосновании оценивается для ракеты "Ангара" с разгонным блоком "Бриз" почти в 800 млн рублей.

Источник: nnm.me